«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы в составе ярославской команды забросили Александр Елесин (14-я минута), Якуб Накладал (26) и Брэндон Козун (28). У армейцев отличился Кирилл Капризов (46).

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея активе 8 очков и уступая лидирующему «Йокериту» по дополнительным показателям. ЦСКА набрал шесть очков и расположился на пятом месте.

В следующем матче ЦСКА 13 сентября на своей площадке примет череповецкую «Северсталь», «Локомотив» 15 сентября на выезде также сыграет с череповецкой командой.