Скабелка: «Барыс» терпеливо играл по счету и не совершил глупых ошибок
Наставник «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (4:1).
Наставник «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (4:1).
«Хороший матч. Мне понравились второй и третий периоды. В первом отрезке «Торпедо» было быстрее, лучше в борьбе и переигрывало нас. То, что они забили один гол, стало для нас хорошим итогом первого периода. Во втором и третьем периоде мы уже играли как команда, цеплялись за каждую шайбу.
Да,
|Барыс
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4:1
(0:1, 1:0, 3:0)
|Торпедо НН
|Андрей Скабелка
|Дэвид Немировски
|Сергей Кудрявцев
|Станислав Галимов 58:35 (С. Галимов 59:11-59:28, С. Галимов 59:39)
|1-й период
|Дмитрий Марковин (К. Ураков, Д. Коробов)
|14:08
|Энди Миле
|19:56
|2-й период
|21:34
|Патрис Кормье (А. Петерссон, Д. Блэкер)
|24:16
|31:27
|Энди Миле
|36:28
|3-й период
|Владимир Галузин
|44:42
|45:31
|Мэтт Фраттин (Б. Боченски, К. Даллмэн)
|59:11
|п.в.
|Брэндон Боченски (П. Кормье)
|59:39
|п.в.
|Андре Петерссон (Р. Старченко, П. Кормье)
|2
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Владимир Букин (Москва, Россия)