«Сибирь» внесла в список отказов защитника Александра Макарова

В этом сезоне 28-летний защитник принял участие лишь в одном матче команды Владимира Юрзинова-младшего, сыграв 34 секунды в игре с рижским «Динамо» и заработав показатель полезности «-1». Состав «Сибири» Макаров пополнил в минувшем сезоне, перейдя из «Югры».

За карьеру в КХЛ Александр также выступал за такие команды, как «Витязь», «Торпедо» и новокузнецкий «Металлург». В общей сложности на счету Макарова 21 (5+16) очко в 173 матчах. Если в течение 48 часов Александра не заберут из списка отказов в другой клуб КХЛ, он будет отправлен в расположение «Кузни».