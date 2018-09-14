Шесть побед подряд: ХК «Автомобилист» продолжает лидировать в турнирной таблице КХЛ

Источник: Комсомольская правда

От своих соперников екатеринбургские хоккеисты не оставляют камня на камне. Во всех проведенных с начала сезона шести матчах «Авто» одержал победу.

В последнем матче «шоферы» уверенно обыграли челябинский «Трактор». Хозяева открыли счет на седьмой минуте, наказав екатеринбуржцев за нарушение правил. Спустя шесть минут Дэн Секстон забросил шайбу на пятак, и она залетела в ворота от защитника челябинцев. А незадолго до перерыва Анатолий Голышев вывел «Автомобилист» вперед.

— Во втором периоде команды на двоих заработали 12 минут штрафа, лучше в розыгрыше лишнего действовал «Автомобилист», Стафан Да Коста сделал счет 1:3. На последней минуте Дэн Секстон отправил четвертую шайбу в пустые ворота, — рассказали в пресс-службе клуба.