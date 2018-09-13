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22:12 (мск), источник: ТАСС

«Авангард» проиграл «Металлургу», потерпев первое поражение в чемпионате КХЛ

ТАСС, 13 сентября. Омский «Авангард» проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 0:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Единственная шайба на счету Сергея Мозякина (29-я минута).

«Авангард» в шестом матче потерпел первое поражение в сезоне. Омский клуб занимает 2-е место в Восточной конференции с 10 очками. Металлург (8 очков) поднялся на третье место.

Авангард 0:1
(0:0, 0:1, 0:0)
Металлург Мг
13.09.2018, 19:30 Зрители: 5087 Регулярный чемпионат ЛД "Арена Балашиха"
Главные тренеры
Боб Хартли Йозеф Яндач
Вратари
Игорь Бобков 58:58 Василий Кошечкин
1-й период
Евгений Тимкин 08:49
2-й период
Сергей Мозякин 20:04
27:58 Давид Деарне
Сергей Мозякин (В. Кошечкин, Вик. Антипин) 28:46
34:06 Давид Деарне
34:06 Давид Деарне
36:36 Максим Березин
3-й период
43:15 Денис Зернов
Статистика
31 Штрафное время 4
2 Игра в большинстве 4
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
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