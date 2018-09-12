«Барыс» проиграл «Нефтехимику» в овертайме в первой домашней игре нового сезона КХЛ
Столичный «Барыс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в первом домашнем матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Столичный «Барыс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в первом домашнем матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. Вперед «Барыс» уже на второй минуте вывел Даррен Диц. Однако на восьмой Микаэль Руохомаа восстановил равновесие в матче. Но на перерыв хозяева все же ушли, ведя в счете. На 18-й минуте большинство реализовал Роман Старченко.
В начале второго периода Алексей Михнов вновь сделал счет равным. В третий раз «Барыс» смог выйти вперед на 33-й минуте — отличился Кертис Волк. А на 35-й минуте Роман Старченко оформил дубль во втором матче подряд и сделал счет 4:2 в пользу «Барыса».
В начале третьего периода хоккеистам «Нефтехимика» вновь удалась результативная атака, которую завершил Павел Куликов. Причем все три своих гола гости забили в большинстве. А отыграться нижнекамская команда смогла за минуту и две секунды до конца. Шайбу на свой счет записал Йоонас Няттинен. Победу гостям в овертайме принес Адам Полашек. Причем решающая шайба была пропущена «Барысом» при игре «три на пять».
Таким образом, «Барыс» набрал четыре очка в четырех играх КХЛ. Напомним, что именно с победы над «Нефтехимиком» казахстанская команда стартовала в новом сезоне КХЛ. В Нижнекамске была добыта победа со счетом 6:1. Затем «Барыс» проиграл «Ак Барсу» — 3:4 и «Торпедо» — 5:6 ОТ.
|Барыс
|
4:5 ОТ
(2:1, 2:1, 0:2)
|Нефтехимик
|Андрей Скабелка
|Андрей Назаров
|Хенрик Карлссон
|Илья Ежов
|1-й период
|01:03
|Даррен Дитц (А. Петерссон)
|06:35
|Андре Петерссон
|Микаэль Руохомаа (И. Ежов, А. Сергеев)
|07:07
|Алексей Волгин
|12:21
|Александр Брынцев
|16:32
|17:19
|Роман Старченко (Д. Дитц, А. Петерссон)
|19:49
|Даррен Дитц
|19:59
|Патрис Кормье
|Юусо Пуустинен
|19:59
|2-й период
|Алексей Михнов (П. Порядин, А. Брынцев)
|21:39
|24:29
|Дмитрий Гурков
|Юусо Пуустинен
|24:29
|Эмиль Галимов
|31:15
|32:05
|Кертис Валк (Б. Боченски)
|34:39
|Роман Старченко (А. Петерссон, А. Маклюков)
|35:12
|Антон Сагадеев
|3-й период
|40:35
|Максим Семенов
|Павел Куликов (Ал. Михнов, Д. Шарипзянов)
|41:59
|Микаэль Руохомаа
|46:13
|Александр Брынцев
|47:39
|Адам Полашек
|53:23
|56:25
|57:01
|Кертис Валк
|Марат Хайруллин
|57:01
|Йоонас Няттинен (Д. Огурцов)
|58:58
|59:54
|Овертайм
|61:17
|Патрис Кормье
|Адам Полашек (Ю. Пуустинен, М. Руохомаа)
|61:41
|18
|Штрафное время
|20
|7
|Игра в большинстве
|7
|2
|Голы в большинстве
|4
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)