«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в первом матче КХЛ в Балашихе
БАЛАШИХА, 10 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в своей первой домашней игре КХЛ в Балашихе.
БАЛАШИХА, 10 сен — РИА Новости, Семён Галькевич. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли нижнекамский «Нефтехимик» в своей первой домашней игре КХЛ в Балашихе.
Встреча регулярного чемпионата, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) в пользу омичей. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Семенов (22-я и 49-я минуты), Вилле Покка (31), Сергей Широков (52). У «Нефтехимика» отличились Павел Порядин (28), Юусо Пуустинен (40).
«Авангард» проведет весь сезон-2018/19 в Балашихе
«Ястребы» одержали четвертую победу подряд на старте сезона. Форварды клуба Сергей Широков и Илья Михеев набрали очки в четвертой игре подряд.
«Авангард» следующий матч домашней серии проведет в среду против казанского «Ак Барса», «Нефтехимик» в тот же день сыграет в Астане против «Барыса».
|Авангард
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4:2
(0:0, 2:2, 2:0)
|Нефтехимик
|Боб Хартли
|Андрей Назаров
|Игорь Бобков
|Илья Ежов 59:37
|1-й период
|15:57
|Михаил Фисенко
|2-й период
|21:13
|Кирилл Семенов
|25:28
|Максим Тальбо
|Павел Порядин (А. Полашек, А. Сергеев)
|27:28
|29:59
|Максим Чудинов
|30:10
|Вилле Покка (Д. Деарне, И. Михеев)
|34:56
|Андрей Стась
|Богдан Якимов
|34:56
|38:29
|Давид Деарне
|Илья Аркалов
|38:29
|Юусо Пуустинен (М. Руохомаа)
|39:05
|Павел Куликов
|39:46
|3-й период
|48:25
|Кирилл Семенов (Ал. Бондарев, В. Покка)
|51:53
|Сергей Широков (И. Михеев)
|10
|Штрафное время
|6
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)