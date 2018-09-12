Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур3
Адмирал1
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
Все события
Фоторепортажи
12Федун и Задорнов съели стадион «Спартака»
10Сборная России обыграла команду Турции в первом матче в Лиге наций
13:37 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» внесла в список отказов защитника Александра Макарова

«Сибирь» внесла в список отказов защитника Александра Макарова, информирует официальный «твиттер» новосибирского клуба.

Наверх

Его контракт с клубом истекает 30 апреля 2019 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

В этом сезоне 28-летний защитник принял участие лишь в одном матче команды Владимира Юрзинова-младшего, сыграв 34 секунды в игре с рижским «Динамо» и заработав показатель полезности «-1». Состав «Сибири» Макаров пополнил в минувшем сезоне, перейдя из «Югры».

За карьеру в КХЛ Александр также выступал за такие команды, как «Витязь», «Торпедо» и новокузнецкий «Металлург». В общей сложности на счету Макарова 21 (5+16) очко в 173 матчах. Если в течение 48 часов Александра не заберут из списка отказов в другой клуб КХЛ, он будет отправлен в расположение «Кузни».

Сибирь
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Русские гимнастки поразили всех своей красотой!
Сборная Бразилии добилась разгромной победы
«У Загитовой не горят глаза»: провал чемпионки
Овечкин подарил свой игровой свитер Неймару (фото)
Победитель Емельяненко отстранен за любимый препарат Родченкова
Обвиненный в сексизме Сереной Уильямс судья прервал молчание
«То кулаком бью, то еще что»: Русские гимнастки опять круче всех
«Пусть выступают за Украину»: биатлонисткам РФ простили побег
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь