Дуайер: Победа над «Спартаком» многое значит для минского «Динамо»
Наставник минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (3:1).
Наставник минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал домашнюю победу над «Спартаком» (3:1).
«Счастлив, что нашли путь к победе и
Во втором периоде нам не удалась игра в большинстве, и в целом команда уступала сопернику, но в третьем периоде мы перестроились, поговорили в раздевалке, что нужно действовать проще и что нужно
Одна смена Беннетта в 3 периоде и отсутствие Степанова? Это просто тренерское решение.
Игра Уиркоша? Конечно, для него это очень хороший день. Сегодня он показал пример для команды и в предматчевой раскатке, и в раздевалке. Своим выступлением, он показал пример команде, как нужно бороться за победу", — передаёт слова Дуайера корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
|Горди Дуайер
|Вадим Епанчинцев
|Юнас Энрот
|Юлиус Гудачек 59:13 (Ю. Гудачек 59:37)
|1-й период
|01:46
|Евгений Ковыршин
|05:26
|Евгений Ковыршин (Т. Пулккинен, П. Уиркош)
|Александр Осипов
|07:04
|08:04
|Патрик Уиркош
|Ярослав Дыбленко
|08:15
|Ярослав Дыбленко
|19:52
|2-й период
|Максим Трунев (Я. Косов)
|32:37
|35:54
|Евгений Ковыршин
|Никита Филатов
|38:10
|3-й период
|50:39
|Куинтон Хауден (Т. Пулккинен, П. Уиркош)
|54:10
|Денис Осипов
|59:37
|п.в.
|Александр Павлович (Арт. Волков)
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)