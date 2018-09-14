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18:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» переломил ход матча с «Торпедо» и одержал первую домашнюю победу в новом сезоне КХЛ

Хоккеисты «Барыса» обыграли нижегородское «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 14 сентября, в Астане и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.

Счет в прошедшем матче был открыт на 14-й минуте, когда в равных составах отличился нападающий «Торпедо» Дмитрий Марковин. Отыграться «Барыс» смог во втором периоде. На 22-й минуте отличился канадский нападающий Патрис Кормье, удачно сыгравший в большинстве.

Еще лучше «Барыс» провел третий период. На 46-й минуте еще одно большинство реализовал канадский нападающий Мэтт Фрэттин. В конце игры тренерский штаб «Торпедо» снял голкипера с игры, за что хозяева дважды за 36 секунд наказали их — в пустые ворота забили капитан Брэндон Боченски и шведский форвард Андре Петерссон.

Таким образом, «Барыс» взял у «Торпедо» реванш за поражение на прошлой неделе. В той игре в Нижнем Новгороде астанинцы вели 3:0 и 5:3, но в итоге уступили в овертайме — 5:6.

Победа над «Торпедо» стала для «Барыса» второй в новом сезоне КХЛ и первой домашней. Следующий матч астанинцы проведут 16 сентября на своей площадке против «Ак Барса» — игра начнется в 17:00 по столичному времени.

Барыс 4:1
(0:1, 1:0, 3:0)
Торпедо НН
14.09.2018, 16:30 Зрители: 4125 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Дэвид Немировски
Вратари
Сергей Кудрявцев Станислав Галимов 58:35 (С. Галимов 59:11-59:28, С. Галимов 59:39)
1-й период
Дмитрий Марковин (К. Ураков, Д. Коробов) 14:08
Энди Миле 19:56
2-й период
21:34 Патрис Кормье (А. Петерссон, Д. Блэкер)
24:16
31:27
Энди Миле 36:28
3-й период
Владимир Галузин 44:42
45:31 Мэтт Фраттин (Б. Боченски, К. Даллмэн)
59:11 п.в. Брэндон Боченски (П. Кормье)
59:39 п.в. Андре Петерссон (Р. Старченко, П. Кормье)
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Торпедо НН
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