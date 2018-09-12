Бурков: Современные технологии позволяют не сносить аварийную «Арену-Омск»

«Я считаю, что сегодняшние технологии позволяют реконструировать любой объект. Сейчас мы должны понять степень ущерба, степень аварийности этого объекта. И посмотреть те строительные возможности, которые есть у наших компаний. Если не могут наши компании, то посмотреть, кто может и откуда. Безусловно, когда [в Омске] будет руководство “Газпром нефти”, мы первым делом будем обсуждать этот вопрос», — сказал Бурков, подтвердив, что ожидает возвращения хоккейной команды в Омск уже в следующем году.