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15:46 (мск), источник: ТАСС

Бурков: Современные технологии позволяют не сносить аварийную «Арену-Омск»

ОМСК, 12 сентября. /ТАСС/. Современные строительные технологии позволят не сносить, а реконструировать аварийную «Арену-Омск» — домашнюю арену хоккейного клуба «Авангард». Об этом заявил в среду журналистам врио губернатора Омской области Александр Бурков.

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Источник: РИА "Новости"

«Авангард» будет проводить домашние матчи предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в подмосковной Балашихе из-за проблем при подготовке «Арены-Омск» к ремонту перед чемпионатом сезона-2018/19.

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«Я считаю, что сегодняшние технологии позволяют реконструировать любой объект. Сейчас мы должны понять степень ущерба, степень аварийности этого объекта. И посмотреть те строительные возможности, которые есть у наших компаний. Если не могут наши компании, то посмотреть, кто может и откуда. Безусловно, когда [в Омске] будет руководство “Газпром нефти”, мы первым делом будем обсуждать этот вопрос», — сказал Бурков, подтвердив, что ожидает возвращения хоккейной команды в Омск уже в следующем году.

В ряде СМИ ранее появилась информация, что дворец будет снесен. Как сообщил председатель совета директоров клуба Александр Крылов, будущее арены прояснится после получения результатов экспертизы.

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