«Сибирь» внесла в список отказов защитника Александра Макарова
«Сибирь» внесла в список отказов защитника Александра Макарова, информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба.
«Сибирь» внесла в список отказов защитника Александра Макарова, информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба.
Его контракт с клубом истекает 30 апреля 2019 года.
В этом сезоне 28-летний защитник принял участие лишь в одном матче команды Владимира
За карьеру в КХЛ Александр также выступал за такие команды, как «Витязь», «Торпедо» и новокузнецкий «Металлург». В общей сложности на счету Макарова 21 (5+16) очко в 173 матчах. Если в течение 48 часов Александра не заберут из списка отказов в другой клуб КХЛ, он будет отправлен в расположение «Кузни».