Дирекция арены в Балашихе заменит борта площадки после первой домашней серии ХК «Авангард»

Хоккеисты омского клуба проводят домашние матчи в Балашихе после того, как стало известно об аварийном состоянии «Арены-Омск». Подопечные Боба Хартли в рамках первой домашней серии в понедельник сыграли с «Нефтехимиком» (4:2) и проведут матчи с «Ак Барсом» (12 сентября) и «Металлургом» (13 сентября).

После матча с «Нефтехимиком» директор по хоккейным операциям Евгений Хацей в беседе со «Спорт-Экспрессом» выразил пожелание, что нужно поменять борта.

«Все прошло хорошо, несколько замечаний от КХЛ были несущественными — они связаны с организационными моментами. Лига нас поздравила, что клуб и арена — большие молодцы, — сказала Илюхина. — Что касается бортов, то они старого поколения, достаточно жесткие, и столкновения с ними для игроков получаются более болезненными. Они несколько морально устарели, и, возможно, их надо будет менять на акриловые, более мягкие».