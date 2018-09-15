Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:30
Локомотив4
Северсталь1
Хоккей. КХЛ
17:30
Витязь6
Слован4
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг5
Трактор6
Хоккей. КХЛ
16.09
Куньлунь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
16.09
Сибирь
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
16.09
Барыс
Ак Барс
Все события
Фоторепортажи
18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
10Сборная России обыграла команду Турции в первом матче в Лиге наций
21:08 (мск), источник: Р-Спорт

«Витязь» обыграл «Слован» в регулярном чемпионате КХЛ

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Хоккеисты подмосковного «Витязя» обыграли братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Подольске, завершилась со счетом 6:4 (2:0, 2:1, 2:3) в пользу хозяев льда, в составе которых отличились Алексей Макеев (13-я, 29-я минуты), Борна Рендулич (16), Войтех Мозик (40), Миро Аалтонен (48) и Артем Швец-Роговой (60). У «Слована» шайбы забросили Рудольф Червены (28, 54), Чед Рау (46) и Адам Лишка (52).

«Слован» 17 сентября на выезде встретится с китайским «Куньлунем», а «Витязь» 18 сентября примет московское «Динамо».

Витязь 6:4
(2:0, 2:1, 2:3)
Слован
15.09.2018, 17:30 Регулярный чемпионат ЛД "Витязь"
Главные тренеры
Валерий Белов Владимир Орсаг
Вратари
Йони Ортио Марек Чильяк 57:58 (М. Чильяк 58:27-58:31, М. Чильяк 59:31)
1-й период
04:12 Йони Ортио
12:37 Алексей Макеев (Г. Столяров)
Марио Лунтер 15:09
15:38 Борна Рендулич (М. Аалтонен, В. Мозик)
18:50 Алексей Макеев
2-й период
Лукаш Клок 21:56
Рудольф Червены (Э. Шимун) 27:35
28:55 Алексей Макеев (А. Никулин, А. Лазарев)
34:16
39:39 Войтех Мозик (И. Шинкевич, Г. Столяров)
3-й период
44:27 Борна Рендулич
Чад Рау (Э. Желина, Дж. Тэйфф) 45:03
47:20 Миро Аалтонен (Б. Рендулич, А. Семин)
Адам Лишка (К. Чипчура) 51:52
53:12 Николай Стасенко
Рудольф Червены (Э. Желина) 53:31
59:31 п.в. Артем Швец-Роговой (А. Макеев)
Статистика
8 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Слован
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Ни за что": Медведева сделала заявление о России
Самая красивая гимнастка планеты Александра Солдатова (фото)
Без Хабиба и звезд: UFC впервые приехал в Россию
Готовы на все: Россия раскроет секреты для WADA
Арбитры против Серены: «Извинись, иначе бойкот»
ЦСКА продолжает побеждать. И терять игроков
Мэйуэзер объявил о проведении боя-реванша с Пакьяо в декабре
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
«Арсенал» разгромил «Крылья Советов» в седьмом туре РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь