«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ, проигрывая по ходу встречи со счетом 1:4

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Кадейкин (10-я минута), Владимир Ткачев (18), Линус Умарк (32) и Антон Бурдасов (40). У «Ак Барса» отличились Артем Лукоянов (35), Роб Клинкхаммер (48), Антон Ландер (52) и Данис Зарипов (56). Автором победного буллита стал Александр Бурмистров. Казанская команда проигрывала по ходу встречи со счетом 1:4.