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00:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Новичку СКА пока не везет. Но он станет открытием КХЛ

СКА в домашней встрече победил ХК «Сочи» — 3:1.

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Источник: Спорт-Экспресс

Игорь Еронко из Санкт-Петербурга

Нервячок-то у СКА присутствовал. Два поражения в трех матчах на самом старте и команды попроще легко заставят нервничать, а уж для армейцев это вообще катастрофа. И они вдруг принялись все упрощать. Вброс шел за вбросом, что довольно странно видеть в исполнении, мягко говоря, не обделенных талантами хоккеистов. Неудивительно, что поначалу игра шла исключительно у тройки Каблукова. Сыгранной и в принципе ничего лишнего никогда не выдумывавшей. Им так более чем комфортно. Остальным — не очень. Счет как раз это звено в конце первого периода и открыло — что характерно, с добивания после быстрой прямой атаки.

Только 2:0 в большинстве усилиями Прохоркина команду подуспокоили и раскрепостили. Ну, как минимум его тройку, снова феерившую в атаке и создавшую моментов шайбы на три. Сам Николай не только как боксер за лето добавил — вывел выносливость и физическую силу на другой уровень, нынче успевая везде и за всеми. По крайней мере пока. Три шайбы в трех матчах — это не просто так.

Кузьменко даже в тени Гусева обещает стать одним из главных открытий для тех, кто был не в курсе, что он вообще умеет и насколько одарен. Моментами ему не везет, где-то он слишком все усложняет, где-то наоборот, но еще успеет притереться, добавив в эффективности. Барабанов задал самому себе крутой тон сильным чемпионатом мира, который придал ему солидности и уверенности, и тоже продуктивно провел лето — даже, похоже, подтянул бросок.

В общем, у СКА появилась крутая вторая тройка. И с «химией» у нее все в порядке, и универсализма достаточно, и тонкими ходами вместе обыгрышами один в один она готова ставить в тупик практически любого соперника. С «Салаватом» картина была ровно такой же — они создавали моменты, они зажимали уфимцев в их зоне, но в плане взаимодействий в матче с «Сочи», всего втором для них совместном, был вполне очевиден прогресс.

В остальном — Гусев, когда ему не скучно, никого не замечает. На этом уровне он способен разрывать без всякой «физики». Дацюк по-прежнему хорош. Но Дергачев им не помощник. Да и у Плотникова не очень получалось, хотя, возможно, просто нужно время. Впрочем, скоро вернется в строй Якупов.

Кручинин, Бывальцев и Ли впервые появились вместе в регулярке. Последние двое получили по 10 минут, Первый — чуть больше за счет спецбригад большинства, но этого, конечно, маловато, чтобы себя проявить. Особенно после отсидки в запасе. Они и не проявили. И, вполне возможно, в матче с «Йокеритом» «присядут». Коскиранта в нем определенно будет полезен, а с остальными тройками все более-менее ясно. Если, конечно, не будет ротации. Причем, как сказал Воробьев, ротация будет и по спортивному принципу, и запланированная. Придется совмещать плохо совмещаемое, оставляя людей в запасе без особых принципов, хотя есть и более простые пути.

Ну, все равно интересно. В условиях более высокой плотности, а с предсезонкой нынешние матчи вообще не сравнить, СКА пока немного буксует в атаке. Но в отличие, скажем, от времен Назарова есть уверенность в том, что тренерский штаб с этим справится. И потихоньку все наладит. Просто нужна практика. ​.

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