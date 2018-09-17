Ушёл из жизни чемпион СССР в составе «Спартака» Валентин Гуреев

Валентин Николаевич провёл в составе «Спартака» девять сезонов, а впоследствии стал тренером, побеждавшим на молодёжных чемпионатах мира и являвшимся одним из родоначальников развития в стране женского хоккея. С 1993 по 1995 год Валентин Гуреев трудился на посту главного тренера «Спартака».