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10:17 (мск), источник: Советский спорт

Чудеса воли и характера! «Торпедо» творит непостижимые камбэки на старте сезона

Фантастическая воля к победе, которую демонстрирует «Торпедо» в каждом матче нынешнего чемпионата делает честь ее новому тренерскому штабу.

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Источник: Советский спорт

Вчера в Уфе нижегородцам не удалось продлить свою победную серию в пятом матче кряду. Но что это был за поединок! Из той же серии, что и четыре предыдущих, со стремительным и инфарктным камбэком.

С точки зрения чисто игрового шоу, «Торпедо» сейчас — явный лидер КХЛ. В каждом матче автозаводцев уже поневоле ждешь крутой интриги, не взирая на голы, которые поначалу летят в их ворота.

Началось все в стартовой встрече с могучим СКА. Маститые армейцы уверенно повели 3:1 на 35-й минуте, забив гол в меньшинстве. Удерживали преимущество (3:2) еще на 56-й минуте. И умудрились при этом проиграть «Торпедо» в основное время, пропустив две шайбы за 36 секунд в концовке матча!

Затем последовала битва с минчанами, в которой нижегородцы уныло уступали 0:2 еще в середине встречи. Но уже в начале третьего периода забили победный гол — 3:2. И вновь вспышка сумасшедшей активности — три шайбы заброшены меньше, чем за пять минут.

Поспокойнее сложился матч с «Витязем», где торпедовцы позволили сопернику выиграть только первый период — 0:1. А затем ответили на него четырьмя голами.

Зато во встрече с «Барысом» вновь начались настоящие чудеса! На 30-й минуте — еще 0:3. На 52-й — уже 5:5. И законные два очка за победу в овертайме. Снова лихой камбэк!

Эта же история чуть не повторилась в среду и в Уфе. «Салават» ушел на второй перерыв с комфортным счетом 3:0. Но удержал преимущество с огромным трудом. Поскольку в заключительной двадцатиминутке «Торпедо» три шайбы отыграло. При этом пропустило еще одну, но два последних гола оставило за собой. И в последнюю минуту встречи заставило всю арену на ушах стоять — нерв матча был оголен до предела.

Что самое любопытное, руководит командой Дэвид Немировски, который до этого сезона никогда не работал тренером, даже в детской команде. Но вот ему удалось вдохнуть в «Торпедо» запредельный боевой дух, о котором так мечтал его предшественник — яростный тренер-берсеркПетерисСкудра, выводивший нижегородцев на битвы в течении пяти лет. И считавший, что побеждать на льду можно только за счет характера и жесткой рубки.

Ждем новых сражений! «Торпедо», жги!

Салават Юлаев 4:3
(0:0, 3:0, 1:3)
Торпедо НН
12.09.2018, 17:00 Зрители: 6032 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Дэвид Немировски
Вратари
Андрей Кареев Станислав Галимов 56:46 (С. Галимов 58:41-59:07)
1-й период
08:58
2-й период
23:00 Вячеслав Солодухин (В. Жарков, Й. Кемппайнен)
24:44 Сергей Терещенко
34:39 Вячеслав Солодухин (С. Гареев, А. Кадейкин)
35:40 Дмитрий Кугрышев (В.Э. Ткачев, В. Основин)
3-й период
Юрий Сергиенко (Д. Ильин, Д. Марковин) 43:30
Михаил Орлов 44:16
44:32 Филип Ларсен
44:44 Антон Бурдасов (П. Хохряков, М. Осипов)
Владимир Галузин (Д. Паршин, Ф. Хольм) 49:12
49:32 Антон Бурдасов
57:13 Максим I Осипов
Эндрю Кейлоф (Э. Миле, Ф. Хольм) 58:41
Статистика
8 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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Торпедо НН
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КХЛ
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