СКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ТАСС, 14 сентября.
ТАСС, 14 сентября.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (31-я минута) и Сергей Плотников (33). У проигравших отличился Глеб Шашков (3).
В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает третье место, набрав 8 очков, «Спартак» с 6 очками идет седьмым.
В следующем матче СКА 18 сентября в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», «Спартак» 17 сентября примет екатеринбургский «Автомобилист».
Результаты других матчей игрового дня:
«Витязь» (Московская область) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4.
«Динамо» (Минск) — «Сочи» — 1:3.
|Илья Воробьев
|Вадим Епанчинцев
|Магнус Хелльберг
|Юлиус Гудачек 58:18
|1-й период
|Глеб Шашков (А. Кутейкин, М. Цыплаков)
|02:26
|09:49
|Робин Ганзл
|10:57
|14:55
|Максим Карпов
|Александр Хохлачев
|19:28
|2-й период
|Робин Ганзл
|22:20
|30:21
|Никита Гусев (П. Дацюк)
|32:02
|Сергей Плотников (В. Токранов)
|37:47
|Наиль Якупов
|3-й период
|43:41
|Артем Зуб
|6
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Иван Фатеев (Омск, Россия)