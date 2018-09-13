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23:09 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе гостей шайбы забросили Артурс Кулда (19-я минута) и Сергей Монахов (33). У хозяев отличился Михаил Григоренко (39).

ЦСКА потерпел второе поражение подряд. Армейцы с шестью очками после шести встреч занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» набрала семь очков и расположилась на четвертой позиции.

В следующем матче 15 сентября «Северсталь» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом». ЦСКА 17 сентября в гостях встретится с владивостокским «Адмиралом».

ЦСКА 1:2
(0:1, 1:1, 0:0)
Северсталь
13.09.2018, 19:30 Зрители: 6250 Регулярный чемпионат "ЦСКА Арена"
Главные тренеры
Игорь Никитин Александр Гулявцев
Вратари
Илья Сорокин 59:10 Доминик Фурх
1-й период
18:32 Андрей Ермаков
Артур Кулда (М. Странски) 18:43
2-й период
Константин Корнеев 21:37
Сергей Монахов (Р. Карлин) 32:25
Владимир Сычушкин 34:56
37:13
38:16 Михаил Григоренко (Я. Хансен, Н.Д. Нестеров)
3-й период
Максим Веревкин 45:10
48:33 Иван Телегин
Статистика
4 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Антон Лаврентьев (Казань, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Северсталь
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