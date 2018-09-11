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11 сентября, источник: ТАСС

Андронов: Хоккеистам ЦСКА тяжело играть без фанатов своей команды

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Хоккеистам ЦСКА тяжело играть домашние матчи без активной части своих болельщиков. Такое мнение журналистам высказал капитан и нападающий команды Сергей Андронов.

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Источник: РИА "Новости"

ЦСКА провел первый домашний матч на арене в «Парке легенд», на трибуны пришло свыше 10 тысяч болельщиков. Активная часть фанатов армейцев бойкотирует игры из-за того, что «ЦСКА-Арена» является домашним дворцом и для «Спартака». ЦСКА во вторник уступил «Локомотиву» со счетом 1:3.

«Нам без них [фанатов] тяжело, нам они очень нужны. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вернулись. Нам надо выигрывать и вернуть своих болельщиков. В целом скажу, что была хорошая атмосфера, народ пришел», — сказал Андронов.

Следующий матч ЦСКА проведет 13 сентября дома против «Северстали».

ЦСКА 1:3
(0:1, 0:2, 1:0)
Локомотив
11.09.2018, 19:30 Зрители: 10868 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Никитин Дмитрий Квартальнов
Вратари
Ларс Юханссон 27:35 (И.И. Сорокин 27:35-59:17) Александр Салак
1-й период
Брэндон Козун 01:08
Данил Юртайкин 05:41
Александр Елесин (П. Контиола, А. Локтионов) 13:48
2-й период
Якуб Накладал (А. Елесин, Д. Алексеев) 25:09
25:41 Клас Дальбек
Брэндон Козун (Д. Апальков, П. Контиола) 27:35
28:16 Линден Вей
3-й период
41:41 Сергей Толчинский
44:57 Кирилл Капризов (М. Григоренко, М. Пашнин)
Павел Красковский 49:31
57:04 Никита Нестеров
Статистика
8 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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