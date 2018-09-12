«Магнитка» командировала в «Зауралье» своего восьмого игрока

Всю предсезонную подготовку 21-летний защитник провёл в магнитогорском клубе и появлялся на площадке в четырёх играх межсезонья, отметившись одной голевой передачей, а в недавно стартовавшем регулярном чемпионате КХЛ пока не участвовал.

Хоккеист уже присоединился к «Зауралью» в Казани, получив номер «64», и, возможно, выйдет на лёд в игре с «Барсом». Всего же в курганском коллективе теперь находятся сразу восемь хоккеистов из «Металлурга» — это Павел Нечистовский, Игошев, Савелий Козлов, Илья Авраменко, Артур Болтанов, Владислав Дюкарев, Егор Коробкин и Макар Токарев.