Шесть побед подряд: ХК «Автомобилист» продолжает лидировать в турнирной таблице КХЛ
Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжает лидировать в турнирной таблице КХЛ.
Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжает лидировать в турнирной таблице КХЛ.
От своих соперников екатеринбургские хоккеисты не оставляют камня на камне. Во всех проведенных с начала сезона шести матчах «Авто» одержал победу.
В последнем матче «шоферы» уверенно обыграли челябинский «Трактор». Хозяева открыли счет на седьмой минуте, наказав екатеринбуржцев за нарушение правил. Спустя шесть минут Дэн Секстон забросил шайбу на пятак, и она залетела в ворота от защитника челябинцев. А незадолго до перерыва Анатолий Голышев вывел «Автомобилист» вперед.
— Во втором периоде команды на двоих заработали 12 минут штрафа, лучше в розыгрыше лишнего действовал «Автомобилист», Стафан Да Коста сделал счет 1:3. На последней минуте Дэн Секстон отправил четвертую шайбу в пустые ворота, — рассказали в
Следующую встречу «Автомобилист» проведет 17 сентября. «Шоферы» сыграют с московским «Спартаком». Игра пройдет на столичной «ЦСКА Арене», начало матча в 21:30 по уральскому времени.
|Трактор
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1:4
(1:2, 0:1, 0:1)
|Автомобилист
|Герман Титов
|Андрей Мартемьянов
|Александр Судницин 58:52 (А. Судницин 59:27)
|Якуб Коварж
|1-й период
|02:08
|Артем Пеньковский
|Кирилл Лямин
|04:24
|Иван Вишневский
|05:45
|06:06
|Пол Щехура (А. Бергстрем, Н. Бэйлен)
|06:49
|Райан Стоа
|Дэн Секстон
|11:58
|Анатолий Голышев (Н. Тимашов, Г. Белоусов)
|19:16
|2-й период
|Георгий Белоусов
|22:23
|24:38
|Никита Никитин
|Иван Вишневский
|24:38
|Андрей Обидин
|28:35
|37:41
|Артем Пеньковский
|37:41
|Виталий Кравцов
|Стефан Да Коста
|38:27
|3-й период
|Николай Тимашов
|44:07
|Георгий Белоусов
|48:45
|53:07
|Игорь Полыгалов
|53:07
|Игорь Полыгалов
|Дэн Секстон (С. Да Коста)
|п.в.
|59:27
|Станислав Егоршев
|59:40
|14
|Штрафное время
|16
|6
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Сергей Гусев (Серов, Россия)