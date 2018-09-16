«Сибирь» потерпела седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Торпедо»

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу «Торпедо». В составе победителей шайбы забросили Владимир Галузин (15-я минута) и Михаил Варнаков (22, 55). У хозяев отличились Никита Михайлов (16) и Шарль Бертран (48).

Для новосибирского клуба это поражение стало седьмым в семи матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В субботу «Сибирь» объявила о назначении главным тренером команды Александра Андриевского, который сменил на этом посту Владимира Юрзинова-младшего, уволенного в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона КХЛ.