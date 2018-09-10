Хоккеисты «Динамо-Минск» потерпели четвертое подряд поражение со старта сезона в КХЛ

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После трех поражений на выезде болельщики с надеждой ожидали выступления на «Минск-Арене». Динамовцам противостоял лидер Западной конференции, не потерявший ни одного очка с начала чемпионата.

Опытный и сыгранный коллектив из Хельсинки, несмотря на поддержку трибунами белорусской команды, расчетливо подошел к использованию своих моментов. Минчане старались действовать первым номером в игре на своей площадке, но часто теряли шайбу. В одном из эпизодов Марко Анттила вышел один на один с Юнасом Энротом, но не переиграл голкипера «зубров». Счет в матче был открыт на 16-й минуте, когда «Йокерит» использовал численное преимущество. Точным броском с передачи партнера с ходу отметился бывший форвард динамовцев Джефф Платт.

В середине второго периода финский клуб вновь использовал большинство. Алекс Грант завершил комбинацию партнеров — 2:0. На 38-й минуте хоккеисты «Динамо» действовали впятером против троих соперников, но забросить так и не смогли. В третьем периоде Ессе Йоэнссу воспользовался сутолокой у ворот хозяев площадки и переправил шайбу в ворота Юнаса Энрота — 3:0. Возродил интригу в матче защитник минчан Кристиан Хенкель, во второй раз в сезоне отличившись голом. Окончательный счет установил Марко Анттила, отправивший шайбу в пустые ворота белорусской команды.