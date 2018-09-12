Дуайер: Победа над «Спартаком» многое значит для минского «Динамо»

Источник: РИА "Новости"

«Счастлив, что нашли путь к победе и наконец-то победили. Эта победа много значит и для команды, и для болельщиков. Очень хорошо начали, в первом периоде мы выигрывали борьбу, хорошо катались и создали немало моментов. Очень важно было для нас открыть счёт, и мы это сделали.

Во втором периоде нам не удалась игра в большинстве, и в целом команда уступала сопернику, но в третьем периоде мы перестроились, поговорили в раздевалке, что нужно действовать проще и что нужно наконец-то победить. Счастлив, что удалось это сделать в заключительной трети игры.

Одна смена Беннетта в 3 периоде и отсутствие Степанова? Это просто тренерское решение.