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22:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Скабелка: «Барыс» терпеливо играл по счету и не совершил глупых ошибок

Наставник «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал домашнюю победу над нижегородским «Торпедо» (4:1).

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Источник: РИА "Новости"

«Хороший матч. Мне понравились второй и третий периоды. В первом отрезке «Торпедо» было быстрее, лучше в борьбе и переигрывало нас. То, что они забили один гол, стало для нас хорошим итогом первого периода. Во втором и третьем периоде мы уже играли как команда, цеплялись за каждую шайбу.

Да, где-то были ошибки, но каждый хотел эти ошибки исправить. Поэтому я очень доволен этой победой, она получилась такая командная. Это не когда ты выигрываешь с крупным счётом, а именно терпеливо играешь по счёту, не делаешь глупых ошибок и доводишь игру до победы", — цитирует специалиста пресс-служба «Барыса».

Барыс 4:1
(0:1, 1:0, 3:0)
Торпедо НН
14.09.2018, 16:30 Зрители: 4125 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Дэвид Немировски
Вратари
Сергей Кудрявцев Станислав Галимов 58:35 (С. Галимов 59:11-59:28, С. Галимов 59:39)
1-й период
Дмитрий Марковин (К. Ураков, Д. Коробов) 14:08
Энди Миле 19:56
2-й период
21:34 Патрис Кормье (А. Петерссон, Д. Блэкер)
24:16
31:27
Энди Миле 36:28
3-й период
Владимир Галузин 44:42
45:31 Мэтт Фраттин (Б. Боченски, К. Даллмэн)
59:11 п.в. Брэндон Боченски (П. Кормье)
59:39 п.в. Андре Петерссон (Р. Старченко, П. Кормье)
Статистика
2 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Владимир Букин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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