«Авангард» проиграл «Металлургу», потерпев первое поражение в чемпионате КХЛ
ТАСС, 13 сентября. Омский «Авангард» проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 13 сентября. Омский «Авангард» проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Единственная шайба на счету Сергея Мозякина (29-я минута).
«Авангард» в шестом матче потерпел первое поражение в сезоне. Омский клуб занимает 2-е место в Восточной конференции с 10 очками. Металлург (8 очков) поднялся на третье место.
|Авангард
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0:1
(0:0, 0:1, 0:0)
|Металлург Мг
|Боб Хартли
|Йозеф Яндач
|Игорь Бобков 58:58
|Василий Кошечкин
|1-й период
|Евгений Тимкин
|08:49
|2-й период
|Сергей Мозякин
|20:04
|27:58
|Давид Деарне
|Сергей Мозякин (В. Кошечкин, Вик. Антипин)
|28:46
|34:06
|Давид Деарне
|34:06
|Давид Деарне
|36:36
|Максим Березин
|3-й период
|43:15
|Денис Зернов
|31
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)