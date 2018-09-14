Сегодня «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» встретится с «Ак Барсом»

— «Зелёное дерби» уже давно стало самым зрелищным и эмоциональным противостоянием в Континентальной хоккейной лиге. Каждая игра — это отдельное соперничество, в котором исход матча зачастую решают маленькие детали, — говорится в пресс-релизе.

За всю историю команд между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» сыграно 194 матча. Из них 89 раз победу одержали уфимцы, 85 выигрышных матчей на счету казанцев и 20 закончились ничьей. Это первая встреча команд в текущем сезоне, всего их будет четыре. В прошлом чемпионате соперники в очном противостоянии одержали по 2 победы.