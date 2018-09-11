Соперники оказались под одной крышей: «Спартак» переезжает к ЦСКА

Источник: РИА "Новости"

Домашние матчи ближайшего сезона хоккейный «Спартак» проведет в ледовом дворце на Автозаводской. И все бы ничего, но совсем недавно этот стадион стал ареной ЦСКА. Выходит, двум непримиримым соперникам придется как минимум в течение одного года делить один лед.

«Спартак» и ЦСКА во всех видах спорта отчаянные конкуренты. Болельщики и спортсмены идут не просто на матчи — на бескомпромиссную битву. Вот и сегодня фанатам и хоккеистам «Спартака» было непросто наблюдать, как над стадионом водружают логотип Центрального клуба армии.

«Вроде как были джентельменские договоренности, что год, пока “Спартак” соседствует с ЦСКА, не будут трогать название. Но, как сказал один умный человек, джентльменов у нас уже нет», — говорит Александр Малышев, болельщик ХК «Спартак».

Соседство это явно вынужденное. Старый стадион «Спартака» в Сокольниках уже давно не принимает Хоккейная лига. Другой арены не нашли.

«Это неприятно болельщикам ЦСКА, это неприятно нам. Нужен дом. У футбольного “Спартака” есть дом, и, я думаю, что легендарная хоккейная команда “Спартак” тоже заслуживает свой дом», — объясняет Ильдар Шакиров, болельщик ХК «Спартак».

«Дом» Спартака каждый год ремонтируют, но этого мало, состояние арены выдает обилие скотча и кресла на фанатских трибунах.

Арене больше полувека. Последний раз ее реконструировали к Олимпиаде-80. Крыша давно прогнила. Сердце стадиона — ледовая установка — еле работает. Тут каждый день один и тот же прогноз погоды — сильный дождь.

«Было неправильно спроектировано данное сооружение, поэтому отсутствует система водоотвода в дренажный колодец», — объясняет Ринат Абашев, менеджер материально-технического обеспечения.

Уже скоро стадион полностью реконструируют. Вместо одной арены вырастут две, вместо 5 тысяч человек на них поместятся 16 тысяч. На решении не строить новый, а именно кардинально обновить старый стадион, настояли легенды клуба, в том числе, Александр Кожевников. Его игровой свитер и сейчас находится под потолком арены. Двукратный олимпийский чемпион говорит: важно не потерять энергетику этого места.

«Я стремился в “Спартак”, святое место. Ты приходишь сюда и волнение: заходишь во дворец, сердце бьется по-другому», — рассказывает Александр Кожевников, двукратный олимпийский чемпион по хоккею с шайбой.

Больше всего предстоящей реконструкции ждут юниоры, которые пока занимаются на запасной арене в плотном тумане — здесь явно проблемы с теплоизоляцией.

«Мы все время детям говорим: надо работать, тренироваться. Но для этого нужен лед, нужны условия спортивной площадки», — объясняет Виктор Пачкалин, директор СШОР «Спартак».

«После реконструкции здесь будут идеальные условия для проведения тренировочных занятий для детей, для детских спортивных школ. Также мы планируем сотрудничать с Ночной хоккейной лигой», — рассказывает Анатолий Мучкин, заместитель генерального директора ООО «Легенды хоккея «Сокольники».

Финальный проект нового стадиона представят в ноябре во Франции. Точные сроки работ пока не называют, примерные — полтора-два года. Оснащение обещают не хуже, чем на нынешней хоккейной арене ЦСКА.

Так что, похоже, фанатам «Спартака» придется потерпеть и подождать.