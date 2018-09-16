Дубль Няттинена помог «Нефтехимику» обыграть «Салават Юлаев» в Уфе
«Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Игра состоялась в Уфе и закончилась со счётом 3:1 в пользу команды Андрея Назарова.
В первом периоде команды не порадовали болельщиков заброшенными шайбами, но во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями трёх результативных бросков. Йоонас Няттинен вывел гостей вперёд, но коллектив Николая Цулыгина сумел восстановить паритет после того, как Дмитрий Кугрышев реализовал большинство. За полторы минуты до второго перерыва Дмитрий Куликов забросил вторую шайбу в ворота уфимского клуба. На последних секундах Няттинен оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.
«Салават Юлаев» после семи матчей имеет в своём активе девять очков, «Нефтехимик» набрал восемь баллов после семи встреч.
|Салават Юлаев
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1:3
(0:0, 1:2, 0:1)
|Нефтехимик
|Николай Цулыгин
|Андрей Назаров
|Андрей Кареев 59:40 (А. Кареев 59:53)
|Илья Ежов
|1-й период
|04:14
|Владимир Ткачев
|Микаэль Руохомаа
|04:41
|13:04
|Алексей II Семенов
|2-й период
|Дамир Шарипзянов
|22:41
|Йоонас Няттинен (М. Руохомаа, Ю. Пуустинен)
|25:28
|Павел Порядин
|26:29
|32:18
|Линус Умарк
|Илья Аркалов
|32:18
|Павел Порядин
|35:56
|36:52
|Дмитрий Кугрышев (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
|Павел Куликов (П. Порядин, Э. Галимов)
|38:24
|3-й период
|Илья Ежов
|56:01
|Йоонас Няттинен (А. Брынцев)
|58:18
|6
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Алексей Раводин (Москва, Россия)