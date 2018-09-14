Вице-капитан «Барыса» рассказал об изменениях в игре команды и первой домашней победе в сезоне

Казахстанский клуб победил российскую команду в Астане со счетом 4:1, хотя и пропустил первым.
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— В воротах был Сергей Кудрявцев. Оцените его игру.
— Сергей справился со своей работой. Счет на табло. Всего одна шайба. Понятно, что пропускать не хочется. Но это бывает. Сергей со своей работой справился. Поэтому его и признали лучшим игроком матча.
— В предыдущих матчах мы забивали первыми, а сегодня — пропустили. Но выиграли. Не было ли
— От игры к игре тренеры нас натаскивают на новую систему. Наверное, это сказывается. С каждой игрой мы более точнее выполняем тренерское задание. И это начинает работать.
— Сегодня было мало удалений.
— Это наш бич. В прошлой игре мы четыре гола пропустили в меньшинстве. Конечно, это неправильно. Нужно убирать ненужные и необоснованные удаления.
Отметим, что эта победа стала для «Барыса» первой домашней в сезоне. Казахстанский клуб взял у «Торпедо» реванш за поражение на прошлой неделе, когда проиграл в овертайме — 5:6.
|Барыс
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4:1
(0:1, 1:0, 3:0)
|Торпедо НН
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Сергей Кудрявцев
|Станислав Галимов 58:35 (С. Галимов 59:11-59:28, С. Галимов 59:39)
|1-й период
|Дмитрий Марковин (К. Ураков, Д. Коробов)
|14:08
|Энди Миле
|19:56
|2-й период
|21:34
|Патрис Кормье (А. Петерссон, Д. Блэкер)
|24:16
|31:27
|Энди Миле
|36:28
|3-й период
|Владимир Галузин
|44:42
|45:31
|Мэтт Фраттин (Б. Боченски, К. Даллмэн)
|59:11
|п.в.
|Брэндон Боченски (П. Кормье)
|59:39
|п.в.
|Андре Петерссон (Р. Старченко, П. Кормье)
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)