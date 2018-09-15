Главный тренер ХК «Сибирь» Владимир Юрзинов — младший отправлен в отставку

«В связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона-2018/19 принято решение расстаться с главным тренером хоккейного клуба “Сибирь” Владимиром Юрзиновым, — говорится в заявлении. — Владимир Владимирович возглавил “Сибирь” в декабре 2017 года и сумел создать боеспособный коллектив, которому не хватило всего одного очка, чтобы выйти в плей-офф. Мы благодарим его за проделанную работу и желаем успехов в профессиональной деятельности».