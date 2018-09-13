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23:12 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» потерпело пятое поражение в шести матчах КХЛ

ТАСС, 13 сентября. Братиславский «Слован» обыграл московское «Динамо» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе хозяев шайбы забросили Марио Грман (27) и Михал Ржепик (44) и Эрик Желина (57), у гостей — Дмитрий Тарасов (46) и Владимир Брюквин (52).

«Слован» одержал вторую подряд победу, уступив в остальных четырех матчах сезона. Бело-голубые потерпели пятое поражение в шести играх чемпионата.

Благодаря победе братиславский клуб поднялся на 9-е место в Западной конференции с пятью очками. «Динамо» с тремя очками опустилось на 11-е место.

В следующей игре «Слован» 15 сентября в гостях встретится с подмосковным «Витязем», «Динамо» 18 сентября дома также сыграет с подмосковной командой.

Слован 3:2
(0:0, 1:0, 2:2)
ХК Динамо
13.09.2018, 19:30 Зрители: 6825 Регулярный чемпионат "Словнафт-Арена"
Главные тренеры
Владимир Орсаг Владимир Воробьев
Вратари
Якуб Штепанек Александр Еременко 58:19
1-й период
Дастин Бойд 04:39
09:43 Адам Лишка
Евгений Мозер 15:56
2-й период
26:57 Марио Грман (М. Сукель, Л. Клок)
3-й период
Максим Афиногенов 43:20
43:53 Михал Ржепик (Дж. Тэйфф, Э. Желина)
44:05 Патрик Лампер
Даниил Тарасов (Д. Кагарлицкий, В. Шипачев) 45:18
47:44 Кайл Чипчура
Владимир Брюквин (В. Меньшиков, Д. Вишневский) 51:41
Максим Афиногенов 55:30
56:19 Эрик Желина (Дж. Тэйфф)
58:47 Марио Лунтер
Статистика
8 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Слован
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