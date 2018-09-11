Андронов: Хоккеистам ЦСКА тяжело играть без фанатов своей команды

ЦСКА провел первый домашний матч на арене в «Парке легенд», на трибуны пришло свыше 10 тысяч болельщиков. Активная часть фанатов армейцев бойкотирует игры из-за того, что «ЦСКА-Арена» является домашним дворцом и для «Спартака». ЦСКА во вторник уступил «Локомотиву» со счетом 1:3.

«Нам без них [фанатов] тяжело, нам они очень нужны. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вернулись. Нам надо выигрывать и вернуть своих болельщиков. В целом скажу, что была хорошая атмосфера, народ пришел», — сказал Андронов.