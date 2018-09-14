Ближайшая домашняя серия ХК «Динамо» станет определяющей для тренеров команды

Источник: ИТАР-ТАСС

В стартовых шести матчах КХЛ бело-голубые одержали только одну победу, потерпев три поражения подряд. Ранее в СМИ сообщалось о возможной отставке главного тренера Владимира Воробьева. Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский ранее заявил ТАСС, что в клубе не должны возлагать ответственность только на главного тренера. В предстоящих матчах «Динамо» дома встретится с «Витязем» (18 сентября), СКА (20 сентября), минским «Динамо» (22 сентября) и «Барысом» (24 сентября).

«Что касается предстоящей домашней серии, то Воробьев продолжит работу главным тренером однозначно. Хочу сказать, чтобы все не думали о том, что мы не осознаем ситуацию и не понимаем, в чем причина неудачного старта команды, тем более мы были уверены и делали определенные заявления, что состав команды нормальный по качеству игроков, — сказал Харчук. — Думаю, что эта серия в существенной мере будет определяющей. Дальше не принимать никаких мер будет запоздало».

По словам заместителя гендиректора, клуб, несмотря на серию поражений, не хочет торопиться с кардинальными выводами.

«Я бы хотел успокоить болельщиков, потому что они прекрасно все тоже видят, понимают и обеспокоены. Мы не сидим сложа руки, для нас нынешняя ситуация тоже неприемлема. Мы в постоянном режиме изучаем все причины, стараемся понять, почему такая игра, а самое главное, ищем пути, как выйти из такой ситуации. И я думаю, что в ближайшее время мы найдем варианты, как улучшить эту ситуацию», — отметил он.