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12 сентября, источник: Чемпионат.com

Дуайер: Победа над «Спартаком» многое значит для минского «Динамо»

Наставник минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (3:1).

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Источник: РИА "Новости"

«Счастлив, что нашли путь к победе и наконец-то победили. Эта победа много значит и для команды, и для болельщиков. Очень хорошо начали, в первом периоде мы выигрывали борьбу, хорошо катались и создали немало моментов. Очень важно было для нас открыть счёт, и мы это сделали.

Во втором периоде нам не удалась игра в большинстве, и в целом команда уступала сопернику, но в третьем периоде мы перестроились, поговорили в раздевалке, что нужно действовать проще и что нужно наконец-то победить. Счастлив, что удалось это сделать в заключительной трети игры.
Одна смена Беннетта в 3 периоде и отсутствие Степанова? Это просто тренерское решение.

Игра Уиркоша? Конечно, для него это очень хороший день. Сегодня он показал пример для команды и в предматчевой раскатке, и в раздевалке. Своим выступлением, он показал пример команде, как нужно бороться за победу", — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Динамо Мн 3:1
(1:0, 0:1, 2:0)
Спартак
12.09.2018, 19:30 Зрители: 8939 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Вадим Епанчинцев
Вратари
Юнас Энрот Юлиус Гудачек 59:13 (Ю. Гудачек 59:37)
1-й период
01:46 Евгений Ковыршин
05:26 Евгений Ковыршин (Т. Пулккинен, П. Уиркош)
Александр Осипов 07:04
08:04 Патрик Уиркош
Ярослав Дыбленко 08:15
Ярослав Дыбленко 19:52
2-й период
Максим Трунев (Я. Косов) 32:37
35:54 Евгений Ковыршин
Никита Филатов 38:10
3-й период
50:39 Куинтон Хауден (Т. Пулккинен, П. Уиркош)
54:10 Денис Осипов
59:37 п.в. Александр Павлович (Арт. Волков)
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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