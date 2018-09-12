«Амур» победил «Адмирал» в первом дальневосточном дерби сезона
«Амур» на домашнем льду «Платинум-Арены» победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Амур» на домашнем льду «Платинум-Арены» победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Николая Борщевского.
Счёт в игре был открыт на седьмой минуте после блестящего броска Игоря Руденкова, в этот момент «Амур» играл в численном преимуществе. Спустя три минуты Томаш Зогорна удвоил перевес хозяев, реализовав двойной численный перевес. На 16-й минуте единственную шайбу гостей записал на свой счёт Сергей Коньков. В начале второго периода Александр Горшков в третий раз поразил ворота Никиты Серебрякова, установив таким образом окончательный счёт.
Это было первое дальневосточное дерби в нынешнем сезоне. Повторный матч между командами снова состоится в Хабаровске 14 сентября.
|Николай Борщевский
|Сергей Светлов
|Евгений Аликин
|Никита Серебряков 59:24
|1-й период
|Кирилл Дьяков
|05:23
|06:03
|Игорь Руденков (И. Берестенников, Вяч. Ушенин)
|Кирилл Воронин
|07:30
|Никита Серебряков
|08:18
|09:15
|Томаш Зогорна (Д.С. Воробьев, Вяч. Ушенин)
|12:04
|Максим Кондратьев
|Сергей Коньков (А. Черников, К. Дьяков)
|15:57
|16:32
|Валентин Пьянов
|19:57
|Вячеслав Ушенин
|Александр Стрельцов
|19:57
|2-й период
|21:38
|Александр Горшков
|Семен Валуйский
|24:27
|26:31
|Александр Горшков (В. Пьянов, Т. Зогорна)
|Кирилл Дьяков
|31:38
|Александр Черников
|37:14
|3-й период
|Денис Вихарев
|59:57
|8
|Штрафное время
|16
|7
|Игра в большинстве
|3
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов (Ярославль, Россия)
|Главный судья
|Константин Горденко (Уфа, Россия)