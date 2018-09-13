ЦСКА проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ

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В составе гостей шайбы забросили Артурс Кулда (19-я минута) и Сергей Монахов (33). У хозяев отличился Михаил Григоренко (39).

ЦСКА потерпел второе поражение подряд. Армейцы с шестью очками после шести встреч занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» набрала семь очков и расположилась на четвертой позиции.