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00:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Авангард» не чужой и в Подмосковье. В Балашихе на омичей пришло пять тысяч зрителей

В первом матче на арене в Балашихе «Авангард» обыграл «Нефтехимик» — 4:2. Матч посетили больше пяти тысяч зрителей.

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Источник: Спорт-Экспресс

Алексей Шевченко из Балашихи

Гигантская цифра

Да были опасения, что народ не приедет в Балашиху на первую игру. Надеялись на лучшее, но всякое могло случиться. Пробки (их после ремонта дороги практически нет, только в четверг-пятницу), раннее начало, так как омичи из московского региона заканчивают рабочий день ближе к 19. Опасались, что и местные отнесутся к игре с прохладцей. Все-таки на «Динамо» в ВХЛ и МХЛ тут не ходили.

Все опасения были напрасными. Уже за полтора часа да игры на площади перед стадионом было не протолкнуться, а у касс выстроилась очередь. Интернет пал первым — купить через сеть билеты было невозможно, все остановилось на отметке «осталось 160 штук».

На матч пришло больше пяти тысяч человек — и это гигантская цифра. На мотоцикле за восемь дней добрался болельщик Кирилл.

— Чего так долго? — удивился я. — Ну часов 12−14.

— Да я же в городах останавливался, — удивился он. — Так бы часов за 55 добрался, не раньше.

— На дорогах мотоциклистов не любят. Опасно, наверное?

— Нет, что вы. Наоборот. Все расступаются.

Непростая ситуация Назарова

Уже повсюду были фанаты омского клуба, пару раз я слышал призыв болеть за Нижнекамск, но никак не мог увидеть этих людей. Парк перед ареной жил прежней жизнью. Катались скейтбордисты, выгуливали собак, самые умные пили на лавочке.

— Как вы? — окликнули меня.

Это был Андрей Назаров, который пришел на арену пораньше.

— Вы в последней игре победили, но на пресс-конференции злой были, — вспомнил я. — Чего так?

— А непростая ситуация, — вздохнул тренер, — Со стороны кажется, что все легко, но ведь это не так.

— Кто говорит, что все легко? У вас как раз все сложно.

— Это немногие понимают. Спрашивают-то полной.

«Нефтехимик» остается злой командой, но видно, что ее бюджет реально ужимается. Денег нет. Все платят вовремя, но средств меньше. А победы требуют как от богатых. Отсюда и нервы.

Рассказывают, что уже после первого поражения Назаров посадил своих игроков на базу, закрутил гайки, есть даже негласный запрет гулять по улицам в этом сложное время.

Шапка победителя

У «Авангарда» все не так, но у них пока и видимых проблем нет. Недавно провели первую тренировку Алексей Емелин и Крис Верстиг. Оба попали в заявку на первую встречу. Крис вытеснил из состава Александра Пережогина, а не Артема Манукяна, как думали некоторые. Манукян должен стать главным открытим сезона Злой, неуступчивый.

— Завтра перееду в другую квартиру, — признался он после матча.

— Я же говорил, что вы выбрали неудачный район.

— Вот и я понял это, — вздохнул он.

Манукян отдал шапку как лучший игрок встречи Кириллу Семенову. Нападающий омского клуба сделал дубль, но, главное, вел за собой команду в самые важные минуты.

— Кокарду спрячу, — сказал он, когда я подошел его сфотографировать.

— Почему?

— А там старый логотип клуба, — пожал плечами он. — Некрасиво.

— Вы — молодец, — говорю. — У вас столько уверенности в своих силах.

— Это все команда, — отметил Кирилл.

Я его прервал. Слышали.

Кстати, новая раздевалка «Авангарда» очень крутая. Последний раз я был там на награждении балашихинского «Динамо», так сейчас там убрали часть кресел, но все игроки разместились нормально и места хватает.

Не успели повесить логотип. Точнее не так. Сначала хотели постелить ковер, а потом решено было повесить специальную доску на потолок. Чтобы никто не наступал. Отсюда и задержка.

Неприятная потеря

Евгений Хацей сбросил за последние дни килограммов пять, так как занимался всеми делами не только команды, но и клуба.

— Все успели, — выдохнул он. — Кроме двух вещей. Лед все-таки не очень хороший, но с этим мы справимся. А вот вторую проблему легко не решить.

— Какую?

— Борта надо менять, но это затянется. Сейчас они плохие, хоккеисты жалуются, кроме того, они кривые.

Игорь Бобков, кстати, едва не стал жертвой неожиданной кочки на бортике. Пошел перехватывать шайбу, а она едва не влетела в ворота.

Бобков стал лучшим вратарем прошлой недели и эту встречу провел уверенно. Да, в одной шайбе были сомнения, но нельзя же идеально играть столько времени. Зато был прогресс в некоторых вещах.

— Вы уже клюшкой владеете лучше, чем некоторые хоккеисты, — говорю.

— А надо помогать ребятам.

— И ведь на вашем счету еще силовой прием! — вспоминаю.

— Ага, заблокировал человека.

Я предложил ему выходить на большинство. Бросать можно от красной, а скоро «Ак Барс» приедет.

Не обошлось и без потерь. Никита Пивцакин не доиграл матч, захромал и досрочно завершил встречу. Не было уже его и в раздевалке — уехал на обследование. Потеря Пивцакина неприятна, но в нынешней системе Боб Хартли что-то придумает. Да и Емелин скоро адаптируется.

Авангард 4:2
(0:0, 2:2, 2:0)
Нефтехимик
10.09.2018, 19:00 Зрители: 5116 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Андрей Назаров
Вратари
Игорь Бобков Илья Ежов 59:37
1-й период
15:57 Михаил Фисенко
2-й период
21:13 Кирилл Семенов
25:28 Максим Тальбо
Павел Порядин (А. Полашек, А. Сергеев) 27:28
29:59 Максим Чудинов
30:10 Вилле Покка (Д. Деарне, И. Михеев)
34:56 Андрей Стась
Богдан Якимов 34:56
38:29 Давид Деарне
Илья Аркалов 38:29
Юусо Пуустинен (М. Руохомаа) 39:05
Павел Куликов 39:46
3-й период
48:25 Кирилл Семенов (Ал. Бондарев, В. Покка)
51:53 Сергей Широков (И. Михеев)
Статистика
10 Штрафное время 6
1 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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