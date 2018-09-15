«Локомотив» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» нанесли поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» нанесли поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Субботняя игра в Ярославле завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Шайбы в составе «Локомотива» забросили Артур Каюмов (3-я минута), Якуб Накладал (23), Петри Контиола (56) и Андрей Локтионов (60). У «Северстали» отличился Матей Странски (33).
«Локомотив» одержал пятую победу подряд и следующий матч проведет дома 18 сентября против минского «Динамо». «Северсталь» в этот же день примет СКА из
|Локомотив
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4:1
(1:0, 1:1, 2:0)
|Северсталь
|Дмитрий Квартальнов
|Александр Гулявцев
|Александр Салак
|Доминик Фурх 57:18 (Д. Фурх 59:40)
|1-й период
|02:30
|Артур Каюмов (Г.С. Иванов)
|05:07
|Николай Коваленко
|11:20
|Никита Черепанов
|Картер Эштон
|13:02
|Максим Рыбин
|16:02
|2-й период
|Даниил Вовченко
|20:40
|Владимир Малевич
|21:33
|22:11
|Якуб Накладал (Б. Козун, А. Локтионов)
|Картер Эштон
|23:17
|Артур Кулда
|27:19
|Матей Странски (А. Кулда, М. Веревкин)
|32:20
|Денис Куляш
|38:45
|3-й период
|40:00
|Петри Контиола
|47:24
|Николай Коваленко
|Матей Странски
|54:10
|55:16
|Петри Контиола (Д. Апальков, А. Локтионов)
|57:18
|Никита Черепанов
|59:40
|п.в.
|Андрей Локтионов (Б. Козун)
|10
|Штрафное время
|16
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Андрей Рогачев (Москва, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)