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13:34 (мск), источник: ТАСС

Дирекция арены в Балашихе заменит борта площадки после первой домашней серии ХК «Авангард»

МОСКВА, 11 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Дирекция «Арены-Балашиха» поменяет борта хоккейной коробки, где проводит домашние матчи чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) омский «Авангард», после первой домашней серии команды. Об этом ТАСС рассказала заместитель генерального директора арены по развитию Надежда Илюхина.

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Хоккеисты омского клуба проводят домашние матчи в Балашихе после того, как стало известно об аварийном состоянии «Арены-Омск». Подопечные Боба Хартли в рамках первой домашней серии в понедельник сыграли с «Нефтехимиком» (4:2) и проведут матчи с «Ак Барсом» (12 сентября) и «Металлургом» (13 сентября).

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После матча с «Нефтехимиком» директор по хоккейным операциям Евгений Хацей в беседе со «Спорт-Экспрессом» выразил пожелание, что нужно поменять борта.

«Все прошло хорошо, несколько замечаний от КХЛ были несущественными — они связаны с организационными моментами. Лига нас поздравила, что клуб и арена — большие молодцы, — сказала Илюхина. — Что касается бортов, то они старого поколения, достаточно жесткие, и столкновения с ними для игроков получаются более болезненными. Они несколько морально устарели, и, возможно, их надо будет менять на акриловые, более мягкие».

«Мы их поменяем после первой домашней серии. Нам важно, чтобы “Авангарду” было здесь удобно и комфортно», — добавила она.

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