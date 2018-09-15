«Витязь» обыграл «Слован» в регулярном чемпионате КХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Подольске, завершилась со счетом 6:4 (2:0, 2:1, 2:3) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Алексей Макеев (13-я, 29-я минуты), Борна Рендулич (16), Войтех Мозик (40), Миро Аалтонен (48) и Артем Швец-Роговой (60). У «Слована» шайбы забросили Рудольф Червены (28, 54), Чед Рау (46) и Адам Лишка (52).