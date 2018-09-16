«Барыс» победил по буллитам «Ак Барс», отыгравшись со счета 1:3
«Ак Барс» потерпел поражение от «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Ак Барс» потерпел поражение от «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра состоялась в Астане и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.
В первом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол казанца Александра Бурмистрова хозяева ответили результативным броском в исполнении Кёртиса Валка. К концу второй трети игры дружина Зинэтулы Билялетдинова выигрывала со счётом 3:1 после точных бросков Иржи Секача и Джастина Азеведу, но команда Андрея Скабелки сумела восстановить равновесие. Сначала Патрис Кормье реализовал численное преимущество, а затем Роман Старченко отличился в формате «4 на 4». Судьба встречи решалась в серии буллитов, и удача оказалась нас стороне хозяев — победный бросок оформил Мэттью Фрэттин.
«Ак Барс» имеет семь очков после семи матчей, у «Барыса» восемь очков после шести встреч.
|Андрей Скабелка
|Зинэтула Билялетдинов
|Сергей Кудрявцев 36:48 (Д. Граховина 36:48-65:00, С. Кудрявцев 65:00)
|Владислав Подъяпольский
|1-й период
|Александр Бурмистров (А. Педан, В. Подъяпольский)
|01:11
|10:54
|Кертис Валк (Б. Боченски, М. Фраттин)
|13:54
|Патрис Кормье
|Андрей Марков
|14:14
|Артем Лукоянов
|15:49
|2-й период
|Иржи Секач (А. Марков, В. Подъяпольский)
|20:26
|21:41
|Дмитрий Гренц
|Артем Лукоянов
|21:41
|28:30
|Дмитрий Шевченко
|Джастин Азеведо (И. Секач)
|36:48
|Данис Зарипов
|37:50
|38:11
|Брэндон Боченски
|38:33
|39:28
|Патрис Кормье (Д. Дитц, Р. Старченко)
|3-й период
|41:28
|Патрис Кормье
|Джастин Азеведо
|41:28
|43:50
|Патрис Кормье
|Андрей Педан
|43:50
|45:22
|Роман Старченко
|Андрей Марков
|52:00
|55:26
|Андре Петерссон
|Овертайм
|60:35
|Кертис Валк
|М. Фраттин
|16
|Штрафное время
|16
|5
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Антон Гофман (Челябинск, Россия)