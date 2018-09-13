«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ и укрепил лидерство на Востоке

Источник: РИА "Новости"

В составе гостей дубль оформил Дэн Секстон (12-я и 60-я минуты), также шайбы забросили Анатолий Голышев (20) и Стефан Да Коста (39). У хозяев отличился Пол Щехура (7).

Голышев отличился в четвертом матче подряд (5). Всего с начала сезона он забросил шесть шайб и занимает первое место в гонке снайперов КХЛ.

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд и укрепил лидерство в Восточной конференции, набрав 12 очков. Екатеринбургский клуб остается последним в КХЛ, не потерпевшим ни одного поражения с начала сезона. «Трактор» с тремя очками занимает девятое место на Востоке.