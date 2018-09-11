«Авангард» не чужой и в Подмосковье. В Балашихе на омичей пришло пять тысяч зрителей
В первом матче на арене в Балашихе «Авангард» обыграл «Нефтехимик» — 4:2. Матч посетили больше пяти тысяч зрителей.
В первом матче на арене в Балашихе «Авангард» обыграл «Нефтехимик» — 4:2. Матч посетили больше пяти тысяч зрителей.
Алексей Шевченко из Балашихи
Да были опасения, что народ не приедет в Балашиху на первую игру. Надеялись на лучшее, но всякое могло случиться. Пробки (их после ремонта дороги практически нет, только в четверг-пятницу), раннее начало, так как омичи из московского региона заканчивают рабочий день ближе к 19. Опасались, что и местные отнесутся к игре с прохладцей.
Все опасения были напрасными. Уже за полтора часа да игры на площади перед стадионом было не протолкнуться, а у касс выстроилась очередь. Интернет пал первым — купить через сеть билеты было невозможно, все остановилось на отметке «осталось 160 штук».
На матч пришло больше пяти тысяч человек — и это гигантская цифра. На мотоцикле за восемь дней добрался болельщик Кирилл.
— Чего так долго? — удивился я. — Ну часов 12−14.
— Да я же в городах останавливался, — удивился он. — Так бы часов за 55 добрался, не раньше.
— На дорогах мотоциклистов не любят. Опасно, наверное?
— Нет, что вы. Наоборот. Все расступаются.
Уже повсюду были фанаты омского клуба, пару раз я слышал призыв болеть за Нижнекамск, но никак не мог увидеть этих людей. Парк перед ареной жил прежней жизнью. Катались скейтбордисты, выгуливали собак, самые умные пили на лавочке.
— Как вы? — окликнули меня.
Это был Андрей Назаров, который пришел на арену пораньше.
— Вы в последней игре победили, но на
— А непростая ситуация, — вздохнул тренер, — Со стороны кажется, что все легко, но ведь это не так.
— Кто говорит, что все легко? У вас как раз все сложно.
— Это немногие понимают.
«Нефтехимик» остается злой командой, но видно, что ее бюджет реально ужимается. Денег нет. Все платят вовремя, но средств меньше. А победы требуют как от богатых. Отсюда и нервы.
Рассказывают, что уже после первого поражения Назаров посадил своих игроков на базу, закрутил гайки, есть даже негласный запрет гулять по улицам в этом сложное время.
У «Авангарда» все не так, но у них пока и видимых проблем нет. Недавно провели первую тренировку Алексей Емелин и Крис Верстиг. Оба попали в заявку на первую встречу. Крис вытеснил из состава Александра Пережогина, а не Артема Манукяна, как думали некоторые. Манукян должен стать главным открытим сезона Злой, неуступчивый.
— Завтра перееду в другую квартиру, — признался он после матча.
— Я же говорил, что вы выбрали неудачный район.
— Вот и я понял это, — вздохнул он.
Манукян отдал шапку как лучший игрок встречи Кириллу Семенову. Нападающий омского клуба сделал дубль, но, главное, вел за собой команду в самые важные минуты.
— Кокарду спрячу, — сказал он, когда я подошел его сфотографировать.
— Почему?
— А там старый логотип клуба, — пожал плечами он. — Некрасиво.
— Вы — молодец, — говорю. — У вас столько уверенности в своих силах.
— Это все команда, — отметил Кирилл.
Я его прервал. Слышали.
Кстати, новая раздевалка «Авангарда» очень крутая. Последний раз я был там на награждении балашихинского «Динамо», так сейчас там убрали часть кресел, но все игроки разместились нормально и места хватает.
Не успели повесить логотип. Точнее не так. Сначала хотели постелить ковер, а потом решено было повесить специальную доску на потолок. Чтобы никто не наступал. Отсюда и задержка.
Евгений Хацей сбросил за последние дни килограммов пять, так как занимался всеми делами не только команды, но и клуба.
— Все успели, — выдохнул он. — Кроме двух вещей. Лед
— Какую?
— Борта надо менять, но это затянется. Сейчас они плохие, хоккеисты жалуются, кроме того, они кривые.
Игорь Бобков, кстати, едва не стал жертвой неожиданной кочки на бортике. Пошел перехватывать шайбу, а она едва не влетела в ворота.
Бобков стал лучшим вратарем прошлой недели и эту встречу провел уверенно. Да, в одной шайбе были сомнения, но нельзя же идеально играть столько времени. Зато был прогресс в некоторых вещах.
— Вы уже клюшкой владеете лучше, чем некоторые хоккеисты, — говорю.
— А надо помогать ребятам.
— И ведь на вашем счету еще силовой прием! — вспоминаю.
— Ага, заблокировал человека.
Я предложил ему выходить на большинство. Бросать можно от красной, а скоро «Ак Барс» приедет.
Не обошлось и без потерь. Никита Пивцакин не доиграл матч, захромал и досрочно завершил встречу. Не было уже его и в раздевалке — уехал на обследование. Потеря Пивцакина неприятна, но в нынешней системе Боб Хартли
|Авангард
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4:2
(0:0, 2:2, 2:0)
|Нефтехимик
|Боб Хартли
|Андрей Назаров
|Игорь Бобков
|Илья Ежов 59:37
|1-й период
|15:57
|Михаил Фисенко
|2-й период
|21:13
|Кирилл Семенов
|25:28
|Максим Тальбо
|Павел Порядин (А. Полашек, А. Сергеев)
|27:28
|29:59
|Максим Чудинов
|30:10
|Вилле Покка (Д. Деарне, И. Михеев)
|34:56
|Андрей Стась
|Богдан Якимов
|34:56
|38:29
|Давид Деарне
|Илья Аркалов
|38:29
|Юусо Пуустинен (М. Руохомаа)
|39:05
|Павел Куликов
|39:46
|3-й период
|48:25
|Кирилл Семенов (Ал. Бондарев, В. Покка)
|51:53
|Сергей Широков (И. Михеев)
|10
|Штрафное время
|6
|1
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)