«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» на выезде со счетом 3:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» на выезде со счетом 3:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы в составе ярославской команды забросили Александр Елесин (14-я минута), Якуб Накладал (26) и Брэндон Козун (28). У армейцев отличился Кирилл Капризов (46).
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея активе 8 очков и уступая лидирующему «Йокериту» по дополнительным показателям. ЦСКА набрал шесть очков и расположился на пятом месте.
В следующем матче ЦСКА 13 сентября на своей площадке примет череповецкую «Северсталь», «Локомотив» 15 сентября на выезде также сыграет с череповецкой командой.
В других матчах дня «Автомобилист» в гостях обыграл «Сибирь» (4:1), «Металлург» также в гостях в овертайме был сильнее «Трактора» (2:1), «Слован» на своей площадке одолел «Северсталь» (2:1), а рижское «Динамо» также дома обыграло одноименный клуб из Москвы (4:2). Московский клуб потерпел четвертое поражения в пяти матчах.
|Игорь Никитин
|Дмитрий Квартальнов
|Ларс Юханссон 27:35 (И.И. Сорокин 27:35-59:17)
|Александр Салак
|1-й период
|Брэндон Козун
|01:08
|Данил Юртайкин
|05:41
|Александр Елесин (П. Контиола, А. Локтионов)
|13:48
|2-й период
|Якуб Накладал
|25:09
|25:41
|Клас Дальбек
|Брэндон Козун (Д. Апальков, П. Контиола)
|27:35
|28:16
|Линден Вей
|3-й период
|41:41
|Сергей Толчинский
|44:57
|Кирилл Капризов (М. Григоренко, М. Пашнин)
|Павел Красковский
|49:31
|57:04
|Никита Нестеров
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)