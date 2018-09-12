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12 сентября, источник: ТАСС

«Йокерит» в овертайме проиграл СКА, потерпев первое поражение в новом сезоне КХЛ

ТАСС, 12 сентября. Санкт-петербургский СКА в овертайме одержал победу над хельсинкским «Йокертом» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев дубль оформил Николай Прохоркин (16-я и 25-я минуты), еще одну шайбу забросил Артем Зуб (22). У гостей отличились Пекка Йормакка (17), Никлас Енсен (24) и Сакари Маннинен (23). Победную шайбу в овертайме забросил Патрик Херсли (64).

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Прохоркин провел четвертый матч в сезоне, он забрасывал шайбы во всех играх. Нападающий СКА записал на свой счет пять шайб и сравнялся с лидерами гонки снайперов Романом Старченко («Барыс»), Анатолием Голышевым («Автомобилист») и Антоном Бурдасовым («Салават Юлаев»).

«Йокерит» потерпел первое поражение в регулярном сезоне, клуб сохранил лидерство в Западной конференции. В активе финской команды девять очков в пяти матчах. СКА с шестью очками занимает седьмое место.

В следующем матче 14 сентября СКА на своем льду сыграет с московским «Спартаком». «Йокерит» в тот же день на выезде встретится с подольским «Витязем».

Результаты других матчей дня:

  • «Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:1.
  • «Барыс» (Астана) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:5 ОТ;.
  • «Салават Юлаев» (Уфа) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3;.
  • «Витязь» (Подольск) — «Сочи» — 3:1;
  • «Авангард» (Омск) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 Б.
СКА 4:3 ОТ
(1:1, 2:1, 0:1)
Йокерит
12.09.2018, 19:30 Зрители: 10105 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Лаури Марьямяки
Вратари
Игорь Шестеркин Янис Калныньш
1-й период
Томми Кивисте 09:30
15:11 Николай Прохоркин (А. Барабанов)
16:06 Владислав Гавриков
Пекка Йормакка (Н. Йенсен, С. Леписто) 16:12
2-й период
20:00 Александр Дергачев
Оливер Лауридсен 20:00
21:31 Артем Зуб (А. Барабанов)
22:22 Артем Зуб
Никлас Йенсен (П. Йормакка) 23:35
24:55 Николай Прохоркин (П. Херсли)
3-й период
Сами Леписто 42:20
Сакари Маннинен (П. Регин, А. Грант) 52:30
Овертайм
62:35
63:50 Патрик Херсли (Н. Якупов, Н. Гусев)
Статистика
6 Штрафное время 8
3 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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