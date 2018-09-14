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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Сибирь» вернула Сигарёва из ВХЛ после помещения в список отказов

Как стало известно «Чемпионату», Андрей Сигарёв вернулся в состав «Сибири» и уже провёл тренировку в составе команды.

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25-летний нападающий был вызван в Новосибирск после того, как травмы получили Глеб Зырянов и Александр Шаров.

Перед стартом чемпионата Сигарёв был помещён в список отказов и, после того как ни один клуб не забрал его в течение 48 часов, отправился в ВХЛ. За новокузнецкий «Металлург» форвард успел провести один матч, в котором очков не набрал.

В регулярном чемпионате-2017/18 форвард провёл за «Сибирь» 48 матчей, в которых набрал 24 (9+15) очка при показателе полезности «+2» и 46 штрафных минутах. В среднем за матч игрок проводил на льду больше 14 минут.

За карьеру в КХЛ 25-летний нападающий также выступал в составе СКА, «Адмирала» и «Локомотива». В общей сложности Сигарёв принял участие в 219 играх, забросил 31 шайбу и сделал 32 результативные передачи при полезности «-4» и 120 минутах штрафа.

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