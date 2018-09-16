Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев1
Нефтехимик3
Хоккей. КХЛ
14:00
БарысБ4
Ак Барс3
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь2
Торпедо НН3
Хоккей. КХЛ
10:00
Куньлунь2
Динамо Р4
Хоккей. КХЛ
17.09
Адмирал
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17.09
Амур
Динамо Р
Все события
Фоторепортажи
17Как сборная России разгромила Чехию на Евро-2012
12Жена увезла Виктора Ана из России на родину
17:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Дубль Няттинена помог «Нефтехимику» обыграть «Салават Юлаев» в Уфе

«Салават Юлаев» уступил «Нефтехимику» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Игра состоялась в Уфе и закончилась со счётом 3:1 в пользу команды Андрея Назарова.

В первом периоде команды не порадовали болельщиков заброшенными шайбами, но во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями трёх результативных бросков. Йоонас Няттинен вывел гостей вперёд, но коллектив Николая Цулыгина сумел восстановить паритет после того, как Дмитрий Кугрышев реализовал большинство. За полторы минуты до второго перерыва Дмитрий Куликов забросил вторую шайбу в ворота уфимского клуба. На последних секундах Няттинен оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.

«Салават Юлаев» после семи матчей имеет в своём активе девять очков, «Нефтехимик» набрал восемь баллов после семи встреч.

Салават Юлаев 1:3
(0:0, 1:2, 0:1)
Нефтехимик
16.09.2018, 14:30 Зрители: 5134 Регулярный чемпионат "Уфа-Арена"
Главные тренеры
Николай Цулыгин Андрей Назаров
Вратари
Андрей Кареев 59:40 (А. Кареев 59:53) Илья Ежов
1-й период
04:14 Владимир Ткачев
Микаэль Руохомаа 04:41
13:04 Алексей II Семенов
2-й период
Дамир Шарипзянов 22:41
Йоонас Няттинен (М. Руохомаа, Ю. Пуустинен) 25:28
Павел Порядин 26:29
32:18 Линус Умарк
Илья Аркалов 32:18
Павел Порядин 35:56
36:52 Дмитрий Кугрышев (Т. Хартикайнен, Л. Умарк)
Павел Куликов (П. Порядин, Э. Галимов) 38:24
3-й период
Илья Ежов 56:01
Йоонас Няттинен (А. Брынцев) 58:18
Статистика
6 Штрафное время 12
5 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Алексей Раводин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Нефтехимик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Русские гимнастки поразили всех своей красотой!
Бой года закончился скандалом. Головкина снова обокрали в США
«Краснодар» разгромил «Анжи» в матче чемпионата России
«России разрешили допинг»: Зеппельт вскрыл переписку WADA
Американцы размазали Россию на ЧМ по волейболу. Что произошло
Ляп Фролова, дубль Ерохина. Как «Зенит» победил в Оренбурге
«Спартак» играет с «Ахматом» в РПЛ (трансляция)
Россия выиграла общий зачет ЧМ-2018 по художественной гимнастике
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь