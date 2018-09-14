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20:25 (мск), источник: Vesti.kz

Вице-капитан «Барыса» рассказал об изменениях в игре команды и первой домашней победе в сезоне

Вице-капитан и защитник «Барыса» Максим Семенов после матча с «Торпедо» из Нижнего Новгорода объяснил корреспонденту Vesti.kz, какие выводы сделали в команде из последних поражений.

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Казахстанский клуб победил российскую команду в Астане со счетом 4:1, хотя и пропустил первым.

— Во-первых, всегда поражение от команды настраивает на реванш. Это было одним из решающих факторов. Плюс мы разобрали те ошибки, которые допустили в Нижнем Новгороде. Потом — у нас было огромное желание выиграть при своих болельщиках. Это наша первая победа на родном льду, — сказал Семенов.

— В воротах был Сергей Кудрявцев. Оцените его игру.

— Сергей справился со своей работой. Счет на табло. Всего одна шайба. Понятно, что пропускать не хочется. Но это бывает. Сергей со своей работой справился. Поэтому его и признали лучшим игроком матча.

— В предыдущих матчах мы забивали первыми, а сегодня — пропустили. Но выиграли. Не было ли какой-то нервозности?

— От игры к игре тренеры нас натаскивают на новую систему. Наверное, это сказывается. С каждой игрой мы более точнее выполняем тренерское задание. И это начинает работать.

— Сегодня было мало удалений.

— Это наш бич. В прошлой игре мы четыре гола пропустили в меньшинстве. Конечно, это неправильно. Нужно убирать ненужные и необоснованные удаления.

Отметим, что эта победа стала для «Барыса» первой домашней в сезоне. Казахстанский клуб взял у «Торпедо» реванш за поражение на прошлой неделе, когда проиграл в овертайме — 5:6.

Барыс 4:1
(0:1, 1:0, 3:0)
Торпедо НН
14.09.2018, 16:30 Зрители: 4125 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Дэвид Немировски
Вратари
Сергей Кудрявцев Станислав Галимов 58:35 (С. Галимов 59:11-59:28, С. Галимов 59:39)
1-й период
Дмитрий Марковин (К. Ураков, Д. Коробов) 14:08
Энди Миле 19:56
2-й период
21:34 Патрис Кормье (А. Петерссон, Д. Блэкер)
24:16
31:27
Энди Миле 36:28
3-й период
Владимир Галузин 44:42
45:31 Мэтт Фраттин (Б. Боченски, К. Даллмэн)
59:11 п.в. Брэндон Боченски (П. Кормье)
59:39 п.в. Андре Петерссон (Р. Старченко, П. Кормье)
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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