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12:06 (мск), источник: ТАСС

Третьяк считает, что глава ФХР должен находиться в совете директоров КХЛ

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) должен находиться в составе совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение ТАСС высказал глава федерации Владислав Третьяк.

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Источник: РИА "Новости"

Третьяк входил в состав совета директоров с сентября прошлого года. На прошлой неделе КХЛ объявила о выходе Третьяка и Вячеслава Фетисова из совета директоров в связи с ограничениями, установленными законодательством для депутата Госдумы. Согласно этим ограничениям, они не вправе находиться в составе коммерческой организации.

«Считаю, что президент ФХР должен быть в составе совета директоров, но таковы правила, что я и Вячеслав Фетисов по закону не имеем права там находиться. Мы же все равно в контакте с КХЛ, с нами советуются, наши предложения обсуждают», — сказал Третьяк.

Владислав Третьяк является членом комитета Госдумы по охране здоровья. Фетисов — первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

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