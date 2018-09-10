СКА обыграл «Сочи» и одержал первую домашнюю победу в сезоне КХЛ
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Хоккеисты петербургского СКА обыграли «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержали первую победу в новом сезоне на своей площадке.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 10 сен — РИА Новости. Хоккеисты петербургского СКА обыграли «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ и одержали первую победу в новом сезоне на своей площадке.
Матч в Петербурге завершился со счетом 3:1 (1:0, 2:0, 0:1). В первом периоде открыл счет нападающий СКА Илья Каблуков (20-я минута). Во втором периоде отличились армейцы Николай Прохоркин (28-я) и Никита Гусев (40-я). В заключительной трети игры единственный гол в составе ХК «Сочи» забил Никита Щитов (46-я).
СКА в среду сыграет дома против финского «Йокерита». «Сочи» в этот же день встретится в Подольске с «Витязем».
|Илья Воробьев
|Сергей Зубов
|Игорь Шестеркин
|Дмитрий Шикин 59:24
|1-й период
|Дмитрий Архипов
|03:05
|Йоанн Овитю
|10:51
|16:59
|Андрей Кузьменко
|19:12
|Илья Каблуков (А. Кузьменко, В. Тихонов)
|2-й период
|Шон I Коллинс
|26:27
|27:55
|Николай Прохоркин (В. Токранов)
|39:09
|Никита Гусев (В. Гавриков, П. Дацюк)
|3-й период
|Никита Щитов (Дм. Архипов)
|45:26
|2
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|1
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)