Московское «Динамо» потерпело пятое поражение в шести матчах КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Марио Грман (27) и Михал Ржепик (44) и Эрик Желина (57), у гостей — Дмитрий Тарасов (46) и Владимир Брюквин (52).

«Слован» одержал вторую подряд победу, уступив в остальных четырех матчах сезона. Бело-голубые потерпели пятое поражение в шести играх чемпионата.

Благодаря победе братиславский клуб поднялся на 9-е место в Западной конференции с пятью очками. «Динамо» с тремя очками опустилось на 11-е место.