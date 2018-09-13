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20:24 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ и укрепил лидерство на Востоке

ТАСС, 13 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Автомобилист» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 4:1 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе гостей дубль оформил Дэн Секстон (12-я и 60-я минуты), также шайбы забросили Анатолий Голышев (20) и Стефан Да Коста (39). У хозяев отличился Пол Щехура (7).

Голышев отличился в четвертом матче подряд (5). Всего с начала сезона он забросил шесть шайб и занимает первое место в гонке снайперов КХЛ.

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд и укрепил лидерство в Восточной конференции, набрав 12 очков. Екатеринбургский клуб остается последним в КХЛ, не потерпевшим ни одного поражения с начала сезона. «Трактор» с тремя очками занимает девятое место на Востоке.

В следующем матче 17 сентября «Автомобилист» на выезде сыграет с московским «Спартаком». «Трактор» 15 сентября в гостях встретится с магнитогорским «Металлургом».

Трактор 1:4
(1:2, 0:1, 0:1)
Автомобилист
13.09.2018, 17:00 Зрители: 6890 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Герман Титов Андрей Мартемьянов
Вратари
Александр Судницин 58:52 (А. Судницин 59:57) Якуб Коварж
1-й период
02:08 Артем Пеньковский
Кирилл Лямин 04:24
Иван Вишневский 05:45
06:06 Пол Щехура (А. Бергстрем, Н. Бэйлен)
06:49 Райан Стоа
Дэн Секстон 11:58
Анатолий Голышев (Н. Тимашов, Г. Белоусов) 19:16
2-й период
Георгий Белоусов 22:23
24:38 Никита Никитин
Иван Вишневский 24:38
Андрей Обидин 28:35
37:41 Артем Пеньковский
37:41 Виталий Кравцов
Стефан Да Коста 38:27
3-й период
Николай Тимашов 44:07
Георгий Белоусов 48:45
53:07 Игорь Полыгалов
53:07 Игорь Полыгалов
Дэн Секстон (С. Да Коста) п.в. 59:27
Станислав Егоршев 59:40
Статистика
14 Штрафное время 16
7 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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