Знарок, Скудра и Буцаев претендуют на пост главного тренера «Динамо»
«Чемпионату» стали известны фамилии специалистов, которые могут возглавить московское «Динамо» в случае отставки Владимира Воробьёва.
«Чемпионату» стали известны фамилии специалистов, которые могут возглавить московское «Динамо» в случае отставки Владимира Воробьёва.
Основными претендентами на пост главного тренера являются Вячеслав Буцаев, Петерис Скудра и Олег Знарок, который уже работал в московском клубе и выиграл с ним два Кубка Гагарина. При этом, по нашей информации, кандидатура Владимира Крикунова, приводившего
Петерис Скудра подписал контракт с «Торпедо» в апреле 2013 года. Во всех пяти сезонах команда под его руководством выходила в
Знарок вместе со своим неизменным помощником Харийсом Витолиньшем на протяжении четырёх лет работал со сборной России, выиграл золото Олимпийских игр, четыре раза завоевал медали чемпионатов мира — золото, серебро и две бронзы. В СКА тренерский штаб Олега Знарка выиграл Кубок Гагарина, стал чемпионом России и обладателем Кубка континента. Примечательно. что в Риге во время выезда московского «Динамо» состоялась дружеская встреча Знарка и лидеров
Последним местом работы Вячеслава Буцаева был ХК «Сочи», который он возглавлял на протяжении трёх сезонов (2014−2017).