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16:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Амур» победил «Адмирал» в первом дальневосточном дерби сезона

«Амур» на домашнем льду «Платинум-Арены» победил «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Николая Борщевского.

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Счёт в игре был открыт на седьмой минуте после блестящего броска Игоря Руденкова, в этот момент «Амур» играл в численном преимуществе. Спустя три минуты Томаш Зогорна удвоил перевес хозяев, реализовав двойной численный перевес. На 16-й минуте единственную шайбу гостей записал на свой счёт Сергей Коньков. В начале второго периода Александр Горшков в третий раз поразил ворота Никиты Серебрякова, установив таким образом окончательный счёт.

Это было первое дальневосточное дерби в нынешнем сезоне. Повторный матч между командами снова состоится в Хабаровске 14 сентября.

Амур 3:1
(2:1, 1:0, 0:0)
Адмирал
12.09.2018, 12:30 Зрители: 7063 Регулярный чемпионат "Платинум-Арена"
Главные тренеры
Николай Борщевский Сергей Светлов
Вратари
Евгений Аликин Никита Серебряков 59:24
1-й период
Кирилл Дьяков 05:23
06:03 Игорь Руденков (И. Берестенников, Вяч. Ушенин)
Кирилл Воронин 07:30
Никита Серебряков 08:18
09:15 Томаш Зогорна (Д.С. Воробьев, Вяч. Ушенин)
12:04 Максим Кондратьев
Сергей Коньков (А. Черников, К. Дьяков) 15:57
16:32 Валентин Пьянов
19:57 Вячеслав Ушенин
Александр Стрельцов 19:57
2-й период
21:38 Александр Горшков
Семен Валуйский 24:27
26:31 Александр Горшков (В. Пьянов, Т. Зогорна)
Кирилл Дьяков 31:38
Александр Черников 37:14
3-й период
Денис Вихарев 59:57
Статистика
8 Штрафное время 16
7 Игра в большинстве 3
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Белов (Ярославль, Россия)
Главный судья Константин Горденко (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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