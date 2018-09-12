Знарок, Скудра и Буцаев претендуют на пост главного тренера «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

Основными претендентами на пост главного тренера являются Вячеслав Буцаев, Петерис Скудра и Олег Знарок, который уже работал в московском клубе и выиграл с ним два Кубка Гагарина. При этом, по нашей информации, кандидатура Владимира Крикунова, приводившего бело-голубых к чемпионству в сезоне-2004/05, руководством не рассматривается.

Петерис Скудра подписал контракт с «Торпедо» в апреле 2013 года. Во всех пяти сезонах команда под его руководством выходила в плей-офф, но лишь один раз сумела преодолеть первый раунд. В минувшее межсезонье руководство нижегородского клуба отказалось от услуг специалиста.

Знарок вместе со своим неизменным помощником Харийсом Витолиньшем на протяжении четырёх лет работал со сборной России, выиграл золото Олимпийских игр, четыре раза завоевал медали чемпионатов мира — золото, серебро и две бронзы. В СКА тренерский штаб Олега Знарка выиграл Кубок Гагарина, стал чемпионом России и обладателем Кубка континента. Примечательно. что в Риге во время выезда московского «Динамо» состоялась дружеская встреча Знарка и лидеров бело-голубых Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого.