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10 сентября, источник: Р-Спорт

«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в первом матче КХЛ в Балашихе

БАЛАШИХА, 10 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в своей первой домашней игре КХЛ в Балашихе.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча регулярного чемпионата, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) в пользу омичей. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Семенов (22-я и 49-я минуты), Вилле Покка (31), Сергей Широков (52). У «Нефтехимика» отличились Павел Порядин (28), Юусо Пуустинен (40).

«Авангард» проведет весь сезон-2018/19 в Балашихе из-за проблем с домашней ареной в Омске. Защитник Алексей Емелин и форвард Крис Верстиг дебютировали в составе омского клуба.

«Ястребы» одержали четвертую победу подряд на старте сезона. Форварды клуба Сергей Широков и Илья Михеев набрали очки в четвертой игре подряд.

«Авангард» следующий матч домашней серии проведет в среду против казанского «Ак Барса», «Нефтехимик» в тот же день сыграет в Астане против «Барыса».

Авангард 4:2
(0:0, 2:2, 2:0)
Нефтехимик
10.09.2018, 19:00 Зрители: 5116 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Андрей Назаров
Вратари
Игорь Бобков Илья Ежов 59:37
1-й период
15:57 Михаил Фисенко
2-й период
21:13 Кирилл Семенов
25:28 Максим Тальбо
Павел Порядин (А. Полашек, А. Сергеев) 27:28
29:59 Максим Чудинов
30:10 Вилле Покка (Д. Деарне, И. Михеев)
34:56 Андрей Стась
Богдан Якимов 34:56
38:29 Давид Деарне
Илья Аркалов 38:29
Юусо Пуустинен (М. Руохомаа) 39:05
Павел Куликов 39:46
3-й период
48:25 Кирилл Семенов (Ал. Бондарев, В. Покка)
51:53 Сергей Широков (И. Михеев)
Статистика
10 Штрафное время 6
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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