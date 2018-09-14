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20:52 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ, проигрывая по ходу встречи со счетом 1:4

ТАСС, 14 сентября. Казанский «Ак Барс» в серии буллитов одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Кадейкин (10-я минута), Владимир Ткачев (18), Линус Умарк (32) и Антон Бурдасов (40). У «Ак Барса» отличились Артем Лукоянов (35), Роб Клинкхаммер (48), Антон Ландер (52) и Данис Зарипов (56). Автором победного буллита стал Александр Бурмистров. Казанская команда проигрывала по ходу встречи со счетом 1:4.

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Умарк набрал свое 300-е очко в КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает третье место, набрав девять очков, «Ак Барс» с семью очками идет шестым.

В следующем матче «Ак Барс» в гостях сыграет с астанинским «Барысом», «Салават Юлаев» примет нижнекамский «Нефтехимик». Обе встречи пройдут 16 сентября.

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Амур» (Хабаровск) — «Адмирал» (Владивосток) — 0:2;.
  • «Сибирь» (Новосибирск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:4;.
  • «Барыс» (Астана) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1.
Салават Юлаев 4:5 Б
(2:0, 2:1, 0:3, 0:0, 0:1)
Ак Барс
14.09.2018, 17:00 Зрители: 8068 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Андрей Кареев Александр Шарыченков 40:00 (В. Подъяпольский 40:00)
1-й период
04:38 Максим I Осипов
09:42 Александр Кадейкин (В. Солодухин, Ал. Семенов)
12:04 Петр Хохряков
Андрей Марков 15:32
17:22 Владимир Ткачев (П. Хохряков, В. Основин)
2-й период
Александр Бурмистров 30:17
31:16 Линус Умарк (Й. Кемппайнен)
Артем Лукоянов (А. Михеев, А. Педан) 34:29
38:18 Линус Умарк
Артем Лукоянов 38:18
Джастин Азеведо 39:24
39:57 Антон Бурдасов (Ф. Ларсен, В.Э. Ткачев)
3-й период
Роб Клинкхаммер (Р. Абросимов, В. Кара) 47:56
Антон Ландер (И. Секач) 51:42
Данис Зарипов (П. Постма) 55:28
Роб Клинкхаммер 56:14
Серия буллитов - победный бросок
А. Бурмистров
Статистика
6 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Мартин Франо (Чехия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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