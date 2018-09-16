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17:24 (мск), источник: Р-Спорт

«Сибирь» потерпела седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Торпедо»

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» дома уступила нижегородскому «Торпедо» и продлила серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в воскресенье в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу «Торпедо». В составе победителей шайбы забросили Владимир Галузин (15-я минута) и Михаил Варнаков (22, 55). У хозяев отличились Никита Михайлов (16) и Шарль Бертран (48).

Для новосибирского клуба это поражение стало седьмым в семи матчах регулярного чемпионата КХЛ.

В субботу «Сибирь» объявила о назначении главным тренером команды Александра Андриевского, который сменил на этом посту Владимира Юрзинова-младшего, уволенного в связи с неудовлетворительными результатами команды на старте сезона КХЛ.

«Сибирь» в следующем матче 18 сентября в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», в этот же день «Торпедо» примет казанский «Ак Барс».

Сибирь 2:3
(1:1, 0:1, 1:1)
Торпедо НН
16.09.2018, 13:30 Зрители: 7420 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Александр Андриевский Дэвид Немировски
Вратари
Дэнни Тэйлор 58:57 (Д. Тэйлор 59:30-59:35) Станислав Галимов
1-й период
Дмитрий Коробов 02:07
Юрий Сергиенко 05:35
14:24
Владимир Галузин 14:48
15:22 Никита Михайлов (И. Морозов, О. Пиганович)
2-й период
21:09
Михаил Варнаков (Д. Баранцев, В. Галузин) 21:59
27:24 Энвер Лисин
Михаил Орлов 31:06
Денис Паршин 33:48
34:33 Владимир Пешехонов
37:01 Егор Дугин
3-й период
47:01 Шарль Бертран (Кон. Алексеев, А.А. Шаров)
53:54 Шарль Бертран
Михаил Варнаков (Д. Баранцев, А. Шенфельд) 54:56
Статистика
10 Штрафное время 10
5 Игра в большинстве 5
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Главный судья Виктор Спирин (Тюмень, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Сибирь
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