В первой домашней игре сезона «Салават Юлаев» встретится с «Торпедо»
Игра состоится 12 сентября в 19.00.
Игра состоится 12 сентября в 19.00.
ХК «Салават Юлаев» начинает 12 сентября серию домашних игр в новом сезоне КХЛ. Первая команда, с которой предстоит сыграть уфимцам на родной арене, — нижегородский клуб «Торпедо».
Нижегородцы в этом сезоне выступают с новым тренером — Дэвидом Немировски, который сменил Петерису Скудру. Также серьезно сменился состав команды. В новом сезоне «Торпедо» успело отыграть три матча — и все завершились победой. Нижегородцы встречались с «Динамо» — Минск, подмосковным «Витязем» и астанинским «Барысом».
Уфимцы отыграли три матча — с московским «Динамо», череповецкой «Северсталью», питерским СКА и «Локомотивом». Из них три — победные, одно поражение.
Букмекеры в матче «Салават Юлаев» — «Торпедо» ставят на уфимскую команду.
За все сезоны Чемпионата России и КХЛ эти команды встречались 50 раз, 31 раз «Салават Юлаев» был сильнее.