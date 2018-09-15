Александр Андриевский назначен главным тренером клуба КХЛ «Сибирь»
ТАСС, 15 сентября. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» (Новосибирск) объявил о назначении белоруса Александра Андриевского на пост главного тренера. Об этом сообщает
ТАСС, 15 сентября. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» (Новосибирск) объявил о назначении белоруса Александра Андриевского на пост главного тренера. Об этом сообщает
В субботу Владимир Юрзинов — младший покинул пост главного тренера «Сибири». Контракт с 50-летним Андриевским рассчитан до конца нынешнего сезона.
«Сибирь» проиграла во всех шести матчах стартовавшего сезона-2018/19 и на данный момент является единственным клубом КХЛ, не набравшим ни одного очка.