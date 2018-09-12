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09:28 (мск), источник: АиФ Уфа

В первой домашней игре сезона «Салават Юлаев» встретится с «Торпедо»

Игра состоится 12 сентября в 19.00.

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Источник: РИА "Новости"

ХК «Салават Юлаев» начинает 12 сентября серию домашних игр в новом сезоне КХЛ. Первая команда, с которой предстоит сыграть уфимцам на родной арене, — нижегородский клуб «Торпедо».

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Нижегородцы в этом сезоне выступают с новым тренером — Дэвидом Немировски, который сменил Петерису Скудру. Также серьезно сменился состав команды. В новом сезоне «Торпедо» успело отыграть три матча — и все завершились победой. Нижегородцы встречались с «Динамо» — Минск, подмосковным «Витязем» и астанинским «Барысом».

Уфимцы отыграли три матча — с московским «Динамо», череповецкой «Северсталью», питерским СКА и «Локомотивом». Из них три — победные, одно поражение.

Букмекеры в матче «Салават Юлаев» — «Торпедо» ставят на уфимскую команду.

За все сезоны Чемпионата России и КХЛ эти команды встречались 50 раз, 31 раз «Салават Юлаев» был сильнее.

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