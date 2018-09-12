Третьяк считает, что глава ФХР должен находиться в совете директоров КХЛ

Третьяк входил в состав совета директоров с сентября прошлого года. На прошлой неделе КХЛ объявила о выходе Третьяка и Вячеслава Фетисова из совета директоров в связи с ограничениями, установленными законодательством для депутата Госдумы. Согласно этим ограничениям, они не вправе находиться в составе коммерческой организации.

«Считаю, что президент ФХР должен быть в составе совета директоров, но таковы правила, что я и Вячеслав Фетисов по закону не имеем права там находиться. Мы же все равно в контакте с КХЛ, с нами советуются, наши предложения обсуждают», — сказал Третьяк.