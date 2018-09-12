«Йокерит» в овертайме проиграл СКА, потерпев первое поражение в новом сезоне КХЛ
ТАСС, 12 сентября.
ТАСС, 12 сентября.
В составе хозяев дубль оформил Николай Прохоркин (16-я и 25-я минуты), еще одну шайбу забросил Артем Зуб (22). У гостей отличились Пекка Йормакка (17), Никлас Енсен (24) и Сакари Маннинен (23). Победную шайбу в овертайме забросил Патрик Херсли (64).
Прохоркин провел четвертый матч в сезоне, он забрасывал шайбы во всех играх. Нападающий СКА записал на свой счет пять шайб и сравнялся с лидерами гонки снайперов Романом Старченко («Барыс»), Анатолием Голышевым («Автомобилист») и Антоном Бурдасовым («Салават Юлаев»).
«Йокерит» потерпел первое поражение в регулярном сезоне, клуб сохранил лидерство в Западной конференции. В активе финской команды девять очков в пяти матчах. СКА с шестью очками занимает седьмое место.
В следующем матче 14 сентября СКА на своем льду сыграет с московским «Спартаком». «Йокерит» в тот же день на выезде встретится с подольским «Витязем».
Результаты других матчей дня:
|Илья Воробьев
|Лаури Марьямяки
|Игорь Шестеркин
|Янис Калныньш
|1-й период
|Томми Кивисте
|09:30
|15:11
|Николай Прохоркин (А. Барабанов)
|16:06
|Владислав Гавриков
|Пекка Йормакка (Н. Йенсен, С. Леписто)
|16:12
|2-й период
|20:00
|Александр Дергачев
|Оливер Лауридсен
|20:00
|21:31
|Артем Зуб (А. Барабанов)
|22:22
|Артем Зуб
|Никлас Йенсен (П. Йормакка)
|23:35
|24:55
|Николай Прохоркин (П. Херсли)
|3-й период
|Сами Леписто
|42:20
|Сакари Маннинен (П. Регин, А. Грант)
|52:30
|Овертайм
|62:35
|63:50
|Патрик Херсли (Н. Якупов, Н. Гусев)
|6
|Штрафное время
|8
|3
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Мартин Франо (Чехия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)