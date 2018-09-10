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23:53 (мск), источник: Р-Спорт

СКА обыграл «Сочи» и одержал первую домашнюю победу в сезоне КХЛ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Хоккеисты петербургского СКА обыграли «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержали первую победу в новом сезоне на своей площадке.

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Источник: РИА "Новости"

Матч в Петербурге завершился со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). В первом периоде открыл счет нападающий СКА Илья Каблуков (20-я минута). Во втором периоде отличились армейцы Николай Прохоркин (28-я) и Никита Гусев (40-я). В заключительной трети игры единственный гол в составе ХК «Сочи» забил Никита Щитов (46-я).

СКА в среду сыграет дома против финского «Йокерита». «Сочи» в этот же день встретится в Подольске с «Витязем».

СКА 3:1
(1:0, 2:0, 0:1)
Сочи
10.09.2018, 19:30 Зрители: 10097 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Сергей Зубов
Вратари
Игорь Шестеркин Дмитрий Шикин 59:24
1-й период
Дмитрий Архипов 03:05
Йоанн Овитю 10:51
16:59 Андрей Кузьменко
19:12 Илья Каблуков (А. Кузьменко, В. Тихонов)
2-й период
Шон I Коллинс 26:27
27:55 Николай Прохоркин (В. Токранов)
39:09 Никита Гусев (В. Гавриков, П. Дацюк)
3-й период
Никита Щитов (Дм. Архипов) 45:26
Статистика
2 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 1
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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