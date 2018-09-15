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21:11 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» нанесли поражение череповецкой «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Субботняя игра в Ярославле завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0). Шайбы в составе «Локомотива» забросили Артур Каюмов (3-я минута), Якуб Накладал (23), Петри Контиола (56) и Андрей Локтионов (60). У «Северстали» отличился Матей Странски (33).

«Локомотив» одержал пятую победу подряд и следующий матч проведет дома 18 сентября против минского «Динамо». «Северсталь» в этот же день примет СКА из Санкт-Петербурга.

Локомотив 4:1
(1:0, 1:1, 2:0)
Северсталь
15.09.2018, 17:30 Зрители: 8116 Регулярный чемпионат "Арена-2000"
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов Александр Гулявцев
Вратари
Александр Салак Доминик Фурх 57:18 (Д. Фурх 59:40)
1-й период
02:30 Артур Каюмов (Г.С. Иванов)
05:07 Николай Коваленко
11:20 Никита Черепанов
Картер Эштон 13:02
Максим Рыбин 16:02
2-й период
Даниил Вовченко 20:40
Владимир Малевич 21:33
22:11 Якуб Накладал (Б. Козун, А. Локтионов)
Картер Эштон 23:17
Артур Кулда 27:19
Матей Странски (А. Кулда, М. Веревкин) 32:20
Денис Куляш 38:45
3-й период
40:00 Петри Контиола
47:24 Николай Коваленко
Матей Странски 54:10
55:16 Петри Контиола (Д. Апальков, А. Локтионов)
57:18 Никита Черепанов
59:40 п.в. Андрей Локтионов (Б. Козун)
Статистика
10 Штрафное время 16
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Андрей Рогачев (Москва, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
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