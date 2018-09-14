«До последнего не верил, что ЦСКА отдаст своего воспитанника». Форвард, которого Кучеров ждет в НХЛ
Но сначала он станет звездой СКА.
Но сначала он станет звездой СКА.
Одной из самых громких сделок межсезонья в КХЛ стал обмен между СКА и ЦСКА, в результате которого игроком петербургской команды стал нападающий Андрей Кузьменко, в Москву отправился форвард Сергей Калинин. Многие посчитали, что от трансфера выиграли питерцы, ведь 22-летний Кузьменко — огромный нераскрытый талант. Sport24 поговорил с Андреем о переходе в СКА, зарплате в армейском клубе, отъезде в НХЛ и ссылке в
— Все знают, что ЦСКА и СКА два
— Не люблю сравнивать разные клубы, но отличий, конечно, много. В Питере есть все, чтобы развиваться хоккеисту. У нас было два выходных, и я захотел в эти дни покататься. Без проблем мне организовали лед на базе в «Хоккейном городе», мы поработали с тренером над катанием и броском.
— С канадским специалистом Даниэлем Бохнером?
— Да, он очень хороший тренер по катанию. С ним можно и нужно работать. В «Хоккейном городе» еще есть куча тренажеров для постановки броска, для улучшения катания. В ЦСКА, к сожалению, такого нет.
— Вы занимаетесь боксом, как многие ребята из СКА?
— Хочу пойти, но времени пока не было.
— На сборе в Финляндии вы ездили на одной тренировке с камерой на голове. Приходилось сдерживать себя, чтобы не ругаться, или вы всегда такой на позитиве?
— Я на тренировках люблю посмеяться, потому что получаю удовольствие от занятий. На тренировке нужно улыбаться, быть на позитиве, но, конечно, и тяжелую работу никто не отменял. Когда не получается
— С кем из СКА общаетесь больше всего?
— Со всеми поддерживаю отношения, с молодыми общаемся чуть побольше. На выездах живем с Земченком. Тема — хороший парень.
— На общекомандном фото с Кубком Открытия Илья Каблуков в
— Да, это такая маска пилота. Лучший игрок прошлого матча выбирает лучшего в этой игре и передает ему приз.
— Когда сами рассчитываете его получить?
— Не знаю. Хочется как можно быстрее забить свой первый гол за СКА. В первом матче с «Ак Барсом» сыграл неудачно, скованно.
— Как тут проводите выходные?
— Могу встретиться с Мальцевым, Алтыбармакяном. Сходим в ресторан, кино или просто погуляем. Но без ночных клубов и караоке.
— А компьютерные игры?
— Ну, это только дома. Xbox есть, в свободное время могу поиграть, но не более.
— Некоторые хоккеисты с собой на выезды приставку берут.
— Я тоже раньше брал. Но этот Xbox очень большой и тяжелый, лень его возить.
— На предсезонном турнире в Сочи вы с метра не попали, исполняя «ведро-челлендж». Партнеры смеялись над вами?
— Посмеялись
— Больше не пробовали?
— Нет. А зачем? У меня даже инстаграма нет, выкладывать некуда.
— Почему нет инстаграма?
— Не хочу, чтобы
— В «Белых медведях» вас же тренировал отец. С папой работать сложно?
— Из Якутска мы с отцом переехали в Москву, когда мне было пять лет. К этому времени я давно играл в хоккей, папа поставил меня на коньки в год и восемь месяцев. Отец тренером был, поэтому и со мной занимался. Меня всегда в детстве бесило, что он относится ко мне не так, как к остальным. Когда я дурака валял на тренировке, мне доставалось больше всех. Если у меня будет сын, то я к нему буду также относиться. Сейчас понимаю, что папа был прав.
На тренировках к отцу по
— Отец до сих пор продолжает тренировать?
— После того, как я попал в ЦСКА, он еще лет
— Отец же всегда был рядом с вами: в детском саду, школе, на катке. Вам эта постоянная опека не надоедала?
— Наоборот, я благодарен папе, что он всегда был рядом. Меня в детский садик не брали, так отец предложил себя в качестве учителя физкультуры. В итоге нас двоих взяли, похожая ситуация и в школе была. Фактически всю свою жизнь он посвятил мне. Мы всегда хорошо общались, но
— Вы же родились в Якутске. Как там было со свободным льдом и хоккейными школами?
— У нас была команда «Якутские мамонты». Я играл в ней с трех лет, а другим ребятам было по
Если говорить про условия, то из Якутска очень тяжело
— Мама поддерживала ваше стремление быть профессиональным хоккеистом?
— Да, конечно. Она сама спортивный психолог. Но мама всегда очень сильно переживает, даже
— Вы всегда видели себя хоккеистом?
— Бросить хоккей никогда не хотел. Понимал, что папа очень многим ради меня пожертвовал. Как я мог закончить с хоккеем? Когда перешел в ЦСКА, то целый год играл в
— А в подростковом возрасте вас ночные клубы, бары не манили?
— Славу богу не было таких желаний. У меня в 18 лет все пошло хорошо в хоккее, так что мыслей идти гулять у меня не было. Я понимал, что
— Осенью 2017 года Никита Кучеров сказал: «В ЦСКА есть парень хороший — Кузьменко. А тут смотрю — его в ВХЛ отправили. Очень талантливый игрок, и вдруг в “вышке”. Я бы ему посоветовал в НХЛ ехать, чем там сидеть. Мне кажется, у него в НХЛ очень хорошо получилось бы». Вы слышали об этом комментарии?
— Конечно, читал! Безумно приятно, что такой игрок, как Никита Кучеров, оценил меня. У нас с ним один агент Дэн Мильштейн. Когда в августе встретились с Дэном, то я спросил его, откуда он про меня узнал. Он сказал, что Кучеров посмотрел, как я играю, сразу позвонил ему и сказал: «Бери этого парня, пусть он приезжает в НХЛ». Такие ситуации заставляют меня еще больше работать. У каждого своя судьба:
— Лично знакомы?
— По «Белым медведям» еще общались. Когда он уехал в Америку, помню, что ему
— Вас же еще новым Панариным называют. Тем более теперь вы в СКА.
— Приятно слышать такие сравнения. Мне остается только работать, чтобы достичь того же. Панарин и Гусев быстро развивались в СКА. Надеюсь, у меня так же получится.
— Контракт на четыре года со СКА не закрывает вам дорогу в НХЛ?
— Нет, конечно! Мне же сейчас не 28 лет. Контракт закончится, когда мне будет всего 26 лет. Все только начинается в это время. Игорю Ожиганову в этом году исполнится 26 лет, и он поехал в «Торонто». Никита Гусев в 27 может уехать в НХЛ. Просто в СКА я смогу развиваться как игрок. Глупо было не подписать этот контракт.
— Нет ли сомнений, что четыре года — это слишком долгий срок? Можно же развиться и за два года.
— У меня не слишком удачная ситуация. В 2020 году может быть локаут в НХЛ. Как раз у меня тогда бы закончился мой старый контракт.
— До варианта со СКА был план уехать в НХЛ по окончании старого контракта, истекающего в 2020 году?
— Тогда да. Наверное, я бы через два года уехал.
— До августа слышали ли вы о том, что вас могут обменять? Просили ли обмена?
— Я никогда не просил обмена. ЦСКА — мой родной клуб. Как я мог просить об обмене?! Разговоры со СКА велись с июня. Я до последнего не верил, что ЦСКА сможет отдать своего воспитанника. Вся эта ситуация жутко нервировала. Когда я был на турнире в Сочи с олимпийской сборной, мне позвонили и сказали, что все практически решено. Уже не мог думать о хоккее, хотелось дождаться официальных новостей.
— Во сколько раз выросла ваша зарплата? В 3−4 раза?
— То, что написали, что я зарабатываю 60−70 млн рублей, это все бред. Это очень большие деньги! Я столько не зарабатываю.
— Говорят, что в СКА меньше 50 млн никто не получает.
— Получают, конечно. Ерунда все это. Да вообще деньги для меня никогда не были важны. Я хочу играть в хоккей и получать от этого удовольствие. В моем возрасте нельзя гнаться за деньгами. Сколько дают — столько дают. Отец всегда говорит, что заработать я успею и в 30 лет.
— Родители подсказывают, как лучше тратить деньги, во что вложить?
— Да я сам всегда бережно относился к деньгам. Я же работаю в поте лица, как могу пойти и потратить большую сумму на
— В центре?
— Нет, конечно! У себя в районе, рядом с родителями. Не понимаю, как можно на вещи тратить большие деньги. Я из другой семьи, у меня нет желания ролексы покупать. Я простой парень. Сейчас будет приходить зарплата, хочу родителям дачу построить. Уже нашел участок. Хочется отблагодарить их за то, что они для меня сделали. Давно уже о машине мечтаю, но пока все не получается.
— Права есть?
— Да, катаюсь на маминой машине. Она дала мне немного поездить, и я уже год ей пользуюсь.
— Не разбивали?
— Было дело.
— Год назад вас вместе со Светлаковым и Окуловым командировали в чеховскую «Звезду», где вы в трех матчах набрали шесть очков. Как вы чувствовали себя в «вышке»?
— У меня такой момент уже был в карьере. В позапрошлом сезоне я три месяца провел в ВХЛ. Удивлен, что еще смог выбраться оттуда. Если честно, в Высшей лиге играть тяжело. Когда тебя в 17−18 лет отправляют туда поиграть на один сезон — это одно, а когда ты играешь больше двух лет, то это уже другое. Много у меня знакомых, которые застряли в «вышке», хотя могли уже играть в КХЛ. В прошлом году отъезд в «Звезду» нормально воспринял. Мы всей тройкой поехали, так что привыкать к другим партнерам не надо было. Конечно, в тот момент неприятно было, у нас только в КХЛ стало получаться… Но выступление в «вышке», думаю, даже сплотило нашу тройку.
— В основной команде у вас была сумасшедшая конкуренция, где 30 человек претендовало на место в составе. Каково это каждый день приходить на тренировку и не знать, будешь ли ты в составе или нет?
— Тяжело. Самое главное — это психология. Нельзя ошибаться, потому что есть люди, которые в любой момент могут заменить тебя. Когда в начале сезона в ЦСКА было шесть пятерок, было очень волнительно. У нас со Светлаковым и Окуловым на предсезонке все шло хорошо, мы много забивали, но потом стали играть непостоянно. Но нельзя опускать руки, просто надо ждать шанса. В ЦСКА тактика отличалась от той, которая в СКА. Усилия нужно было прикладывать
— Насколько вам было некомфортно в системе ЦСКА? Вы
— Креатив — это в чужой зоне, а в своей и средней я никогда не креативил. Стоял на синей линии, ждал, когда шайбу доведут до чужой зоны, а там я уже
— В
— В прошлом году мне все легко давалось. Нас сразу поставили с Окуловым, и мы начали забивать. Не думал, что меня уберут из состава или еще
— В финале Запада вы сделали
— Ну, я вроде не слабый игрок. Так получилось! Звезды сошлись, партнеры помогли. Мы провели хороший матч, обыграли такую сильную команду, как СКА.
— Ожидали, что после
— Нет, даже мыслей таких не было. Сам понимал, что я как играл по 10−11 минут, так и будут играть. Хотя потом нас стали в большинстве выпускать, но осознавал, что тренер будет доверять более опытным хоккеистам.
— Ну, Капризову же всегда доверяли, хоть он и молод.
— Капризов — уникальный игрок. Он во всех клубах здорово играет.
— Из системы ЦСКА молодые хоккеисты буквально бегут в Америку. В этому году уехали Гуськов, Абрамов, Гущин. Будь у вас шанс, вы бы в 17 лет рискнули и поехали за океан?
— Я же в 17 лет почти уехал в CHL. Мы обсудили все с агентом, я настроился на отъезд, вроде бы мною интересовались 4−5 команд. Согласовали все условия, агент сказал, что клуб меня выберет и все будет окей. За несколько дней до драфта CHL у «Красной Армии» начался сбор, на котором меня ждали. Я весной обещал, что останусь в России, но за лето мнение поменял. Я звоню агенту и спрашиваю, что мне делать. Он говорит: «Ничего не делай, выключи телефон и сиди дома три дня». А я не люблю врать, хотел сказать всю правду ЦСКА, но в итоге послушал агента. До меня никто не мог дозвониться: ни друзья, ни тренеры.
Наступает день драфта CHL. Выясняется, что меня не выбрала ни одна команда. Клуб, с которым мы договорились, выбирает другого игрока из России. Никиту Язькова, который сейчас в «Магнитке» играет. Я был удивлен. Агент говорил, что все будет супер, а тут такое…
Этот агент был хорошим другом отца. Папа позвонил ему, спросил, что произошло, и сообщил, что мы приняли решение остаться в России. На что этот агент заявил, что больше не будет работать со мной. В итоге в 17 лет у меня нет ни контракта, ни агента, еще и в ЦСКА я первые дни сборов пропустил. Я тогда безумно боялся за свою карьеру.
— Как вас в ЦСКА назад приняли?
— Ну, я решил, что нужно рассказать всю правду. Пришел в ЦСКА, а там еще и новый тренер в МХЛ — Васильев. Он смотрит на меня, спрашивает, кто я вообще такой. Я попросил поговорить с Лещевым, с которым в прошлом году работал. Альберт Викторович все понял и разрешил мне вернуться. Сказал: «Ты только на будущее знай, что агенты могут тебя в любой момент кинуть». Этот урок я уяснил.
— Не жалеете, что не поехали в Америку?
— Да я никогда ни о чем не жалею. Сильно переживаю, но справляюсь с непростыми ситуациями. Все сложилось так, как нужно было.