Павлович: «Динамо» довольно победой, но не собирается праздновать неделю
Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1). Минчане прервали серию из четырёх поражений кряду.
Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1). Минчане прервали серию из четырёх поражений кряду.
«Очень счастливы, что выиграли! Долго шли к победе, но это только начало. Не собираемся тут неделю праздновать. У нас через день уже снова игра. Сегодня матч был тяжёлый. Первый период провели хорошо, во втором перестали играть в свой хоккей. Были проблемы и в третьем, но, слава богу, нашли выход.
Было тяжело, и год назад, и сейчас. Надеюсь, преодолеем трудности. Хочу поблагодарить болельщиков, которые приходили, верили в трудную минуту в нас. Ради них играем. Очень рад победе! Идём дальше. Нужно продолжать играть в том же духе", — приводит слова Павловича
|Горди Дуайер
|Вадим Епанчинцев
|Юнас Энрот
|Юлиус Гудачек 59:13 (Ю. Гудачек 59:37)
|1-й период
|01:46
|Евгений Ковыршин
|05:26
|Евгений Ковыршин (Т. Пулккинен, П. Уиркош)
|Александр Осипов
|07:04
|08:04
|Патрик Уиркош
|Ярослав Дыбленко
|08:15
|Ярослав Дыбленко
|19:52
|2-й период
|Максим Трунев (Я. Косов)
|32:37
|35:54
|Евгений Ковыршин
|Никита Филатов
|38:10
|3-й период
|50:39
|Куинтон Хауден (Т. Пулккинен, П. Уиркош)
|54:10
|Денис Осипов
|59:37
|п.в.
|Александр Павлович (Арт. Волков)
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Денис Наумов (Тольятти, Россия)