В системе СКА 121 игрок. Самый богатый клуб КХЛ дико раздул состав, но правил не нарушил

Источник: Sport24

Про переизбыток игроков в составе СКА сказано уже много. В первом же матче сезона Илья Воробьев вынужден был оставить восемь потенциальных игроков сборной России в запасе. Просто потому что места в основе им не нашлось. По состоянию на 13 сентября 2018 в основном составе армейцев 29 человек. В системе СКА также есть еще команда КХЛ «СКА-Нева» и две команды МХЛ «СКА-Варяги» и «СКА-1946». Всего на контрактах в системе петербуржцев находится 121 игрок! Это вообще законно?

Вообще-то да. Согласно правовому регламенту КХЛ, в списках клуба, имеющего общую организационную и/или финансовую структуру с командой клуба ВХЛ, в любой момент времени может находиться не более 100 хоккеистов. До 25 в основной команде, до 35 — в молодежной; до 40 — командированных в команду ВХЛ. У СКА две команды в МХЛ, а значит, можно иметь больше хоккеистов.

Существует несколько видов контрактов, позволяющих выступать в КХЛ. Односторонний — можно только за основу играть. Двусторонний — за основу и команду ВХЛ. Трехсторонний — основа, ВХЛ и МХЛ. Например, 20-летний Андрей Алтыбармакян может играть за все команды систем СКА. То же самое касается и 19-летнего Артема Николаева. То есть молодые игроки могут курсировать между командами хоть каждый день, благо все базируются в одном месте.

А вот двусторонние контракты Карпова, Кручинина, Рундблада, Рукавишникова, Бывальцева, Ли, Зуба, Кузьменко, Шестеркина — формальность (всех на односторонние по регламенту не подпишешь). Этих игроков, скорее, всего не будут отправлять в фарм-клуб. У Шипачева в прошлом году тоже было двустороннее соглашение, но за «Неву» он ни одного матча не провел.

Именно пункт в регламенте КХЛ о возможности иметь большое количество хоккеистов на двусторонних контрактах и позволяет СКА раздувать состав до неимоверных размеров. По сути, такие контракты должны быть только у молодых, которые спокойно могли бы играть в ВХЛ и иногда получать шанс в основе. На правах лимитчиков у армейцев играют хоккеисты с трехсторонними контрактами: Владислав Семин, Андрей Николаев, Михаил Мальцев. Бывальцев, Ли и компания просто сидят на трибуне.

Еще одно любопытное правило. Клубы КХЛ, имеющие в качестве структурных подразделений две молодежные команды, которые участвуют в чемпионате МХЛ, имеют право заключить с хоккеистами в возрасте от 17 до 20 лет включительно двусторонний контракт «Молодежные команды». То есть игроки могут играть сразу за два клуба МХЛ. За «СКА-1946» и «СКА-Варяги» в этом сезоне уже сыграли Галенюк, Семякин, Шеховцов. Вроде бы развитию игроков (для чего и создана МХЛ) это не препятствует, но очные матчи — это простор для того, чтобы дарить очки друг другу. Просто рай для букмекеров.