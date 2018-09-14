«Барыс» переломил ход матча с «Торпедо» и одержал первую домашнюю победу в новом сезоне КХЛ

Игра проходила сегодня, 14 сентября, в Астане и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Счет в прошедшем матче был открыт на 14-й минуте, когда в равных составах отличился нападающий «Торпедо» Дмитрий Марковин. Отыграться «Барыс» смог во втором периоде. На 22-й минуте отличился канадский нападающий Патрис Кормье, удачно сыгравший в большинстве.

Еще лучше «Барыс» провел третий период. На 46-й минуте еще одно большинство реализовал канадский нападающий Мэтт Фрэттин. В конце игры тренерский штаб «Торпедо» снял голкипера с игры, за что хозяева дважды за 36 секунд наказали их — в пустые ворота забили капитан Брэндон Боченски и шведский форвард Андре Петерссон.

Таким образом, «Барыс» взял у «Торпедо» реванш за поражение на прошлой неделе. В той игре в Нижнем Новгороде астанинцы вели 3:0 и 5:3, но в итоге уступили в овертайме — 5:6.