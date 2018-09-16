Дубль Няттинена помог «Нефтехимику» обыграть «Салават Юлаев» в Уфе

В первом периоде команды не порадовали болельщиков заброшенными шайбами, но во втором игровом отрезке зрители стали свидетелями трёх результативных бросков. Йоонас Няттинен вывел гостей вперёд, но коллектив Николая Цулыгина сумел восстановить паритет после того, как Дмитрий Кугрышев реализовал большинство. За полторы минуты до второго перерыва Дмитрий Куликов забросил вторую шайбу в ворота уфимского клуба. На последних секундах Няттинен оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.