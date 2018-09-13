Чудеса воли и характера! «Торпедо» творит непостижимые камбэки на старте сезона
Фантастическая воля к победе, которую демонстрирует «Торпедо» в каждом матче нынешнего чемпионата делает честь ее новому тренерскому штабу.
Фантастическая воля к победе, которую демонстрирует «Торпедо» в каждом матче нынешнего чемпионата делает честь ее новому тренерскому штабу.
Вчера в Уфе нижегородцам не удалось продлить свою победную серию в пятом матче кряду. Но что это был за поединок! Из той же серии, что и четыре предыдущих, со стремительным и инфарктным камбэком.
С точки зрения чисто игрового шоу, «Торпедо» сейчас — явный лидер КХЛ. В каждом матче автозаводцев уже поневоле ждешь крутой интриги, не взирая на голы, которые поначалу летят в их ворота.
Началось все в стартовой встрече с могучим СКА. Маститые армейцы уверенно повели 3:1 на 35-й минуте, забив гол в меньшинстве. Удерживали преимущество (3:2) еще на 56-й минуте. И умудрились при этом проиграть «Торпедо» в основное время, пропустив две шайбы за 36 секунд в концовке матча!
Затем последовала битва с минчанами, в которой нижегородцы уныло уступали 0:2 еще в середине встречи. Но уже в начале третьего периода забили победный гол — 3:2. И вновь вспышка сумасшедшей активности — три шайбы заброшены меньше, чем за пять минут.
Поспокойнее сложился матч с «Витязем», где торпедовцы позволили сопернику выиграть только первый период — 0:1. А затем ответили на него четырьмя голами.
Зато во встрече с «Барысом» вновь начались настоящие чудеса! На 30-й минуте — еще 0:3. На 52-й — уже 5:5. И законные два очка за победу в овертайме. Снова лихой камбэк!
Эта же история чуть не повторилась в среду и в Уфе. «Салават» ушел на второй перерыв с комфортным счетом 3:0. Но удержал преимущество с огромным трудом. Поскольку в заключительной двадцатиминутке «Торпедо» три шайбы отыграло. При этом пропустило еще одну, но два последних гола оставило за собой. И в последнюю минуту встречи заставило всю арену на ушах стоять — нерв матча был оголен до предела.
Что самое любопытное, руководит командой Дэвид Немировски, который до этого сезона никогда не работал тренером, даже в детской команде. Но вот ему удалось вдохнуть в «Торпедо» запредельный боевой дух, о котором так мечтал его предшественник — яростный
Ждем новых сражений! «Торпедо», жги!
|Салават Юлаев
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4:3
(0:0, 3:0, 1:3)
|Торпедо НН
|Николай Цулыгин
|Дэвид Немировски
|Андрей Кареев
|Станислав Галимов 56:46 (С. Галимов 58:41-59:07)
|1-й период
|08:58
|2-й период
|23:00
|Вячеслав Солодухин (В. Жарков, Й. Кемппайнен)
|24:44
|Сергей Терещенко
|34:39
|Вячеслав Солодухин (С. Гареев, А. Кадейкин)
|35:40
|Дмитрий Кугрышев (В.Э. Ткачев, В. Основин)
|3-й период
|Юрий Сергиенко (Д. Ильин, Д. Марковин)
|43:30
|Михаил Орлов
|44:16
|44:32
|Филип Ларсен
|44:44
|Антон Бурдасов (П. Хохряков, М. Осипов)
|Владимир Галузин (Д. Паршин, Ф. Хольм)
|49:12
|49:32
|Антон Бурдасов
|57:13
|Максим I Осипов
|Эндрю Кейлоф (Э. Миле, Ф. Хольм)
|58:41
|8
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)