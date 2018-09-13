Чудеса воли и характера! «Торпедо» творит непостижимые камбэки на старте сезона

Источник: Советский спорт

Вчера в Уфе нижегородцам не удалось продлить свою победную серию в пятом матче кряду. Но что это был за поединок! Из той же серии, что и четыре предыдущих, со стремительным и инфарктным камбэком.

С точки зрения чисто игрового шоу, «Торпедо» сейчас — явный лидер КХЛ. В каждом матче автозаводцев уже поневоле ждешь крутой интриги, не взирая на голы, которые поначалу летят в их ворота.

Началось все в стартовой встрече с могучим СКА. Маститые армейцы уверенно повели 3:1 на 35-й минуте, забив гол в меньшинстве. Удерживали преимущество (3:2) еще на 56-й минуте. И умудрились при этом проиграть «Торпедо» в основное время, пропустив две шайбы за 36 секунд в концовке матча!

Затем последовала битва с минчанами, в которой нижегородцы уныло уступали 0:2 еще в середине встречи. Но уже в начале третьего периода забили победный гол — 3:2. И вновь вспышка сумасшедшей активности — три шайбы заброшены меньше, чем за пять минут.

Поспокойнее сложился матч с «Витязем», где торпедовцы позволили сопернику выиграть только первый период — 0:1. А затем ответили на него четырьмя голами.

Зато во встрече с «Барысом» вновь начались настоящие чудеса! На 30-й минуте — еще 0:3. На 52-й — уже 5:5. И законные два очка за победу в овертайме. Снова лихой камбэк!

Эта же история чуть не повторилась в среду и в Уфе. «Салават» ушел на второй перерыв с комфортным счетом 3:0. Но удержал преимущество с огромным трудом. Поскольку в заключительной двадцатиминутке «Торпедо» три шайбы отыграло. При этом пропустило еще одну, но два последних гола оставило за собой. И в последнюю минуту встречи заставило всю арену на ушах стоять — нерв матча был оголен до предела.

Что самое любопытное, руководит командой Дэвид Немировски, который до этого сезона никогда не работал тренером, даже в детской команде. Но вот ему удалось вдохнуть в «Торпедо» запредельный боевой дух, о котором так мечтал его предшественник — яростный тренер-берсеркПетерисСкудра, выводивший нижегородцев на битвы в течении пяти лет. И считавший, что побеждать на льду можно только за счет характера и жесткой рубки.