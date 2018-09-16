«Барыс» победил по буллитам «Ак Барс», отыгравшись со счета 1:3

Игра состоялась в Астане и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.



В первом отрезке команды обменялись заброшенными шайбами — на гол казанца Александра Бурмистрова хозяева ответили результативным броском в исполнении Кёртиса Валка. К концу второй трети игры дружина Зинэтулы Билялетдинова выигрывала со счётом 3:1 после точных бросков Иржи Секача и Джастина Азеведу, но команда Андрея Скабелки сумела восстановить равновесие. Сначала Патрис Кормье реализовал численное преимущество, а затем Роман Старченко отличился в формате «4 на 4». Судьба встречи решалась в серии буллитов, и удача оказалась нас стороне хозяев — победный бросок оформил Мэттью Фрэттин.