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17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барыс» победил по буллитам «Ак Барс», отыгравшись со счета 1:3

«Ак Барс» потерпел поражение от «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Игра состоялась в Астане и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

В первом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол казанца Александра Бурмистрова хозяева ответили результативным броском в исполнении Кёртиса Валка. К концу второй трети игры дружина Зинэтулы Билялетдинова выигрывала со счётом 3:1 после точных бросков Иржи Секача и Джастина Азеведу, но команда Андрея Скабелки сумела восстановить равновесие. Сначала Патрис Кормье реализовал численное преимущество, а затем Роман Старченко отличился в формате «4 на 4». Судьба встречи решалась в серии буллитов, и удача оказалась нас стороне хозяев — победный бросок оформил Мэттью Фрэттин.

«Ак Барс» имеет семь очков после семи матчей, у «Барыса» восемь очков после шести встреч.

Барыс 4:3 Б
(1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)
Ак Барс
16.09.2018, 14:00 Зрители: 7483 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей Скабелка Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Сергей Кудрявцев 36:48 (Д. Граховина 36:48-65:00, С. Кудрявцев 65:00) Владислав Подъяпольский
1-й период
Александр Бурмистров (А. Педан, В. Подъяпольский) 01:11
10:54 Кертис Валк (Б. Боченски, М. Фраттин)
13:54 Патрис Кормье
Андрей Марков 14:14
Артем Лукоянов 15:49
2-й период
Иржи Секач (А. Марков, В. Подъяпольский) 20:26
21:41 Дмитрий Гренц
Артем Лукоянов 21:41
28:30 Дмитрий Шевченко
Джастин Азеведо (И. Секач) 36:48
Данис Зарипов 37:50
38:11 Брэндон Боченски
38:33
39:28 Патрис Кормье (Д. Дитц, Р. Старченко)
3-й период
41:28 Патрис Кормье
Джастин Азеведо 41:28
43:50 Патрис Кормье
Андрей Педан 43:50
45:22 Роман Старченко
Андрей Марков 52:00
55:26 Андре Петерссон
Овертайм
60:35 Кертис Валк
Серия буллитов - победный бросок
М. Фраттин
Статистика
16 Штрафное время 16
5 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Антон Гофман (Челябинск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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