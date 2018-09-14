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10:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Шесть побед подряд: ХК «Автомобилист» продолжает лидировать в турнирной таблице КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжает лидировать в турнирной таблице КХЛ.

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Источник: Комсомольская правда

От своих соперников екатеринбургские хоккеисты не оставляют камня на камне. Во всех проведенных с начала сезона шести матчах «Авто» одержал победу.

В последнем матче «шоферы» уверенно обыграли челябинский «Трактор». Хозяева открыли счет на седьмой минуте, наказав екатеринбуржцев за нарушение правил. Спустя шесть минут Дэн Секстон забросил шайбу на пятак, и она залетела в ворота от защитника челябинцев. А незадолго до перерыва Анатолий Голышев вывел «Автомобилист» вперед.

— Во втором периоде команды на двоих заработали 12 минут штрафа, лучше в розыгрыше лишнего действовал «Автомобилист», Стафан Да Коста сделал счет 1:3. На последней минуте Дэн Секстон отправил четвертую шайбу в пустые ворота, — рассказали в пресс-службе клуба.

Следующую встречу «Автомобилист» проведет 17 сентября. «Шоферы» сыграют с московским «Спартаком». Игра пройдет на столичной «ЦСКА Арене», начало матча в 21:30 по уральскому времени.

Трактор 1:4
(1:2, 0:1, 0:1)
Автомобилист
13.09.2018, 17:00 Зрители: 6890 Регулярный чемпионат ЛА "Трактор" им Валерия Белоусова
Главные тренеры
Герман Титов Андрей Мартемьянов
Вратари
Александр Судницин 58:52 (А. Судницин 59:27) Якуб Коварж
1-й период
02:08 Артем Пеньковский
Кирилл Лямин 04:24
Иван Вишневский 05:45
06:06 Пол Щехура (А. Бергстрем, Н. Бэйлен)
06:49 Райан Стоа
Дэн Секстон 11:58
Анатолий Голышев (Н. Тимашов, Г. Белоусов) 19:16
2-й период
Георгий Белоусов 22:23
24:38 Никита Никитин
Иван Вишневский 24:38
Андрей Обидин 28:35
37:41 Артем Пеньковский
37:41 Виталий Кравцов
Стефан Да Коста 38:27
3-й период
Николай Тимашов 44:07
Георгий Белоусов 48:45
53:07 Игорь Полыгалов
53:07 Игорь Полыгалов
Дэн Секстон (С. Да Коста) п.в. 59:27
Станислав Егоршев 59:40
Статистика
14 Штрафное время 16
6 Игра в большинстве 6
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
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