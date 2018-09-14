ХК «Сочи» одержал выездную победу над минским «Динамо»
Минское «Динамо» уступило ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Минское «Динамо» уступило ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Встреча состоялась в столице Беларуси и завершилась со счётом 3:1 в пользу черноморского клуба.
Дружина Сергея Зубова открыла счёт в середине первого игрового отрезка после того, как Станислав Бочаров реализовал численное преимущество. Во втором периоде зрители, собравшиеся на трибунах стадиона в Минске, стали свидетелями результативного броска в исполнении Теэму Пулккинена. В заключительном игровом отрезке победу гостям принёс Шон Коллинз, которому ассистировал Степан Старков. На последних секундах окончательный счёт установил Эрик О’Делл, поразивший пустые ворота.
Хоккеисты «Сочи» одержали третью победу в шести матчах регулярного сезона, минское «Динамо» проиграло в пятый раз в шести встречах.
|Горди Дуайер
|Сергей Зубов
|Юнас Энрот 59:19 (Ю. Энрот 59:54)
|Константин Барулин
|1-й период
|Дамир Рахимуллин
|03:18
|08:02
|Илья Хохлов
|Станислав Бочаров (Э. О`Делл)
|09:20
|2-й период
|20:51
|24:55
|Илья Литвинов
|34:03
|Теему Пулккинен (А. Павлович)
|Дамир Рахимуллин
|37:22
|3-й период
|Иван Ларичев
|49:01
|Шон I Коллинс (С. Старков)
|54:26
|Эрик О`Делл (К. Барулин)
|п.в.
|59:54
|6
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
|Главный судья
|Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)