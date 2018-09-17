В лиге сменится лидер, а против ЦСКА будет все. Интриги дня КХЛ

Источник: РИА "Новости"

«Адмирал» — ЦСКА

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 17.09.2018, 12:30 Адмирал - ЦСКА -

Интриги: «Адмирал» после выезда наконец возвращается во Владивосток, где проведёт первый домашний матч сезона. Подопечные Сергея Светлова оставили приятное впечатление на выезде, где сумели взять 4 очка в пяти матчах. Совсем неплохо для команды, в которую перед сезоном не верил никто, кроме преданных болельщиков. В составе владивостокцев нашлись лидеры, которые ведут «Адмирал» за собой. Прежде всего это братья Стрельцовы, набравшие уже по 4 очка по системе «гол+пас». Как правило, дальневосточники здорово выглядят в начале матчей, стараясь отличиться в первых сменах, но вот к концу игры «Адмирал» ощутимо проседает. Добавят ли домашние трибуны «морякам» сил на заключительную часть матча?

В соперниках у «Адмирала» ЦСКА, который опережает «моряков» в таблице всего на два очка. Коллектив Игоря Никитина испытывает значительные трудности в начале сезона, а в домашней серии так и не смог победить на «ЦСКА-Арене». При всём подборе исполнителей «армейцы» не блещут в атаке, и за последние два матча отличились только дважды, причём оба раза во второй половине встреч. Уверенное начало игр — это не про нынешний ЦСКА, воспользуется ли этим резвый на старте матчей «Адмирал»?

Наш прогноз: «Адмирал» снова начнёт активно, и у «моряков» будут шансы, тем более, что ЦСКА ощутимо поменяет часовой пояс. Плюс на «армейцев» будет давить поражения от «Локомотива» и «Северстали». Представляете, что начнётся, если ЦСКА проиграет самому бедному клубу КХЛ? Да и результаты летних товарищеских матчей (в обоих по буллитам победил «Адмирал») ещё свежи в памяти хоккеистов ЦСКА. В этой игре не стоит ждать много голов, но трудная победа достанется «армейцам».

«Амур» — «Динамо» Рига

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 17.09.2018, 12:30 Амур - Динамо Р -

Интриги: хабаровчане крайне неубедительно смотрятся в начале чемпионата, но и состав «Амура» не располагал к тому, чтобы вновь биться за попадание в плей-офф. Либор Кашик пока и рядом не стоял с Юхой Метсолой, Томаш Зогорна никак не может выйти на уровень прошлого сезона, без травмированного брата совсем потерялся Вячеслав Ушенин. Но и поставленной системы игры у «Амура» не наблюдается, и здесь уже вопросы к Николаю Борщевскому. Похоже, этот специалист вновь слабо справляется с самостоятельной работой.

В гостях у «Амура» на этот раз будет рижское «Динамо», которое сейчас находится в первой тройке команд Запада. Подопечные Гиртса Анкипанса приятно удивляют, здорово смотрятся и дома, и на выезде, и пока остались без очков только в одной игре сезона. Очевидно, Анкипанс отлично поработал в межсезонье, а хорошим подспорьем для него оказалась трансферная политика. Новички команды Линус Виделль и Мэтью Майоне идут в лидерах бомбардирской гонки «Динамо».

Несмотря на статус фаворита, матч в Хабаровске станет серьёзным испытанием для рижан. Дело в том, что ещё вчера они проводили встречу в Шанхае с «Куньлунем», и на полноценную подготовку к игре с «Амуром» у «Динамо» попросту не было времени. Как латвийцы пройдут это испытание от составителей календаря?

Наш прогноз: усталость, безусловно, скажется на хоккеистах «Динамо», и «Амур» обязан будет этим воспользоваться. Хабаровчане должны наконец показать свои сильные стороны и порадовать домашнюю публику победой.

«Куньлунь» — «Слован»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 17.09.2018, 14:30 Куньлунь - Слован -

Интриги: в Шанхае второй матч за два дня сыграет «Куньлунь», на этот раз в соперниках «Слован». Китайская команда довольно бледно смотрится в начале сезона, хотя состав «драконов» не так уж плохо, но, как всегда, не сыгран. Это отражает и статистика: ни один из хоккеистов «Куньлуня» ещё не набрал более двух очков, а в лучших снайперах с двумя шайбами ходит защитник Виктор Бартли. Обе, кстати, были заброшены обыкновенными бросками от синей линии. Большинство голов «Куньлуня» приходят из индивидуальных действий игроков, и любой соперник с мало-мальски поставленной системой игры становится фаворитом матча.

Относится ли к таковым «Слован»? Вряд ли, игра братиславцев также далека от идеала. Ожидаемо подопечные Владимира Орсага зацепились за две победы на домашнем льду, но на стадионе имени Ондрея Непелы «Слован» в принципе может обыграть кого угодно. На выезде дела у словаков гораздо хуже. Любопытный момент: с момента вступления в лигу «Куньлуня» «Слован» провёл в Китае две игры и ни разу не сумел отличиться. Прервётся ли эта тенденция в третьем поединке в Поднебесной?

Наш прогноз: вряд ли этот матч порадует хоккейных эстетов, в Шанхае, скорее всего, будет равная и довольно скучная игра. Предположим, что в ней вторую победу в сезоне одержит «Куньлунь».

«Йокерит» — «Трактор»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 17.09.2018, 18:30 Йокерит - Трактор -

Интриги: в гости к лидеру Запада приезжает «Трактор», один из самых удобных соперников для «Йокерита». Единственная победа челябинцев над финской командой состоялась почти три года назад, да и то она была добыта «Трактором» на домашнем льду.

В начале сезона «Йокерит» выглядит самой цельной и сбалансированной командой на Западе. Финны много забивают (больше всех в лиге), мало пропускают, в полном порядке лидеры команды. «Шуты» уступили только в Санкт-Петербурге, сыграв со СКА абсолютно равный матч, а с соперниками более низкого класса, они расправляются без всяких проблем.

«Трактор» в начале сезона показывал достаточно скучный хоккей, больше проигрывал, лидеры были незаметны на льду. Но затем челябинцы сыграли чудо-матч в Магнитогорске, где одержали яркую победу, забросив за 60 минут игрового времени больше, чем за предыдущие четыре встречи. Существенно пополнили личную очковую копилку Рикард Йюнге, Александр Бергстрём, Райан Стоу, впервые отличились в протоколе Виталий Кравцов, Антон Глинкин. Что это было: одноразовый всплеск или ключевые хоккеисты «Трактора» наконец проснулись? Ответ увидим уже в Хельсинки.

Наш прогноз: прорыв лидеров челябинцев — это, конечно, замечательно, но на «Хартвалл-арене» диктовать свои условия будет «Йокерит». Финны гораздо организованнее и стабильнее «Трактора», и в этой встречи Лаури Марьямяки переиграет Германа Титова. Победа «Йокерита», который выйдет на первое место в КХЛ.

«Спартак» — «Автомобилист»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 17.09.2018, 19:30 Спартак - Автомобилист -

Интриги: Москва принимает единоличного лидера нашего чемпионата, и «Спартак» готов дать бой новоиспечённому топ-клубу из Екатеринбурга. Подопечные Вадима Епанчинцева проиграли последние две встречи в гостях, но, например, в Санкт-Петербурге смотрелись очень достойно и имели хорошие шансы набрать очки. На домашней площадке благодаря поддержке болельщиков красно-белые будут ещё эмоциональнее и злее, да и возможность первыми в сезоне оставить «Автомобилист» без победы будет прилично мотивировать.

Уральцы же пока выглядят просто здорово. Подопечные Андрея Мартемьянова смотрятся мощно, уверенно, грамотно играют в обороне, а в атаке форварды «Автомобилиста» всегда находят свои шансы. Великолепен Анатолий Голышев, забросивший уже 6 шайб, а легионерское звено с Найджелом Доусом, Дэном Секстоном и Стефаном Да Костой демонстрирует красивый комбинационный хоккей и находится на острие екатеринбургского большинства. Дома и на восточном выезде «Автомобилист» был непобедим, изменится ли что-нибудь в первых играх уральцев на Западе?

Наш прогноз: «Автомобилист» пока выглядит неуязвимым, но тренеры соперников наверняка внимательно изучают игру лидера КХЛ. Чтобы обыграть уральцев, нужно лишить их уверенности в самом начале матча, подавить активностью и забросить несколько шайб. Сможет ли это сделать «Спартак»? В составе красно-белых достаточно изобретательных и мастеровитых форвардов, и если москвичи сведут к минимуму ошибки в обороне, то всё будет в их руках. Прогнозируем эмоциональную и трудную победу «Спартака» и смену текущего лидера в лиге.

ХК «Сочи» — «Металлург»

Хоккей КХЛ 2018-2019 Неделя 4, 17.09.2018, 19:30 Сочи - Металлург Мг -

Интриги: команда Сергея Зубова ровно идёт по дистанции чемпионата, выступая в целом без сюрпризов. Победа в Минске знаменовала конец выездной серии, после которой «Сочи» идёт на шестом месте Запада. Думается, на эту позицию южане и будут ориентироваться весь сезон. У команды неплохие легионеры, умеющие вытащить матч, достаточно хорошее большинство — сочинцы реализуют каждое четвёртое удаление соперника. Эти козыри всегда под рукой у Зубова.

Магнитогорцы едут в Сочи после чумовой домашней игры с «Трактором», где «Магнитка» проиграла в голевой перестрелке. Наверняка эта игра очень не понравилась Йозефу Яндачу, адепту оборонительного хоккея, но тот факт, что у «Металлурга» есть, чем ответить на голевую «пруху» соперника, должен обнадёживать чешского наставника.

Но всё же Яндачу больше по душе такие матчи, как «Металлург» провёл против «Авангарда», или первая часть противостояния с «Трактором» в Челябинске. Уральцы делают ставку на начало встречи, а затем «сушат» результат, не стесняясь, порой, откровенно отбрасываться. Но устраивает ли такой хоккей магнитогорских болельщиков, привыкших за последние годы совсем к другому?