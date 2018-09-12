«Амур» победил «Адмирал» в первом дальневосточном дерби сезона

Счёт в игре был открыт на седьмой минуте после блестящего броска Игоря Руденкова, в этот момент «Амур» играл в численном преимуществе. Спустя три минуты Томаш Зогорна удвоил перевес хозяев, реализовав двойной численный перевес. На 16-й минуте единственную шайбу гостей записал на свой счёт Сергей Коньков. В начале второго периода Александр Горшков в третий раз поразил ворота Никиты Серебрякова, установив таким образом окончательный счёт.