В первой домашней игре сезона «Салават Юлаев» встретится с «Торпедо»

Источник: РИА "Новости"

ХК «Салават Юлаев» начинает 12 сентября серию домашних игр в новом сезоне КХЛ. Первая команда, с которой предстоит сыграть уфимцам на родной арене, — нижегородский клуб «Торпедо».

Нижегородцы в этом сезоне выступают с новым тренером — Дэвидом Немировски, который сменил Петерису Скудру. Также серьезно сменился состав команды. В новом сезоне «Торпедо» успело отыграть три матча — и все завершились победой. Нижегородцы встречались с «Динамо» — Минск, подмосковным «Витязем» и астанинским «Барысом».

Уфимцы отыграли три матча — с московским «Динамо», череповецкой «Северсталью», питерским СКА и «Локомотивом». Из них три — победные, одно поражение.

Букмекеры в матче «Салават Юлаев» — «Торпедо» ставят на уфимскую команду.