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22:04 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл ЦСКА в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ярославский «Локомотив» на выезде со счетом 3:1 обыграл московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Шайбы в составе ярославской команды забросили Александр Елесин (14-я минута), Якуб Накладал (26) и Брэндон Козун (28). У армейцев отличился Кирилл Капризов (46).

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея активе 8 очков и уступая лидирующему «Йокериту» по дополнительным показателям. ЦСКА набрал шесть очков и расположился на пятом месте.

В следующем матче ЦСКА 13 сентября на своей площадке примет череповецкую «Северсталь», «Локомотив» 15 сентября на выезде также сыграет с череповецкой командой.

В других матчах дня «Автомобилист» в гостях обыграл «Сибирь» (4:1), «Металлург» также в гостях в овертайме был сильнее «Трактора» (2:1), «Слован» на своей площадке одолел «Северсталь» (2:1), а рижское «Динамо» также дома обыграло одноименный клуб из Москвы (4:2). Московский клуб потерпел четвертое поражения в пяти матчах.

ЦСКА 1:3
(0:1, 0:2, 1:0)
Локомотив
11.09.2018, 19:30 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Никитин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Ларс Юханссон 27:35 (И.И. Сорокин 27:35-59:17) Александр Салак
1-й период
Брэндон Козун 01:08
Данил Юртайкин 05:41
Александр Елесин (П. Контиола, А. Локтионов) 13:48
2-й период
Якуб Накладал 25:09
25:41 Клас Дальбек
Брэндон Козун (Д. Апальков, П. Контиола) 27:35
28:16 Линден Вей
3-й период
41:41 Сергей Толчинский
44:57 Кирилл Капризов (М. Григоренко, М. Пашнин)
Павел Красковский 49:31
57:04 Никита Нестеров
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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