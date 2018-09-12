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21:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Игроки “Барыса” допускают необъяснимые ошибки»: Скабелка прокомментировал поражение от «Нефтехимика»

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в первом домашнем матче нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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— Пока не получается у нас играть как команда по счету. Сложно предъявлять ребятам какие-то претензии по работе. И в атаке отлично смотримся. Но вот эти моменты, когда нужно сыграть на команду, подержать шайбу, вывести ее из зоны — здесь у нас проблемы. Очень много у нас случается индивидуальных ошибок, особенно когда матч заканчивается. Вторая игра уже, мы ведем в две шайбы, и здесь начинаются необъяснимые ошибки, которые и приводят к поражениям. Как сказал Андрей Викторович, это только начало сезона. Мы работаем, и с каждой игрой мы будем становиться лучше как команда, — приводит слова Скабелки официальный сайт ХК «Барыс».

— Валерий Орехов не играл во втором и третьем периоде. Серьезная травма у него?

— Не могу сказать. Завтра скажут, надо рентген делать.

— Показалось, что в моменте со второй шайбой «Нефтехимика» шлем у вратаря слетел именно после броска. А не сам он его сбросил. Почему все же засчитали эту шайбу?

— Есть такое правило, если с первого добивания происходит взятие ворот, то свистка не следует. Если шайба отлетает в сторону, и начинается игра, тогда идет свисток. Судья трактовал это так.

— Мы действительно который матч не можем удержать победный счет. Но поражают больше необязательные удаления ключевых игроков. Это избыток рвения или недостаток мастерства?

— Вы же сами только что сказали, что это ключевые игроки, значит мастерства хватает.

— Значит это недостаток дисциплины?

— Как я могу предъявить претензии Патрису Кормье? Он при игре втроем «отпластался», хотел выбросить шайбу, но не рассчитал свои силы, или шайба подскочила. Разве можно связать это с дисциплиной? Или Макс Семенов, тоже самое, хотел вывести шайбу, она вылетает за пределы площадки. Он же это делает не специально. Но опять же скажу, пока в начале сезона соперник нас за эти ошибки наказывает. Столько ребята тратят сил и в обороне, и в атаке. Но все же пока эти ошибки приводят к поражениям.

В свою очередь, главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров сказал следующее:

— Хочу поблагодарить ребят. Старались, многое не получалось. Но поблагодарил их. Со словами, что после таких игр что-то будет у нас получаться, как у команды. Очень много новых ребят. Вытащили, можно сказать, безнадежную игру. Я этому очень сильно рад, и как тренер, и по-человечески рад. Готовимся к следующему матчу. Еще только начало сезона, будем еще и проигрывать, и выигрывать.

Напомним, что «Барыс» проиграл «Нефтехимику» в Астане со счетом 4:5. Таким образом, казахстанская команда набрала четыре очка в четырех играх КХЛ. Стоит отметить, что именно с победы над «Нефтехимиком» «Барыс» стартовал в новом сезоне КХЛ. В Нижнекамске была добыта победа со счетом 6:1. Затем астанчане проиграли «Ак Барсу» — 3:4 и «Торпедо» — 5:6 ОТ.

Барыс 4:5 ОТ
(2:1, 2:1, 0:2)
Нефтехимик
12.09.2018, 16:30 Зрители: 5217 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Андрей Назаров
Вратари
Хенрик Карлссон Илья Ежов
1-й период
01:03 Даррен Дитц (А. Петерссон)
06:35 Андре Петерссон
Микаэль Руохомаа (И. Ежов, А. Сергеев) 07:07
Алексей Волгин 12:21
Александр Брынцев 16:32
17:19 Роман Старченко (Д. Дитц, А. Петерссон)
19:49 Даррен Дитц
19:59 Патрис Кормье
Юусо Пуустинен 19:59
2-й период
Алексей Михнов (П. Порядин, А. Брынцев) 21:39
24:29 Дмитрий Гурков
Юусо Пуустинен 24:29
Эмиль Галимов 31:15
32:05 Кертис Валк (Б. Боченски)
34:39 Роман Старченко (А. Петерссон, А. Маклюков)
35:12 Антон Сагадеев
3-й период
40:35 Максим Семенов
Павел Куликов (Ал. Михнов, Д. Шарипзянов) 41:59
Микаэль Руохомаа 46:13
Александр Брынцев 47:39
Адам Полашек 53:23
56:25
57:01 Кертис Валк
Марат Хайруллин 57:01
Йоонас Няттинен (Д. Огурцов) 58:58
59:54
Овертайм
61:17 Патрис Кормье
Адам Полашек (Ю. Пуустинен, М. Руохомаа) 61:41
Статистика
18 Штрафное время 20
7 Игра в большинстве 7
2 Голы в большинстве 4
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
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