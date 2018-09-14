Вице-капитан «Барыса» рассказал об изменениях в игре команды и первой домашней победе в сезоне

Казахстанский клуб победил российскую команду в Астане со счетом 4:1, хотя и пропустил первым.

— Во-первых, всегда поражение от команды настраивает на реванш. Это было одним из решающих факторов. Плюс мы разобрали те ошибки, которые допустили в Нижнем Новгороде. Потом — у нас было огромное желание выиграть при своих болельщиках. Это наша первая победа на родном льду, — сказал Семенов.

— В воротах был Сергей Кудрявцев. Оцените его игру.

— Сергей справился со своей работой. Счет на табло. Всего одна шайба. Понятно, что пропускать не хочется. Но это бывает. Сергей со своей работой справился. Поэтому его и признали лучшим игроком матча.

— В предыдущих матчах мы забивали первыми, а сегодня — пропустили. Но выиграли. Не было ли какой-то нервозности?

— От игры к игре тренеры нас натаскивают на новую систему. Наверное, это сказывается. С каждой игрой мы более точнее выполняем тренерское задание. И это начинает работать.

— Сегодня было мало удалений.

— Это наш бич. В прошлой игре мы четыре гола пропустили в меньшинстве. Конечно, это неправильно. Нужно убирать ненужные и необоснованные удаления.