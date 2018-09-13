ЦСКА проиграл «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА проиграл череповецкой «Северстали» со счетом 1:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе гостей шайбы забросили Артурс Кулда (19-я минута) и Сергей Монахов (33). У хозяев отличился Михаил Григоренко (39).
ЦСКА потерпел второе поражение подряд. Армейцы с шестью очками после шести встреч занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» набрала семь очков и расположилась на четвертой позиции.
В следующем матче 15 сентября «Северсталь» на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом». ЦСКА 17 сентября в гостях встретится с владивостокским «Адмиралом».
|ЦСКА
|
1:2
(0:1, 1:1, 0:0)
|Северсталь
|Игорь Никитин
|Александр Гулявцев
|Илья Сорокин 59:10
|Доминик Фурх
|1-й период
|18:32
|Андрей Ермаков
|Артур Кулда (М. Странски)
|18:43
|2-й период
|Константин Корнеев
|21:37
|Сергей Монахов (Р. Карлин)
|32:25
|Владимир Сычушкин
|34:56
|37:13
|38:16
|Михаил Григоренко (Я. Хансен, Н.Д. Нестеров)
|3-й период
|Максим Веревкин
|45:10
|48:33
|Иван Телегин
|4
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Антон Лаврентьев (Казань, Россия)