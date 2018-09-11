Новичку СКА пока не везет. Но он станет открытием КХЛ
СКА в домашней встрече победил ХК «Сочи» — 3:1.
СКА в домашней встрече победил ХК «Сочи» — 3:1.
Игорь Еронко из
Только 2:0 в большинстве усилиями Прохоркина команду подуспокоили и раскрепостили. Ну, как минимум его тройку, снова феерившую в атаке и создавшую моментов шайбы на три. Сам Николай не только как боксер за лето добавил — вывел выносливость и физическую силу на другой уровень, нынче успевая везде и за всеми. По крайней мере пока. Три шайбы в трех матчах — это не просто так.
Кузьменко даже в тени Гусева обещает стать одним из главных открытий для тех, кто был не в курсе, что он вообще умеет и насколько одарен. Моментами ему не везет,
В общем, у СКА появилась крутая вторая тройка. И с «химией» у нее все в порядке, и универсализма достаточно, и тонкими ходами вместе обыгрышами один в один она готова ставить в тупик практически любого соперника. С «Салаватом» картина была ровно такой же — они создавали моменты, они зажимали уфимцев в их зоне, но в плане взаимодействий в матче с «Сочи», всего втором для них совместном, был вполне очевиден прогресс.
В остальном — Гусев, когда ему не скучно, никого не замечает. На этом уровне он способен разрывать без всякой «физики». Дацюк
Кручинин, Бывальцев и Ли впервые появились вместе в регулярке. Последние двое получили по 10 минут, Первый — чуть больше за счет спецбригад большинства, но этого, конечно, маловато, чтобы себя проявить. Особенно после отсидки в запасе. Они и не проявили. И, вполне возможно, в матче с «Йокеритом» «присядут». Коскиранта в нем определенно будет полезен, а с остальными тройками все
Ну, все равно интересно. В условиях более высокой плотности, а с предсезонкой нынешние матчи вообще не сравнить, СКА пока немного буксует в атаке. Но в отличие, скажем, от времен Назарова есть уверенность в том, что тренерский штаб с этим справится. И потихоньку все наладит. Просто нужна практика. .