«Витязь» обыграл «Слован» в регулярном чемпионате КХЛ
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Хоккеисты подмосковного «Витязя» обыграли братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Хоккеисты подмосковного «Витязя» обыграли братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в субботу в Подольске, завершилась со счетом 6:4 (2:0, 2:1, 2:3) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Алексей Макеев (13-я, 29-я минуты), Борна Рендулич (16), Войтех Мозик (40), Миро Аалтонен (48) и Артем
«Слован» 17 сентября на выезде встретится с китайским «Куньлунем», а «Витязь» 18 сентября примет московское «Динамо».
|Валерий Белов
|Владимир Орсаг
|Йони Ортио
|Марек Чильяк 57:58 (М. Чильяк 58:27-58:31, М. Чильяк 59:31)
|1-й период
|04:12
|Йони Ортио
|12:37
|Алексей Макеев (Г. Столяров)
|Марио Лунтер
|15:09
|15:38
|Борна Рендулич (М. Аалтонен, В. Мозик)
|18:50
|Алексей Макеев
|2-й период
|Лукаш Клок
|21:56
|Рудольф Червены (Э. Шимун)
|27:35
|28:55
|Алексей Макеев (А. Никулин, А. Лазарев)
|34:16
|39:39
|Войтех Мозик (И. Шинкевич, Г. Столяров)
|3-й период
|44:27
|Борна Рендулич
|Чад Рау (Э. Желина, Дж. Тэйфф)
|45:03
|47:20
|Миро Аалтонен (Б. Рендулич, А. Семин)
|Адам Лишка (К. Чипчура)
|51:52
|53:12
|Николай Стасенко
|Рудольф Червены (Э. Желина)
|53:31
|59:31
|п.в.
|Артем Швец-Роговой (А. Макеев)
|8
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)