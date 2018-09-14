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21:55 (мск), источник: Чемпионат.com

ХК «Сочи» одержал выездную победу над минским «Динамо»

Минское «Динамо» уступило ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча состоялась в столице Беларуси и завершилась со счётом 3:1 в пользу черноморского клуба.

Дружина Сергея Зубова открыла счёт в середине первого игрового отрезка после того, как Станислав Бочаров реализовал численное преимущество. Во втором периоде зрители, собравшиеся на трибунах стадиона в Минске, стали свидетелями результативного броска в исполнении Теэму Пулккинена. В заключительном игровом отрезке победу гостям принёс Шон Коллинз, которому ассистировал Степан Старков. На последних секундах окончательный счёт установил Эрик О’Делл, поразивший пустые ворота.

Хоккеисты «Сочи» одержали третью победу в шести матчах регулярного сезона, минское «Динамо» проиграло в пятый раз в шести встречах.

Динамо Мн 1:3
(0:1, 1:0, 0:2)
Сочи
14.09.2018, 19:30 Зрители: 10171 Регулярный чемпионат "Минск-Арена"
Главные тренеры
Горди Дуайер Сергей Зубов
Вратари
Юнас Энрот 59:19 (Ю. Энрот 59:54) Константин Барулин
1-й период
Дамир Рахимуллин 03:18
08:02 Илья Хохлов
Станислав Бочаров (Э. О`Делл) 09:20
2-й период
20:51
24:55 Илья Литвинов
34:03 Теему Пулккинен (А. Павлович)
Дамир Рахимуллин 37:22
3-й период
Иван Ларичев 49:01
Шон I Коллинс (С. Старков) 54:26
Эрик О`Делл (К. Барулин) п.в. 59:54
Статистика
6 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Евгений Ромасько (Тверь, Россия)
Главный судья Юрий Оскирко (Ярославль, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
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