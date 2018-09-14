«Сибирь» вернула Сигарёва из ВХЛ после помещения в список отказов

25-летний нападающий был вызван в Новосибирск после того, как травмы получили Глеб Зырянов и Александр Шаров.



Перед стартом чемпионата Сигарёв был помещён в список отказов и, после того как ни один клуб не забрал его в течение 48 часов, отправился в ВХЛ. За новокузнецкий «Металлург» форвард успел провести один матч, в котором очков не набрал.



В регулярном чемпионате-2017/18 форвард провёл за «Сибирь» 48 матчей, в которых набрал 24 (9+15) очка при показателе полезности «+2» и 46 штрафных минутах. В среднем за матч игрок проводил на льду больше 14 минут.