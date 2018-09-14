«Барыс» переломил ход матча с «Торпедо» и одержал первую домашнюю победу в новом сезоне КХЛ
Хоккеисты «Барыса» обыграли нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» обыграли нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 14 сентября, в Астане и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
Счет в прошедшем матче был открыт на 14-й минуте, когда в равных составах отличился нападающий «Торпедо» Дмитрий Марковин. Отыграться «Барыс» смог во втором периоде. На 22-й минуте отличился канадский нападающий Патрис Кормье, удачно сыгравший в большинстве.
Еще лучше «Барыс» провел третий период. На 46-й минуте еще одно большинство реализовал канадский нападающий Мэтт Фрэттин. В конце игры тренерский штаб «Торпедо» снял голкипера с игры, за что хозяева дважды за 36 секунд наказали их — в пустые ворота забили капитан Брэндон Боченски и шведский форвард Андре Петерссон.
Таким образом, «Барыс» взял у «Торпедо» реванш за поражение на прошлой неделе. В той игре в Нижнем Новгороде астанинцы вели 3:0 и 5:3, но в итоге уступили в овертайме — 5:6.
Победа над «Торпедо» стала для «Барыса» второй в новом сезоне КХЛ и первой домашней. Следующий матч астанинцы проведут 16 сентября на своей площадке против «Ак Барса» — игра начнется в 17:00 по столичному времени.
|Барыс
|
4:1
(0:1, 1:0, 3:0)
|Торпедо НН
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Сергей Кудрявцев
|Станислав Галимов 58:35 (С. Галимов 59:11-59:28, С. Галимов 59:39)
|1-й период
|Дмитрий Марковин (К. Ураков, Д. Коробов)
|14:08
|Энди Миле
|19:56
|2-й период
|21:34
|Патрис Кормье (А. Петерссон, Д. Блэкер)
|24:16
|31:27
|Энди Миле
|36:28
|3-й период
|Владимир Галузин
|44:42
|45:31
|Мэтт Фраттин (Б. Боченски, К. Даллмэн)
|59:11
|п.в.
|Брэндон Боченски (П. Кормье)
|59:39
|п.в.
|Андре Петерссон (Р. Старченко, П. Кормье)
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)