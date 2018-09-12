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19:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Нефтехимику» в овертайме в первой домашней игре нового сезона КХЛ

Столичный «Барыс» проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» в первом домашнем матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. Вперед «Барыс» уже на второй минуте вывел Даррен Диц. Однако на восьмой Микаэль Руохомаа восстановил равновесие в матче. Но на перерыв хозяева все же ушли, ведя в счете. На 18-й минуте большинство реализовал Роман Старченко.

В начале второго периода Алексей Михнов вновь сделал счет равным. В третий раз «Барыс» смог выйти вперед на 33-й минуте — отличился Кертис Волк. А на 35-й минуте Роман Старченко оформил дубль во втором матче подряд и сделал счет 4:2 в пользу «Барыса».

В начале третьего периода хоккеистам «Нефтехимика» вновь удалась результативная атака, которую завершил Павел Куликов. Причем все три своих гола гости забили в большинстве. А отыграться нижнекамская команда смогла за минуту и две секунды до конца. Шайбу на свой счет записал Йоонас Няттинен. Победу гостям в овертайме принес Адам Полашек. Причем решающая шайба была пропущена «Барысом» при игре «три на пять».

Таким образом, «Барыс» набрал четыре очка в четырех играх КХЛ. Напомним, что именно с победы над «Нефтехимиком» казахстанская команда стартовала в новом сезоне КХЛ. В Нижнекамске была добыта победа со счетом 6:1. Затем «Барыс» проиграл «Ак Барсу» — 3:4 и «Торпедо» — 5:6 ОТ.

Барыс 4:5 ОТ
(2:1, 2:1, 0:2)
Нефтехимик
12.09.2018, 16:30 Зрители: 5217 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Андрей Назаров
Вратари
Хенрик Карлссон Илья Ежов
1-й период
01:03 Даррен Дитц (А. Петерссон)
06:35 Андре Петерссон
Микаэль Руохомаа (И. Ежов, А. Сергеев) 07:07
Алексей Волгин 12:21
Александр Брынцев 16:32
17:19 Роман Старченко (Д. Дитц, А. Петерссон)
19:49 Даррен Дитц
19:59 Патрис Кормье
Юусо Пуустинен 19:59
2-й период
Алексей Михнов (П. Порядин, А. Брынцев) 21:39
24:29 Дмитрий Гурков
Юусо Пуустинен 24:29
Эмиль Галимов 31:15
32:05 Кертис Валк (Б. Боченски)
34:39 Роман Старченко (А. Петерссон, А. Маклюков)
35:12 Антон Сагадеев
3-й период
40:35 Максим Семенов
Павел Куликов (Ал. Михнов, Д. Шарипзянов) 41:59
Микаэль Руохомаа 46:13
Александр Брынцев 47:39
Адам Полашек 53:23
56:25
57:01 Кертис Валк
Марат Хайруллин 57:01
Йоонас Няттинен (Д. Огурцов) 58:58
59:54
Овертайм
61:17 Патрис Кормье
Адам Полашек (Ю. Пуустинен, М. Руохомаа) 61:41
Статистика
18 Штрафное время 20
7 Игра в большинстве 7
2 Голы в большинстве 4
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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