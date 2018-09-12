«Барыс» проиграл «Нефтехимику» в овертайме в первой домашней игре нового сезона КХЛ

Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей. Вперед «Барыс» уже на второй минуте вывел Даррен Диц. Однако на восьмой Микаэль Руохомаа восстановил равновесие в матче. Но на перерыв хозяева все же ушли, ведя в счете. На 18-й минуте большинство реализовал Роман Старченко.

В начале второго периода Алексей Михнов вновь сделал счет равным. В третий раз «Барыс» смог выйти вперед на 33-й минуте — отличился Кертис Волк. А на 35-й минуте Роман Старченко оформил дубль во втором матче подряд и сделал счет 4:2 в пользу «Барыса».

В начале третьего периода хоккеистам «Нефтехимика» вновь удалась результативная атака, которую завершил Павел Куликов. Причем все три своих гола гости забили в большинстве. А отыграться нижнекамская команда смогла за минуту и две секунды до конца. Шайбу на свой счет записал Йоонас Няттинен. Победу гостям в овертайме принес Адам Полашек. Причем решающая шайба была пропущена «Барысом» при игре «три на пять».