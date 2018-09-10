«Авангард» обыграл «Нефтехимик» в первом матче КХЛ в Балашихе

Источник: РИА "Новости"

Встреча регулярного чемпионата, состоявшаяся в понедельник, завершилась со счетом 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) в пользу омичей. Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Кирилл Семенов (22-я и 49-я минуты), Вилле Покка (31), Сергей Широков (52). У «Нефтехимика» отличились Павел Порядин (28), Юусо Пуустинен (40).

«Авангард» проведет весь сезон-2018/19 в Балашихе из-за проблем с домашней ареной в Омске. Защитник Алексей Емелин и форвард Крис Верстиг дебютировали в составе омского клуба.

«Ястребы» одержали четвертую победу подряд на старте сезона. Форварды клуба Сергей Широков и Илья Михеев набрали очки в четвертой игре подряд.