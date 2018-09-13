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00:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Павлович: «Динамо» довольно победой, но не собирается праздновать неделю

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович прокомментировал победу над «Спартаком» (3:1). Минчане прервали серию из четырёх поражений кряду.

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Источник: РИА "Новости"

«Очень счастливы, что выиграли! Долго шли к победе, но это только начало. Не собираемся тут неделю праздновать. У нас через день уже снова игра. Сегодня матч был тяжёлый. Первый период провели хорошо, во втором перестали играть в свой хоккей. Были проблемы и в третьем, но, слава богу, нашли выход.

Было тяжело, и год назад, и сейчас. Надеюсь, преодолеем трудности. Хочу поблагодарить болельщиков, которые приходили, верили в трудную минуту в нас. Ради них играем. Очень рад победе! Идём дальше. Нужно продолжать играть в том же духе", — приводит слова Павловича пресс-служба минского клуба.

Динамо Мн 3:1
(1:0, 0:1, 2:0)
Спартак
12.09.2018, 19:30 Зрители: 8939 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Вадим Епанчинцев
Вратари
Юнас Энрот Юлиус Гудачек 59:13 (Ю. Гудачек 59:37)
1-й период
01:46 Евгений Ковыршин
05:26 Евгений Ковыршин (Т. Пулккинен, П. Уиркош)
Александр Осипов 07:04
08:04 Патрик Уиркош
Ярослав Дыбленко 08:15
Ярослав Дыбленко 19:52
2-й период
Максим Трунев (Я. Косов) 32:37
35:54 Евгений Ковыршин
Никита Филатов 38:10
3-й период
50:39 Куинтон Хауден (Т. Пулккинен, П. Уиркош)
54:10 Денис Осипов
59:37 п.в. Александр Павлович (Арт. Волков)
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Динамо Мн
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