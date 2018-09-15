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02:20 (мск), источник: ТАСС

СКА обыграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 14 сентября. Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Гусев (31-я минута) и Сергей Плотников (33). У проигравших отличился Глеб Шашков (3).

В турнирной таблице Западной конференции СКА занимает третье место, набрав 8 очков, «Спартак» с 6 очками идет седьмым.

В следующем матче СКА 18 сентября в гостях сыграет с череповецкой «Северсталью», «Спартак» 17 сентября примет екатеринбургский «Автомобилист».

Результаты других матчей игрового дня:

«Витязь» (Московская область) — «Йокерит» (Хельсинки) — 1:4.

«Динамо» (Минск) — «Сочи» — 1:3.

СКА 2:1
(0:1, 2:0, 0:0)
Спартак
14.09.2018, 19:30 Зрители: 11197 Регулярный чемпионат "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Илья Воробьев Вадим Епанчинцев
Вратари
Магнус Хелльберг Юлиус Гудачек 58:18
1-й период
Глеб Шашков (А. Кутейкин, М. Цыплаков) 02:26
09:49
Робин Ганзл 10:57
14:55 Максим Карпов
Александр Хохлачев 19:28
2-й период
Робин Ганзл 22:20
30:21 Никита Гусев (П. Дацюк)
32:02 Сергей Плотников (В. Токранов)
37:47 Наиль Якупов
3-й период
43:41 Артем Зуб
Статистика
6 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Иван Фатеев (Омск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
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