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12:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Ушёл из жизни чемпион СССР в составе «Спартака» Валентин Гуреев

Сегодня, 17 сентября, на 73-м году жизни остановилось сердце прекрасного в прошлом нападающего «Спартака», чемпиона СССР 1976 года, двукратного обладателя Кубка СССР Валентина Гуреева, информирует пресс-служба красно-белых.

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Источник: РИА "Новости"

Валентин Николаевич провёл в составе «Спартака» девять сезонов, а впоследствии стал тренером, побеждавшим на молодёжных чемпионатах мира и являвшимся одним из родоначальников развития в стране женского хоккея. С 1993 по 1995 год Валентин Гуреев трудился на посту главного тренера «Спартака».

Хоккейный клуб «Спартак» выражает самые искренние соболезнования родным и близким Валентина Гуреева, всем хоккеистам, с которыми он играл и работал, а также многочисленным болельщикам красно-белых, в памяти которых Валентин Николаевич останется настоящим профессионалом хоккея, преданным любимому делу.

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