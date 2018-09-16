«Сибирь» потерпела седьмое поражение подряд в КХЛ, уступив «Торпедо»
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» дома уступила нижегородскому «Торпедо» и продлила серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» дома уступила нижегородскому «Торпедо» и продлила серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до семи матчей.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Новосибирске, завершилась со счетом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1) в пользу «Торпедо». В составе победителей шайбы забросили Владимир Галузин (15-я минута) и Михаил Варнаков (22, 55). У хозяев отличились Никита Михайлов (16) и Шарль Бертран (48).
Для новосибирского клуба это поражение стало седьмым в семи матчах регулярного чемпионата КХЛ.
В субботу «Сибирь» объявила о назначении главным тренером команды Александра Андриевского, который сменил на этом посту Владимира
«Сибирь» в следующем матче 18 сентября в гостях сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», в этот же день «Торпедо» примет казанский «Ак Барс».
|Сибирь
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2:3
(1:1, 0:1, 1:1)
|Торпедо НН
|Александр Андриевский
|Дэвид Немировски
|Дэнни Тэйлор 58:57 (Д. Тэйлор 59:30-59:35)
|Станислав Галимов
|1-й период
|Дмитрий Коробов
|02:07
|Юрий Сергиенко
|05:35
|14:24
|Владимир Галузин
|14:48
|15:22
|Никита Михайлов (И. Морозов, О. Пиганович)
|2-й период
|21:09
|Михаил Варнаков (Д. Баранцев, В. Галузин)
|21:59
|27:24
|Энвер Лисин
|Михаил Орлов
|31:06
|Денис Паршин
|33:48
|34:33
|Владимир Пешехонов
|37:01
|Егор Дугин
|3-й период
|47:01
|Шарль Бертран (Кон. Алексеев, А.А. Шаров)
|53:54
|Шарль Бертран
|Михаил Варнаков (Д. Баранцев, А. Шенфельд)
|54:56
|10
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Виктор Спирин (Тюмень, Россия)