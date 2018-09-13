Московское «Динамо» потерпело пятое поражение в шести матчах КХЛ
ТАСС, 13 сентября. Братиславский «Слован» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 13 сентября. Братиславский «Слован» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Марио Грман (27) и Михал Ржепик (44) и Эрик Желина (57), у гостей — Дмитрий Тарасов (46) и Владимир Брюквин (52).
«Слован» одержал вторую подряд победу, уступив в остальных четырех матчах сезона.
Благодаря победе братиславский клуб поднялся на 9-е место в Западной конференции с пятью очками. «Динамо» с тремя очками опустилось на 11-е место.
В следующей игре «Слован» 15 сентября в гостях встретится с подмосковным «Витязем», «Динамо» 18 сентября дома также сыграет с подмосковной командой.
|Владимир Орсаг
|Владимир Воробьев
|Якуб Штепанек
|Александр Еременко 58:19
|1-й период
|Дастин Бойд
|04:39
|09:43
|Адам Лишка
|Евгений Мозер
|15:56
|2-й период
|26:57
|Марио Грман (М. Сукель, Л. Клок)
|3-й период
|Максим Афиногенов
|43:20
|43:53
|Михал Ржепик (Дж. Тэйфф, Э. Желина)
|44:05
|Патрик Лампер
|Даниил Тарасов (Д. Кагарлицкий, В. Шипачев)
|45:18
|47:44
|Кайл Чипчура
|Владимир Брюквин (В. Меньшиков, Д. Вишневский)
|51:41
|Максим Афиногенов
|55:30
|56:19
|Эрик Желина (Дж. Тэйфф)
|58:47
|Марио Лунтер
|8
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)