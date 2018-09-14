«Вегас» хочет подписать лучшего нападающего КХЛ: что из этого выйдет?

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий СКА Никита Гусев — главная звезда КХЛ. По крайней мере, в глазах очевидного большинства моих коллег и болельщиков. Своей игрой он это подтверждает почти в каждом матче. Его отъезд в НХЛ сейчас кажется только делом времени. По окончании нынешнего сезона контракт с петербуржцами у Гусева истекает, и форвард может без проблем отправиться в Северную Америку.

На прошлой неделе генеральный менеджер команды Джордж Макфи сообщил журналистам, что с Гусевым общение ведет, и надеется увидеть его в составе команды через год. Особую уверенность в словах функционера углядеть сложно. Возможно, дело в том, что людям на таком посту присуща осторожность в заявлениях до тех пор, пока не достигнута хотя бы предварительная договоренность.

«Вегас» блестяще выступил в прошлом сезоне, дойдя в дебютный год до финала Кубка Стэнли. Но это не значит, что благодаря этому результату стал местом, куда надо бежать, теряя тапки на ходу. Пример Вадима Шипачева, которому совершенно не помогли в клубе с адаптацией, надо не забывать. «Золотые Рыцари» — новая, еще не устоявшаяся команда. Легко предположить, что после взлета ее ждет как минимум небольшое падение. Сейчас совершенно непонятно, в каком виде «Вегас» предстанет через год. Но для Гусева настораживающие новости есть уже сейчас.

Места на левом краю нападения в ударных звеньях заняты надолго. Играющий в первой тройке Джонатан Маршессостал вторым бомбардиром команды как в регулярном чемпионате, так и в плей-офф, в сумме набрав 96 очков в 97 матчах. Еще в январе с ним продлили контракт, выписав 30 миллионов на шесть лет. Позиции франкоканадца, по габаритам и немного по манере похожего на Гусева, кажутся незыблемыми.

В минувший понедельник Макфи приобрел Макса Пачиоретти — капитана «Монреаля», одного из самых забивных левых краев НХЛ за последнюю пятилетку. С ним «Вегас» оперативно продлил истекавший через год контракт еще на четыре сезона с зарплатой в 7 миллионов. Можно допустить, что главный тренер Жерар Галлан постарается что-нибудь придумать, окажись у него под рукой и Гусев, но в таких условиях делать выбор в пользу «Золотых Рыцарей» не лучший вариант.

Надо искать команду, где твои таланты сразу будут востребованы. А тут попробуй еще место в бригадах большинства завоевать. Стиль «Вегаса», не подразумевающий постоянный контроль шайбы и основанный на вертикальном движении в направлении «север-юг», россиянину не слишком подходит.

Никита Гусев | Источник: Спорт-Экспресс

Есть есть один важный фактор — финансовый. Гусеву придется заключать с «Вегасом» годичный контракт новичка на минимальных условиях (подробнее о нюансах — в «Большой двадцатке» у Игоря Еронко). А в 2020 году (при особых условиях — в 2019-м) онсможет выбирать и клуб, и торговаться по условиям контракта. Например, отправиться в «Тампу» к старинному другу Никите Кучерову, имеющему в клубе серьезное слово. Адаптироваться в этом случае на новом месте будет проще.