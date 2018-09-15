«Локомотив» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Субботняя игра в Ярославле завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Шайбы в составе «Локомотива» забросили Артур Каюмов (3-я минута), Якуб Накладал (23), Петри Контиола (56) и Андрей Локтионов (60). У «Северстали» отличился Матей Странски (33).

«Локомотив» одержал пятую победу подряд и следующий матч проведет дома 18 сентября против минского «Динамо». «Северсталь» в этот же день примет СКА из Санкт-Петербурга.