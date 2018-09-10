Текущие события
Хоккей. КХЛ
10.09
Витязь2
Спартак3
Хоккей. КХЛ
10.09
СКА3
Сочи1
Хоккей. КХЛ
10.09
Динамо Мн1
Йокерит4
Хоккей. КХЛ
10.09
Авангард4
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
Все события
Фоторепортажи
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
15Тарасов избил Галимова, «Авангард» побил «Динамо»
10 сентября, источник: БЕЛТА

Хоккеисты «Динамо-Минск» потерпели четвертое подряд поражение со старта сезона в КХЛ

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты «Динамо-Минск» потерпели четвертое подряд поражение со старта сезона в КХЛ, уступив в первом домашнем матче финскому «Йокериту» со счетом 1:4 (0:1, 0:1, 1:2), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: БЕЛТА

После трех поражений на выезде болельщики с надеждой ожидали выступления на «Минск-Арене». Динамовцам противостоял лидер Западной конференции, не потерявший ни одного очка с начала чемпионата.

Опытный и сыгранный коллектив из Хельсинки, несмотря на поддержку трибунами белорусской команды, расчетливо подошел к использованию своих моментов. Минчане старались действовать первым номером в игре на своей площадке, но часто теряли шайбу. В одном из эпизодов Марко Анттила вышел один на один с Юнасом Энротом, но не переиграл голкипера «зубров». Счет в матче был открыт на 16-й минуте, когда «Йокерит» использовал численное преимущество. Точным броском с передачи партнера с ходу отметился бывший форвард динамовцев Джефф Платт.

В середине второго периода финский клуб вновь использовал большинство. Алекс Грант завершил комбинацию партнеров — 2:0. На 38-й минуте хоккеисты «Динамо» действовали впятером против троих соперников, но забросить так и не смогли. В третьем периоде Ессе Йоэнссу воспользовался сутолокой у ворот хозяев площадки и переправил шайбу в ворота Юнаса Энрота — 3:0. Возродил интригу в матче защитник минчан Кристиан Хенкель, во второй раз в сезоне отличившись голом. Окончательный счет установил Марко Анттила, отправивший шайбу в пустые ворота белорусской команды.

Очередной матч в 11-м сезоне КХЛ минское «Динамо» проведет 12 сентября на своей площадке с московским «Спартаком».

Динамо Мн 1:4
(0:1, 0:1, 1:2)
Йокерит
10.09.2018, 19:30 Зрители: 12417 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Лаури Марьямяки
Вратари
Юнас Энрот 59:08 (Ю. Энрот 59:25) Янис Калныньш
1-й период
Марко Анттила 04:49
16:48 Андрей Степанов
Джефф Плэтт (С. Леписто) 16:54
17:36 Патрик Уиркош
Карл Столлери 19:52
2-й период
30:43
Алекс Грант (Б. О`Нилл, С. Мозес) 32:38
Сами Леписто 36:21
Алекс Грант 37:27
3-й период
Йессе Йоэнсуу 43:37
44:27 Кристиан Хенкель (А. Китаров, Е. Ковыршин)
48:27 Артем Волков
Йессе Йоэнсуу 51:19
Марко Анттила (В. Лев, Я. Калныньш) п.в. 59:25
Статистика
8 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
Йокерит
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября
Гороскоп на неделю с 3 по 9 сентября
Россия, это точно ты? Сборная Черчесова вынесла Чехию в Ростове
СМИ: Трансфер Терри в «Спартак» может сорваться
Черчесов: Карпин что-то сказал? Дальше можете не продолжать
ITF сделала заявление по конфликту Серены Уильямс с арбитром
СКА одержал первую домашнюю победу в сезоне КХЛ
Губерниев поставил футболистов России в пример биатлонистам
Дзюба — человек года по версии GQ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь