Новый тренер «Сибири» не поможет, там всё плохо. Интриги дня КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Куньлунь Ред Стар» — «Динамо» (Рига)

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 3, 16.09.2018, 10:00 Куньлунь 2 Динамо Р 4

Интрига: сегодня в Шанхае мы увидим встречу двух боевых команд. Для «Куньлуня» этот матч станет первым домашним в сезоне. До этого коллектив Юсси Таполы провёл четыре игры на выезде, привезя оттуда только лишь одну победу над «Спартаком». Помимо красно-белых он встречался с «Йокеритом», «Металлургом» и «Сочи». И в каждой из этих встреч «драконы» не уступали безвольно, а навязывали борьбу сопернику. Динамовцы же совсем не похожи на самих себя годичной давности. Гиртс Анкипанс ещё в прошлом сезоне поработал над волевыми качествами своих подопечных, и сейчас эти труды дают о себе знать. На старте сезона рижане взяли 7 очков из 10 возможных. Против обеих команд играет тот факт, что сейчас они слегка выбиты из игрового графика. «Динамо» сыграло последнюю встречу 11 сентября, а «Куньлунь» и того раньше — 9-го числа.

Прогноз: у рижан здорово начал сезон новичок Линус Виделль. В пяти играх он забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи. У хозяев же такого забивалы нет, и именно его им может не хватить. Многое будет зависеть от того, насколько хорошо «Динамо» перенесёт акклиматизацию после длительного перелёта. Поставим на них: динамовцы выиграют с разрывом в одну-две шайбы. И это будет их первая победа над «Куньлунем» в основное время в истории КХЛ.

«Сибирь» — «Торпедо»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 3, 16.09.2018, 13:30 Сибирь - Торпедо НН -

Интрига: торпедовцы, прекрасно начавшие чемпионат, слегка затормозили, проиграв в последних двух матчах «Салавату» и «Барысу». Причём, в последней игре было видно, что команда старается действовать несколько проще, чем в первых поединках. Возможно, как раз этой хитринки в игре ей и не хватило для того, чтобы обыграть астанчан. Впрочем, мелкие заботы нижегородцев — ничто в сравнении с огромными проблемами «Сибири». Она проиграла шесть из шести встреч на старте, что привело к во многом логичной отставке Владимира Юрзинова.

«Думаю, в “Сибири” поторопились. Сейчас надо разбираться. Бывает такое, что тренер виноват, но, как правило, виноват не он один. Если у него ушли хорошие игроки, а ему дали не то, что нужно, то проще всего на тренера повесить всех собак. Тут всё идёт в комплексе, тем более что Юрзинов — опытный тренер, а не новичок какой-то. Он показал, что умеет работать», — так высказался об этом решении мастодонт отечественного тренерского цеха Владимир Крикунов. Его слова не лишены логики, но вряд ли руководство «Сибири» могло смириться с таким стартом. Реалии КХЛ таковы, что результат нужно выдавать здесь и сейчас. Ждать никто не будет.

Пожалуй, единственное светлое пятно на тёмной картине настоящего «Сибири» — это Никита Михайлов. Молодой форвард здорово проявил себя в прошлом году в составе «Сибирских снайперов», а сейчас рвёт и мечет в основной команде. Три гола в шести матчах — и вчерашний юниор уже выходит во втором звене, как это было в прошлом матче с «Нефтехимиком».

Прогноз: говорят, что смена главного тренера всегда стимулирует команду и первый матч при новом наставнике она всегда проводит лучше, чем предыдущие. Однако в победу «Сибири» верится слабо. Торпедовцы в этом сезоне смотрятся сильнее и солиднее, а потому они сегодня выиграют. Беря в расчёт мотивацию сибиряков и мощную поддержку со стороны родных трибун, предположим, что это произойдёт вне основного времени.

«Барыс» — «Ак Барс»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 3, 16.09.2018, 14:00 Барыс - Ак Барс -

Интрига: «кошачье» дерби сейчас уже не столь остро, как на заре существования КХЛ, когда эти команды трижды подряд встречались между собой на первой стадии плей-офф, и команда из Казани все три раза выходила победителем из этого противостояния. Девять дней назад эти соперники уже встречались между собой в столице Татарстана, и тогда подопечные Зинэтулы Билялетдинова одержали трудную победу со счётом 4:3. Впрочем, эта игра вряд ли сложится для них легче. Во-первых, «Ак Барсу» в двух последних встречах пришлось играть в овертайме и серии буллитов. К тому же потрясающий камбэк в противостоянии с «Салаватом Юлаевым» наверняка отнял много не только физических, но и эмоциональных сил. А во-вторых, «Барыс», похоже, нащупал свою игру в прошлом матче с «Торпедо», который закончился его победой со счётом 4:1. И отступать от неё явно не собирается.

Прогноз: тем не менее казанцы всё равно видятся фаворитами в этой встрече. Но «Барыс» будет бороться до последнего, поэтому предположим, что казанцы, как и в предыдущих поединках, выиграют вне основного времени.

«Салават Юлаев» — «Нефтехимик»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 3, 16.09.2018, 14:30 Салават Юлаев - Нефтехимик -

Интрига: вряд ли некоторое время назад можно было предположить, что главной потерей для «Салавата» перед матчем с «Нефтехимиком» будет Александр Кадейкин. Форвард, которого, как правило, задействуют в четвёртом звене, действует совсем неподобающим образом для «чекера»: на его счету два гола и две результативные передачи в шести играх. При этом он не забывает и о своих прямых обязанностях: по итогам шести матчей его показатель полезности равен «+5». Так что, если столь разносторонний игрок не сможет помочь команде в поединке с «Нефтехимиком», ей придётся значительно сложнее.

Помимо него в лазарете уфимцев сейчас находятся Арзамасцев, Панин, Лаута, Ли и Метсола. Ситуация, что и говорить, непростая, но пока подопечные Николая Цулыгина смотрятся бодро. В коллективе Андрея Назарова, наоборот, все здоровы и способны сыграть. Да и настроение у нижнекамцев получше: как-никак, они выиграли в двух последних матчах у «Сибири» и в овертайме у «Барыса».