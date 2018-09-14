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12:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Вячеслав Быков стал консультантом «Академии хоккея Ак Барс»

Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина Вячеслав Быков и «Академия хоккея Ак Барс» заключили соглашение о сотрудничестве, информирует официальный сайт казанского клуба.

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В сезоне-2018/19 экс-тренер сборной России будет консультировать научно-методический центр Академии хоккея и Центр развития игроков «Ак Барса». Также в рамках работы Быкова в Казани и Альметьевске запланировано проведение регулярных мастер-классов для игроков и семинаров для тренеров СДЮСШОР «Ак Барс», ДЮСШ «Динамо» и ДЮСШ «Нефтяник».

«Вячеслав Быков — один из сильнейших хоккейных тренеров России, сотрудничество с профессионалами такого уровня — большая честь для нас. Мы рады, что “Академия хоккея” усиливается специалистами с мировым именем и надеемся на плодотворное сотрудничество с Вячеславом Аркадьевичем», — заявил директор академии Евгений Рычков.

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