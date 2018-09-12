«Йокерит» в овертайме проиграл СКА, потерпев первое поражение в новом сезоне КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев дубль оформил Николай Прохоркин (16-я и 25-я минуты), еще одну шайбу забросил Артем Зуб (22). У гостей отличились Пекка Йормакка (17), Никлас Енсен (24) и Сакари Маннинен (23). Победную шайбу в овертайме забросил Патрик Херсли (64).

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Прохоркин провел четвертый матч в сезоне, он забрасывал шайбы во всех играх. Нападающий СКА записал на свой счет пять шайб и сравнялся с лидерами гонки снайперов Романом Старченко («Барыс»), Анатолием Голышевым («Автомобилист») и Антоном Бурдасовым («Салават Юлаев»).

«Йокерит» потерпел первое поражение в регулярном сезоне, клуб сохранил лидерство в Западной конференции. В активе финской команды девять очков в пяти матчах. СКА с шестью очками занимает седьмое место.

В следующем матче 14 сентября СКА на своем льду сыграет с московским «Спартаком». «Йокерит» в тот же день на выезде встретится с подольским «Витязем».

Результаты других матчей дня: