Скабелка: «Барыс» терпеливо играл по счету и не совершил глупых ошибок

«Хороший матч. Мне понравились второй и третий периоды. В первом отрезке «Торпедо» было быстрее, лучше в борьбе и переигрывало нас. То, что они забили один гол, стало для нас хорошим итогом первого периода. Во втором и третьем периоде мы уже играли как команда, цеплялись за каждую шайбу.