Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Адмирал
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Сочи
Все события
Фоторепортажи
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
10:07 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

Сегодня «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» встретится с «Ак Барсом»

Сегодня в 19:00 «Салават Юлаев» проведет матч с казанским «Ак Барсом». Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, «зеленое дерби» состоится на «Уфа-Арене».

Наверх
Источник: ГОРОБЗОР.Ру

— «Зелёное дерби» уже давно стало самым зрелищным и эмоциональным противостоянием в Континентальной хоккейной лиге. Каждая игра — это отдельное соперничество, в котором исход матча зачастую решают маленькие детали, — говорится в пресс-релизе.

За всю историю команд между «Салаватом Юлаевым» и «Ак Барсом» сыграно 194 матча. Из них 89 раз победу одержали уфимцы, 85 выигрышных матчей на счету казанцев и 20 закончились ничьей. Это первая встреча команд в текущем сезоне, всего их будет четыре. В прошлом чемпионате соперники в очном противостоянии одержали по 2 победы.

Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Российский авторынок вышел на третье место по Европе
В Башкирии на 7% выросла смертность от рака
Как провели паузу на сборные топ-клубы РПЛ
Беспрецедентный скандал на ЧМ по художественной гимнастике
Панарин и Бобровский приостановили переговоры с «Коламбусом»
Форвард «Зенита» рассказал, как Манчини смог вывести его из себя
Арабский шейх обогнал Абрамовича по объему инвестиций в АПЛ
«Локомотив» — фаворит московского дерби
Финалист Кубка Стэнли хочет подписать лучшего нападающего КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь