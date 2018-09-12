«Игроки “Барыса” допускают необъяснимые ошибки»: Скабелка прокомментировал поражение от «Нефтехимика»

— Пока не получается у нас играть как команда по счету. Сложно предъявлять ребятам какие-то претензии по работе. И в атаке отлично смотримся. Но вот эти моменты, когда нужно сыграть на команду, подержать шайбу, вывести ее из зоны — здесь у нас проблемы. Очень много у нас случается индивидуальных ошибок, особенно когда матч заканчивается. Вторая игра уже, мы ведем в две шайбы, и здесь начинаются необъяснимые ошибки, которые и приводят к поражениям. Как сказал Андрей Викторович, это только начало сезона. Мы работаем, и с каждой игрой мы будем становиться лучше как команда, — приводит слова Скабелки официальный сайт ХК «Барыс».

— Валерий Орехов не играл во втором и третьем периоде. Серьезная травма у него?

— Не могу сказать. Завтра скажут, надо рентген делать.

— Показалось, что в моменте со второй шайбой «Нефтехимика» шлем у вратаря слетел именно после броска. А не сам он его сбросил. Почему все же засчитали эту шайбу?

— Есть такое правило, если с первого добивания происходит взятие ворот, то свистка не следует. Если шайба отлетает в сторону, и начинается игра, тогда идет свисток. Судья трактовал это так.

— Мы действительно который матч не можем удержать победный счет. Но поражают больше необязательные удаления ключевых игроков. Это избыток рвения или недостаток мастерства?

— Вы же сами только что сказали, что это ключевые игроки, значит мастерства хватает.

— Значит это недостаток дисциплины?

— Как я могу предъявить претензии Патрису Кормье? Он при игре втроем «отпластался», хотел выбросить шайбу, но не рассчитал свои силы, или шайба подскочила. Разве можно связать это с дисциплиной? Или Макс Семенов, тоже самое, хотел вывести шайбу, она вылетает за пределы площадки. Он же это делает не специально. Но опять же скажу, пока в начале сезона соперник нас за эти ошибки наказывает. Столько ребята тратят сил и в обороне, и в атаке. Но все же пока эти ошибки приводят к поражениям.

В свою очередь, главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров сказал следующее:

— Хочу поблагодарить ребят. Старались, многое не получалось. Но поблагодарил их. Со словами, что после таких игр что-то будет у нас получаться, как у команды. Очень много новых ребят. Вытащили, можно сказать, безнадежную игру. Я этому очень сильно рад, и как тренер, и по-человечески рад. Готовимся к следующему матчу. Еще только начало сезона, будем еще и проигрывать, и выигрывать.