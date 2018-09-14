«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ, проигрывая по ходу встречи со счетом 1:4

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Александр Кадейкин (10-я минута), Владимир Ткачев (18), Линус Умарк (32) и Антон Бурдасов (40). У «Ак Барса» отличились Артем Лукоянов (35), Роб Клинкхаммер (48), Антон Ландер (52) и Данис Зарипов (56). Автором победного буллита стал Александр Бурмистров. Казанская команда проигрывала по ходу встречи со счетом 1:4.
Умарк набрал свое 300-е очко в КХЛ.
В турнирной таблице Восточной конференции «Салават Юлаев» занимает третье место, набрав девять очков, «Ак Барс» с семью очками идет шестым.
В следующем матче «Ак Барс» в гостях сыграет с астанинским «Барысом», «Салават Юлаев» примет нижнекамский «Нефтехимик». Обе встречи пройдут 16 сентября.
Результаты других матчей игрового дня: