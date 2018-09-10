СКА обыграл «Сочи» и одержал первую домашнюю победу в сезоне КХЛ

Матч в Петербурге завершился со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). В первом периоде открыл счет нападающий СКА Илья Каблуков (20-я минута). Во втором периоде отличились армейцы Николай Прохоркин (28-я) и Никита Гусев (40-я). В заключительной трети игры единственный гол в составе ХК «Сочи» забил Никита Щитов (46-я).

СКА в среду сыграет дома против финского «Йокерита». «Сочи» в этот же день встретится в Подольске с «Витязем».