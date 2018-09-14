ХК «Сочи» одержал выездную победу над минским «Динамо»

Встреча состоялась в столице Беларуси и завершилась со счётом 3:1 в пользу черноморского клуба.

Дружина Сергея Зубова открыла счёт в середине первого игрового отрезка после того, как Станислав Бочаров реализовал численное преимущество. Во втором периоде зрители, собравшиеся на трибунах стадиона в Минске, стали свидетелями результативного броска в исполнении Теэму Пулккинена. В заключительном игровом отрезке победу гостям принёс Шон Коллинз, которому ассистировал Степан Старков. На последних секундах окончательный счёт установил Эрик О’Делл, поразивший пустые ворота.