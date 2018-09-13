Павлович: «Динамо» довольно победой, но не собирается праздновать неделю

«Очень счастливы, что выиграли! Долго шли к победе, но это только начало. Не собираемся тут неделю праздновать. У нас через день уже снова игра. Сегодня матч был тяжёлый. Первый период провели хорошо, во втором перестали играть в свой хоккей. Были проблемы и в третьем, но, слава богу, нашли выход.